SELAKOVIĆ ČESTITAO BLINKENU NA IZBORU ZA DRŽAVNOG SEKRETARA SAD: Radujemo se, intenziviraćemo saradnju

"Iskrene čestitke Entoniju Blinkenu na njegovom novom poslu - radujemo se saradnji i obeležavanju 140. godišnjice odnosa Srbije i SAD ove godine, pošto ćemo intenzivirati našu saradnju", poručio je Selaković.

On je čestitku objavio na zvaničnom Tviter nalogu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, na kojoj je postavljena i zajednička fotografija srpskog predsednika Aleksandra Vučića tokom razgovora s Blinkenom.

#MFA #Selakovic: Warm congratulations to @ABlinken on his appointment - we look forward to celebrating 140th anniversary of 🇷🇸🇺🇸 relations this year by intensifying our cooperation. pic.twitter.com/zJsE6rDzH4