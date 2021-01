Stefanović: Optužbe Hotija na račun predsednika Vučića besmislene

Optužbe Avdulaha Hotija na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića da svojim izjavama ne doprinosi miru i stabilnosti u regionu toliko su besmislene, da u njih ne mogu da poveruju ni kosovski Albanci, za čije se glasove grčevito bori ovaj odlazeći prištinski političar, navodi se u pisanoj izjavi potpredsednika Vlade i ministra odbrane Nebojše Stefanovića dostavljenoj medijima.

-Nikakva predizborna borba ni strah od gubitka glasova ne mogu da budu izgovor za ovakve laži kojima pokušavaju da napadnu Aleksandra Vučića - čoveka koji je već godinama oličenje borbe za bezbedan i stabilan Balkan. Najveći svetski zvaničnici odali su priznanje predsedniku Vučiću za njegov iskren, istinski napor da Balkan konačno postane region mira, stabilnosti i razvoja- navodi Stefanović.

- Ali, Avdulah Hoti očigledno bolje zna od lidera širom sveta - od Amerike, preko Rusije i zemalja cele Evrope, pa do Kine. Ako postoji iko ko ne želi bezbedan i stabilan region, onda su to upravo političari iz redova kosovskih Albanaca, među njima i odlazeći Avdulah Hoti - dodaje on.

Kako kaže, oni poslednjih godina ne kriju svoju snažnu želju da militarizuju područje Kosova i Metohije, osnivanjem nekakve vojske, na šta nemaju, kako dodaje, pravo ni po jednoj međunarodnoj odluci.

Neprestano održavaju tenziju u dijalogu sa Beogradom i prete nasiljem ukoliko se ne uvaže njihove želje o nezavisnosti. Pritom, Srbi sa Kosova ispaštaju i stalne su žrtve njihove nasilničke politike.Upravo Hoti i njegovi partneri su istinska pretnja bezbednosti i stabilnosti Balkana. Oni su sve suprotno od onoga što predstavlja i za šta se bori predsednik Vučić, što i pokazuje njegova dosledna politika mira i saradnje u regionu.Svi međunarodni faktori koji imaju uticaj na političare iz Prištine dužni su da osude ovakve izjave, jer direktno ugrožavaju bezbednost i stabilnost regiona i štete svim naporima za očuvanje mira, a u tim naporima Srbija i predsednik Vučić istinski su predvodnici, zaključuje on.