'Dosad smo ugovorili 6,5 MILIONA VAKCINA, ali je problem - ŠTO IH NEMA!' Predsednik Vučić o borbi za svaku dozu: U svetu vlada PRAVI RAT!

Vučić je naglasio da je Srbija jedina zemlja koja je od Kine dobila milion vakcina, a da nije učestvovala u trećoj fazi ispitivanja, iako Kina ima i veće prijatelje od Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srbija do sada ugovorila 6,5 miliona vakcina protiv korona virusa, ali je problem - što vakcina nema.

- Problem je što vakcina nema. I kada čujete da će Brazil dobiti od Rusije veliki broj vakcina, ali - do kraja godine - konstatovao je predsednik Srbije. On je istakao da je milion doza iz Kine stiglo u Srbiju zahvaljujući velikom prijateljstvu sa tom zemljom.

Podsetio je da je posle jednog susreta u Minhenu, tokom Bezbedosne konferencije, koji je imao sa kineskim zvaničnikom Van Gijem, kada je ceo svet, kaže, optuživao Kinu, ali ne i Srbija, krenula podrška Kine Srbije i po pitanju korona virusa i po drugim pitanjima.

- Za to su zaslužni građani koji su pružali podršku politici odgovornosti i ozbiljnosti, koja je znala da je potrebno da budemo otvoreni za mnoge i da umemo da trpimo različite pritiske - rekao je Vučić.

Dodao je da je ponosan što je više od 300.000 ljudi vakcinisano u Srbiji.

Kako je rekao, Malta i Island su manje zemlje, pa mogu procentualno da vakcinišu veliki broj ljudi, tako da je suštinski, samo Velika Britanija ispred Srbije.

- Posebno sam srećan kad u Knigu utisaka građani napišu da ni Nemačka ne bi ovako uspela da uradi. To pokazuje koliko je Srbija napredovala u svakom pogledu, i dobr govori o ovoj zemlji - rekao je Vučić.

"Ako i dođe do kratkog zastoja mi ćemo obezbediti vakcine"

Predsednik Vučić je rekao da se u svetu vodi bukvalno rat oko vakcina protiv korona virusa i poručio da će srpsko rukovodstvo, iako možda dođe do kratkog zastoja, u svakom slučaju obezbediti količine na najbolji način.

Vučić je rekao da je Srbija dobila 11.700 Fajzer vakcine, kao i da je juče stiglo još 10.000, za kojie, kako je dodao, ne želi da kaže odakle su došle jer bi doveo neke ljude u tešku situaciju.

On je objasnio da je toaj broj dovoljan za 5. 000 ljudi, a to je, na primer, 50 odsto punoletnog stanovništva Krupnja.

Izrazio je uverenje da će Srbija po pitanju vakcinisanja prestići i druge u svetu, dodajući da će pokušati da nabavi vakcina kompanije AstraZeneka i dodatnij od Fajzera.

Međutim, ukazuje da neće doći onaj broj vakcina koji očekujemo, jer se vodi pravi rat oko vakcina u svetu.

- Džabe je što smo ugovorili. Svet je udario u ledeni breg kao Titanik i najbogatiji su krenuli sebe da spašavaju, sebe i najbliže - rekao je on i dodao da one koji nisu bogati i koji smo mali prepustio kako se metaforično izjrazio da se - udave "zajedno sa Titanikom."

- Možda im nije namera, ali stalo im je da sebe spašavaju - dodao je Vučić ukazujući da u Evropi zaustavljaju izvoz, najavljuju tužbe protiv farmaceutskih kompanija kao što je AstraZeneka.

- Mi ćemo da se borimo i imaćemo uspeha. Očekujem manje količine ruske vakcine, ali značjanije od sadašnjih. Za narednih šest dana stićiće prvih 25.000 od 50.000 doza - najavio je on.

Preneo je da je danas sa premijerkom Anom Brnabić razgovarao sa ambasadorkom Kine Ccen Bo i zamolio za dodatne vakcine iz Kine.

- Znajući predsednika Si Djinpinga verujem da ćemo pre maja ili juna dobiti značajne količine kineskih kavcina, ali ne bih bio iznenađen da to bude i u februaru - rekao je on.

Vucić je kazao da postoje i druge zemlje koje proizvode AstraZeneka vakcine, sa kojima razgovaramo.

Podsetio je da je Srbija bila prva u Kovaks programu EU u koji je uplatila, a ništa nije dobila do sada.

Kada sam ranije govorio o nedostatku solidarnosti u svetu, rekli su mi da sam preterao. A sada je situacija gora. Ovo je rat za živote ljudi, ali i budućost svake zemlje, jer onaj koji dobije vakcine ima mesec dana prednosti.

Ako budemo uspeli da vakcinišemo milion ljudi bićemo neuporedivo snažniji u napretku naše ekonomije u okruženju“, ukazao je on navodeći da niko u regionu nije dobio vakcine, izuzev Albanije sa ukupno 975 dok je naša zemlja uspela i od Fajzera da dobije relativno značajne količine.

Upitan za izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel da su tamo stvari izmakle kontroli Vučić je kazao da nije mislila da je bukvalno izmakla kontroli, već da je teška situacija.

- To je kao kada vidite kod mene zabrinutost, znajte da je stanje teško, ali da uvek imamo rezerve - objasnio je on.

Ukazao je da je Srbija danas ušla u proceduru nabavku lekova, nekih najskupljih.

- Nemci su tih lekova naručili 200.000 za 400 miliona evra. Rekao sam da mi naručimo za 40 miliona evra, a saglasili su se u vladi da probamo da nabavimo. Pošto će Nemci to da nabave do aprila, mi da probamo do maja. Sve što može u svetu da se nabavi mi ćemo da nabavimo. Bićemo brži od ostalih - naglasio je on.

Vučić je rekao da nije pitanje šta će nekome da odgovori, već je pitanje života ljudi na Titaniku koji tone, da u čamce koje su nam ostavili stavimo što više.

Podsetio je da deset zemalja sveta raspolaže sa 97 odsto vakcina.

- Tako su neki mislili da budemo na nuli pa da dobijemo tek za par meseci posle njih vakcine, pa da nam pričaju kako ekonoski treba da se razvijamo - dodao je on.

Rekao je da je posebno ponosan sam na ljude koji rade na vakcinaciji, koji su napravili najbolji informacioni sistme u Evropi, zahvaljujcuhi kojem znamo koga i kojom vakacinom smo vakcinisali.

Ponovio je da će svi dobiti revakcinu, jer su za njih vakcine sačuvane