PALMA: Moramo naći način da zaštitimo gospodina poljoprivrednog proizvođača od uvozničkog lobija, prerađivača mesa i mesnog lobija

„Ja bi zamolio ministra poljoprivrede da vidimo kako da zaustavimo uvoz mesa i pomognemo gospodinu poljoprivrednom proizvođaču, Država maksimalno pomaže poljoprivrednicima kroz razne subvencije, ali se desilo nešto što ne pamte poljoprivredni prozivođači, a to je veliki pad cena žive vage stoke, rekao je danas u Skupštni Srbije predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

„Naprimer, cena prasadi je prošle godine bila 300 dinara za kilogram, a danas je 220 dinara. Cena koncetrata je povećana za 20 %, tako da je džak od 20kg bio 1000 dinara, a danas je 1200 dinara. Cena tovljenika po kilogramu žive vage je bila 200, a danas je 130 dinara. Cena bikova je bila 2,2 evra za kilogram žive vage, a danas je 1,7 ili 1,8 evra. I to meso se uvozi iz celog sveta i imi moramo da zabranimo prekomerni uvoz mesa iz inostranstva, na način što će taj koji uvozi da piše zahtev ministarstvu poljoprivrede o tome šta i koliko može da se uveze“.

Prema rečima Markovića, jer ako to ne uradimo, desiće se da, nakon što poljoprivredni proizvođači kažu „prodali smo turu bikova“, u 3 sela više njih 50 posto neće da obnavlja stočni fond.

„Takođe, mi više ne znamo šta jedemo, stiže nam smrznuto meso iz celog sveta. Dakle taj koji uvozi prvo mora da dobije licencu od ministarstva za određenu količinu. I tu se postavlja još jedno pitanje, a to je, kako ne pada cena u kasapnicama, gde ide ta razlika. Oni u kasapnicama više ne zarađuju 30 posto, nego 230 posto. Mi moramo da sačuvamo gospodina poljoprivrednog proizvođača i da sačuvamo budućnost, odnosno one koji treba da ga naslede. Za takvu situaciju nije kriva Vlada Srbije, ali mora da se donesu mere, naprimer, da se kaže „ne možeš da uvoziš 100 tona junećeg mesa, već samo 5 tona, a ostalo da kupiš u Srbiji“, rekao je Marković i dodao:

„Ako to ne uradimo, mi ćemo od poljoprivrednog proizvođača koji ima 20 hekatar zemlje da napravimo socijalni slučaj, koji dolazi na opštinski šalter po pomoć, a to su vredni i radni ljudi, koji hoće da žive od svog rada. Šta je uradila berza?, Već 12 godina otkupna cena žita ne prelazi 18 dinara. Ni tu nije kriva ni Vlada ni ministri, ali da vidimo ko reguliše tu berzu u Srbiji, gde se to žito skladišti, ko njime raspolaže, a ne da mlinari plaćaju 14 do 15 dinara po kilogramu, jer običan poljoprivredni prozivođač nema skladišne kapacitete“, ističe on i dodaje:

„A za to vreme mnogo je poskupelo i gorivo i mazivo. Ova vlada je najviše pomogla poljoprivrednom proizvođaču, ali mora da se uradi preventiva i zaštita poljoprivrednika. Siguran sam da Srbija ima najbolju i najčistiju hranu. Da se borimo da što više izvozimo, a što manje uvozimo. To samo traži poljoprivredni proizvođač i da mu konkurencija bude u Srbiji, a ne u inostranstvu. To moramo da uradimo, jer ima sela u Srbiji gde se poslednjih 4, 5 i 7 godina nijedno dete nije rodilo. Gradovi će nam biti prepuni, ako ne bude bilo motiva za mlade ljude da ostanu na selu“ rekao je Marković i dodao da će Jedinstvena Srbija podržati sve predložene zakone, koji su na dnevnom redu u Skupštini Srbije.

„Kada su u pitanju međunarodni sporazumi i prijateljstvo u svetu, Srbija tu prednjači i na tome čestitam i predsedniku Aleksandru Vučiću i bivšem ministru spoljnih poslova, a sada predsedniku Skupštine Srbije, Ivici Dačiću. Međunarodni sporazumi ne mogu da štete, mogu samo da donesu dobro“, rekao je Marković.