NA REDU SU PRVA HAPŠENJA: Policija prosledila dokumentaciju tužilaštvu o prisluškivanju Vučića, ispitano oko 100 policijskih službenika

Radna grupa MUP Srbije, koju je formirao ministar Aleksandar Vulin da ispita nezakonito prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, privela je kraju svoj posao i kompletna dokumentacija prosleđena je Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Prema nezvaničnim saznanjima, u narednim danima mogu da se očekuju i prva privođenja.

U predistrazi, po nalogu TOK, koja je započela sredinom decembra prošle godine, pripadnici Sektora unutrašnje kontrole ispitali su stotinak policijskih službenika, ali i bivše rukovodioce ovog ministarstva, pre svega državnu sekretarku Dijanu Hrkalović i njene najbliže saradnike. Prema informacijama do kojih smo došli, nedvosmisleno je utvrđeno da je prisluškivanja bilo, da je to rađeno mimo zakona, kao i da su u tome učestvovali visoki policijski rukovodioci i funkcioneri.

Ministar policije Aleksandar Vulin rekao je u utorak da su činjenice do kojih se došlo u dosadašnjoj istrazi nesumnjive, da je sve dalje na nadležnom Tužilaštvu za organizovani kriminal i poručio da se takva zloupotreba sistema više nikada ne sme ponoviti.

- Imam veliko poverenje u tužioca Mladena Nenadića da će na najbolji način tumačiti činjenice koje smo mu dostavili. Istraga će dati svoju reč o motivima prisluškivanja, ali ja smatram da je to učinjeno iz političkih razloga. Predsednik Vučić nije biznismen, ne bavi se nikakvim parama, ne komunicira na bilo koji način sa ljudima sa kojima ne bi trebalo. Ako ga prisluškujete, onda to radite samo iz političkih razloga, a kada slušate članove njegove porodice, onda to radite isključivo iz najnižih pobuda, samo zato što vam smeta politička stabilnost zemlje za koju se Vučić izborio.

Kako su "Novosti" već pisale, na diskovima koji su predati predsedniku Vučiću zabeleženo je čak 660 minuta njegovih nezakonito prisluškivanih razgovora, među kojima su i oni sa sinom Danilom i rođenim bratom Andrejom. Prema dosadašnjim saznanjima, ključni akter ove do sada nezapamćene afere, osim bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović je i Dejan Milenković, njen najbliži saradnik i nekadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode (SSIM) Uprave kriminalističke policije. Milenković, poznat pod nadimkom Bagzi, rekao je da je bilo mera prisluškivanja mimo naredbi suda, kao i da su transkripti tajnih razgovora nošeni Hrkalovićevoj, bez zavođenja u zvanična policijska dokumenta. Ona je do sada dva puta saslušana, odbila je poligraf, a na sva pitanja je uglavnom odgovarala sa - "ne znam" i "ne sećam se".

Ljuban Karan, pukovnik KOS u penziji, kaže, za "Novosti", da Hrkalovićeva sada mora da odgovori zašto je davala usmene naloge za prisluškivanje i po čijem nalogu:

- Međutim, ona je naprasno izgubila pamćenje. Taj način odgovora karakterističan je za neke iskusne kriminalce, a ne za ljude koji imaju tako visoke funkcije i koji bi i sami trebalo da budu zainteresovani da se slučaj istraži. Ako ona odbija saradnju, onda mi to liči na širu zaveru. Očigledno je da neka imena ona neće da kaže, ali verujem da će istraga, pre ili kasnije, do njih doći.

Po Karanu, neki "konci" idu prema kriminalnim klanovima, ali je on ubeđen da mafija može biti samo transmisija za te podatke prema nekoj drugoj strukturi, političkoj ili obaveštajnoj:

- Ne bi bilo čudno da je krajnji nalogodavac neki centar moći, iz političkog, tajkunskog ili agenturnog miljea, koji već dugo radi na rušenju predsednika Vučića i aktuelne vlasti. Ali, krajnji nalogodavac, po mom mišenju je iz inostranstva i vezan je za neke moćne obaveštajne službe, koje pripremaju teren za neku vrstu specijalnog rata protiv Srbije, a kako bi te podatke koristili za nasilno rušenje vlasti.

SKUPŠTINA TRAŽI IZVEŠTAJ

SKUPŠTINSKI odbor za odbranu i unutrašnje poslove zatražio je u utorak od Ministarstva unutrašnjih poslova da im u što hitnijem roku dostavi izveštaj o prisluškivanju predsednika Vučića. Poslanik SNS Uglješa Mrdić rekao je na sednici da članovi odbora ne treba da se o prisluškivanju predsednika informišu iz medija. Predložio je da se formira anketni odbor ili komisija koja bi, kako kaže, utvrdila ko je prisluškivao šefa države, njegovu porodicu i saradnike, po čijem nalogu, ko je sve umešan, ko je dostavio predsedniku informacije o prisluškivanju, ko je bio u toku, a nije ništa preduzeo i slično.