KRSTIĆ ZA PINK: Đilas već godinama preti kada mu se nešto ne dopada, njegova izjava o izlasku na ulice nije ništa novo! (VIDEO)

Nasiljem u Srbiji prete pojedinci ili stranke koji nemaju ni dva posto i to stranci koja ima više od 60 posto, rekao je za Novo jutro televizije Pink, marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Komentarišući najnoviju izjavu Dragana Đilasa o tome da će se, kako je naveo „duboka politička kriza preneti na ulice“, Krsić je rekao da ovo jeste sveža izjava, ali da nije sveža ideja.

„To je nešto što se provlači već godinama i nešto što njegov najbliži saradnik Mlađa Đorđević pokušava da proklamuje. On sve vreme govori da neće dozvoliti da bude izbora i to da će da ih spreče silom. I ta sama ideja da neće biti izbora ako se njima ne dopadaju uslovi, to jeste pretnja“, rekao je Krstić.

Kako kaže, dešavanja na ulici mora da kontroliše organizator, i dodaje da smo već navikli da oni koji zovu na proteste niti ih prijavljuju niti ih kontrolišu.

„Situacija u svetu bi našoj vlasti trebalo da da za pravo da se drugačije ophodi prema tome. Ako je vlast u SAD koja je kolevka demokratije, označila takvu grupu ljudi kao neprijatelje, fašiste i unutrašnje teroriste, treba i mi da naučimo to da oni koji pozivaju na proteste rušilačke prirode, taj izraz „unutrašnji terorizam“ može da bude prihvaćen“, rekao je Krstić.

Ističe da nasiljem prete pojedinci ili stranke koji nemaju ni dva posto i to stranci koja ima više od 60 posto.

„Pitam se da li je to nedostatak inteligencije ili nešto drugo“, rekao je Krstić.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da mu deluje da pojedinci u delu opozicije maštaju o nekakvom stranom dekretu koji bi ih ustoličio na vlasti.

„Svesni su oni da sa svojih 1, 2 posto ne mogu da dođu na vlast demokratskim putem. Verujem da nisu baš toliko izgubili dodir sa realnošću da misle da ih građani podržavaju“, rekao je Rajić.

Kako kaže, opozicija okupljena oko Dragana Đilasa, sve zajedno ne bi mogla da pređe cenzus oko 5 posto, a kamoli nešto drugo.

„Oni stavljaju u izlog zlo, kao predstavu šta može da se desi ako se ne ispune njihovi uslovi. I to je jezivo. Određene strukture koje smatraju da srpski politički faktor najveći problem na Balkanu, i smatraju da će se sve to sada suzbiti promenama u Vašingtonu. A ne shvataju da su svi bez izuzetka u Vašingtonu one koji su krenuli na Kapitol, nazvali teroristima“, rekao je Rajić.

Kako kaže, hvalili su čak i rođake i prijatelje onih ljudi koji su bili na Kapitolu, što su ih prijavili.