ĐORĐEVIĆ: Moj stav je da pobedi Srbija

Iako do najavljenih izbora u Republici Srbiji ima više od godinu dana, atmosfera u javnosti već počinje da poprima odlike predizborne kampanje. Kada to kažem, najpre imam u vidu činjenicu svakodnevne i vrlo agresivne medijske kampanje tzv. opozicije, ali i neke druge, drugačije koncipirane i iz drugih centara usmeravane napade na vladajuću koaliciju, pre svega naravno na SNS, a naročito na predsednika Aleksandra Vučića – od strane onih pojedinaca, političkih partija i različitih grupa i udruženja, koji svi za sebe misle da su nekakva „elita“, neka druga, treća, peta ili ko zna koja i kakva Srbija, rekao je Zoran Đorđević član Predsedništva Srpske napredne stranke.

-Razumem, doduše, njihovu uspaničenost, njihov strah u stvari – jer građani Srbije im svojim glasovima, godinama unazad, na slobodnim i fer izborima, uvek u ogromnoj većini, jasno stave do znanja šta misle o njihovom „elitizmu“ – u meri da im se izborni rezultat, mnogima od njih, tretira kao statistička greška - navodi on u svom saopštenju.

Đoređvić kaže da političke partije treba da ponude ideje i program.

- Politička borba, odnosno kandidovanje različitih političkih i svih drugih ideja, programa i ciljeva je sasvim razumljivo, legitimno i legalno takmičenje u demokratskim društvima, kakvo je i Srbija. Političke partije i njihovi predstavnici i jesu tu da to građanima/biračima prezentuju i ponude, ali kada nema nikakvih ideja, nikakvog programa, niti ikakvih realnih, stvarno dostižnih i sprovodivih ciljeva – kao što je to slučaj sa različitim skupinama koje sebe nazivaju nekakvim opozicionim partijama (a u suštini su samo interesne grupe okupljene oko tajkuna koji su opljačkali Srbiju i/ili tobožnjih kvazi političara, čiji je jedini politički program – mrzim Vučića) – onda se sve to što je u njihovoj „političkoj ponudi“ svodi na uvrede, laži, pretnje, ucene, psovke, ogovaranje i blaćenje sopstvene države, pa i naroda u celini, naročito tamo, u nekim ambasadama, ili na nekim drugim mestima, gde ti samozvani, umišljeni, sujetni neradnici i lezilebovići misle da je prilika da ponude svoje „usluge“ – a da im se, zauzvrat, omogući da dođu na vlast bez izbora ili protivno volji većine građana Srbije - kaže on.

Kaže da Srbija koju predvodi predsenik Aleksandar Vučić, "više nije država u kojoj se, i za čiju sudbinu se, pitaju neki drugi, niti se Srbiji više mogu nametati rešenja koja su protivna njenim interesima".

- U Srbiji se, danas, za Srbiju i o Srbiji – Srbija pita, Srbija odlučuje, njeni građani biraju i odlučuju, a ne interesne grupe, a ne strani centri moći, a ne oni koji rade protiv interesa svoje države, koji imaju druge prioritete i kojima je sopstveni džep, pun opljačkanog novca građana Srbije, jedini patriotizam za koji znaju i cilj kome streme.Nadam se da će, kao i do sada, kao što je to i do sada nebrojano puta pokazao i dokazao, pre svega svojim delima, napornim, upornim i konstantnim radom, predsednik Aleksandar Vučić na predstojećim izborima biti kandidat upravo te, današnje, suverene, samostalne i ponosne Srbije, Srbije koja krupnim koracima i zavidnim rezultatima na mnogim poljima svedoči da nema problema koji se ne mogu rešiti ako je državni i nacionalni interes vrhovni parametar prema kojem se određuje i svako činjenje i postupanje - kaže.

- Znam da Aleksandar Vučić još nije doneo konačnu odluku o tome hoće li se kandidovati na predstojećim izborima, jer znam da i u ovom, kao i u svakom drugom uostalom, trenutku vodi upornu i doslednu borbu za zdravlje građana Srbije i za očuvanje sveukupnih nacionalnih i državnih interesa – budući da je njemu Srbija uvek ispred i iznad svega, naročito onog ličnog, za razliku od njegovih potencijalnih protivkandidata – ali ga upravo zbog budućnosti Srbije molim da u sebi nađe snage i velikom ličnom žrtvom spreči da ponovo budemo na kolenima, da ponovo budemo zemlja koja o svemu, osim o samoj sebi i svojim vitalnim ciljevima, vodi računa - kaže Đorđević.