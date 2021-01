BRNABIĆ ZA PINK: U Srbiji vakcinisano 438.000 ljudi i svakoga je obezbeđena revakcina - U tom smislu realno smo PRVI U EVROPI!

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija dosad vakcinisala 438.000 ljudi i druga je u Evropi po stopi vakcinacije. Ispred nas je samo Velika Britanija koja je odlučila da, zbog velikog broja obolelih, revakciniše ljude posle 12, a ne posle tri nedelje, odnosno, praktično daju samo jednu dozu, što kod nas nije slučaj.

To bi, kako kaže, bilo kao kada bi u Srbiji svih 1.170.000 doza koje imamo, dali svima, ali samo po jednu dozu.

- Čim nam stignu kontigenti, mi polovinu ostavimo za revakcinaciju. Dakle, svi koji su primili vakcinu, ne treba da brinu za drugu dozu. Razmišljali smo o tome da postupimo kao Britanija, ali se Vučić sa time nije složio i rekao je da ćemo biti konzervativni u tom smislu. Dakle, ako tako gledamo brojke, realno mi jesmo prvi u Evropi jer smo obezbedili i revakcinu za sve dosad vakcinisane - kaže premijerka za "Novo jutro".

Podseća da je u toku zakazivanje za revakcinaciju i da je Srbija konačno zemlja koja ima sisteme za upravljanje i monitoring. Kaže da postoje detaljni podaci o vakcinisanima po lokalnim samoupravama, a da Beograd nije ni lider, već Raška. Beograd je čak na 21. mestu.

- Srbija je u regionu apsolutno prva po broju vakcinisanih na milion stanovnika, a značajno iza nas su Slovenija, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Bugarska... Razlike su ogromne - kaže premijerka.

Ističe da se vakcinišu i građani na severu KiM, a s tim u vezi u program se uključio i Igor Simić, potpredsednik Srpske liste.

On se zahvalio premijerki koja se, zajedno sa predsednikom, bori za građane KiM. Podseća da je vakcinacija organizovana i da se odvija u odličnom redu, a da su građani prezadovoljni.

- Juče smo videli pokušaj Osmanijeve i Kurtija da demonstriraju silu i zaplaše Srbe. Međutim, reakcija Srba bila je na visokom nivou i poslali su poruku da ljudi koji žele da poremete mir, nisu dobrodošli. Kurti najavljuje veliku Albaniju, pa dolazi na sever, samim tim, drugačija reakcija nije ni bila očekivana - kaže Simić.

Brnabić se zahvalila narodu na KiM jer su sačuvali ozbiljnost, pokazali dostojanstvo i prisebnost, iako žive u atmosferi stalnih provokacija.

- Iz Prištine stalno stižu pokušaji da se prikupe jeftini politički problemi, umesto da se vide pokušaji da se pomogne ljudima koji žive na teritoriji KiM. Ponoviću jednu od najjasnijih rečenica predsednika, a to je: "Ljudi, mi tamo nismo poslali oružje i tenkove, već vakcine i lekove. Ako uništavate i zaplenjujete lekove, kakvu reakciju naroda očekujete?". Beograd i dalje, i uvek će, držati prostor otvoren za saradnju. Podsetimo, kada je nestalo testova, mi smo poslali 1.000 njih i čak o tome nismo ni pričali, već je to procurelo kao vest iz tzv. ministarstva zdravlja Kosova. I sada smo spremni da pomognemo i Albancima sa vakcinama, kao što ćemo pomoći Makedoniji - kaže premijerka, dodajući da je Srbija spremna da pokaže solidarnost.

S druge strane, u EU se ta solidarnost ne vidi.

- Vidimo neverovatne stvari, EU koja je u teškoj situaciji, ali nije joj ništa teže nego drugim zemljama na svetu. I nama je teško i imamo ugovore za više od 6,5 miliona stanovnika, a uskoro i za 11 miliona. Svi smo, dakle, u istoj situaciji, a vidimo EU koja propagira vladavinu prava, a objavljuje poverljiv ugovor sa AstraZenecom kao vrstu pritiska na ovu kompaniju - kaže Brnabić i dodaje.

Ističe da je zbog vakcinacije spaseno nekoliko hiljada života, pre svega života najstarijih. Zato je, kako kaže, važno da nastavimo imunizaciju. Dodaje da je borba danonoćna, a da je sa Nikolom Selakovićem radila do kasno u noć u petak kako bi bili zakazani određeni sastanci.

- Ova naša pozicija drugih u Evropi nikada nećee biti kompromitovana, i ona može da ide samo na bolje. Građani treba da su ponosni i hvala Vučiću na podršci u ovoj borbi - kaže Brnabić.

Premijerka kaže da zna koliko joj je teško zbog neizvesnosti, a da može da zamisli koliko je teško ljudima u Briselu i ljudima u vladama članica EU. Ističe da je važno da imamo odlične odnose sa svetom, pa i sa zemljama koje proizvode vakcine.

- Bilo je pametno što smo, među prvima, dogovorili vakcine. Zato ih danas i imamo - kaže premijerka.

Dodaje da je SInofarm vakcina za koju mnogi smatraju da je najbolja, a da su je neki isključili samo zato što je proizvodi Kina. Ističe da su se države oslonile na to da su potpisani ugovori dovoljni, pa sada kada je došlo do zastoja u isporukama - nema ni vakcina.

Kada je reč o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini kaže da je ona veća u odnosu na 2019. godinu. Kaže da su mere podrške dale rezultate, a da se Srbija sada smatra pouzdanom zemljom, pa su investitori nastavili da ulažu u našu zemlju i tokom pandemije. Zato su, kaže, i rezultati ovako dobri.

Srbija je, podseća, povećavala plate i penzije, otvarala bolnice, povećavala idustrijsku proizvodnju, a svi ovi rezultati u najtežim godinama za čovečanstvo, posledica su teškog rada i truda.

- Naši građani treba da se ponose na Vladu, predsednika, ali i na to kako mi radimo zajedno. To se vidi u svakom novom broju - kaže premijerka. Stvaranje srpskog privrednog čuda se, kako kaže, dešava u raznim oblastima, između ostalog u digitalizaciji, gde nas Evropa prepoznaje kao lidera.

Kaže da su se mnogi smejali, ali da se nastavio rad na digitalizaciji.

Kada je reč o navodima iz medija da se EU iščuđava otkud Srbiji toliko vakcina, Brnabić kaže da je rivalitet veliki, da nema mnogo solidarnosti, ali da ima i onih koje su pokazale da su tu kada je pomoć neophodna.

- Kina nam je prodala vakcine, a mi smo jedina zemlja koja je nabavila vakcine, a da nije učestvovala u 3. fazi kliničkih studija. Uspeli smo da budemo zemlja koja nije učestvovala, a dobili smo milion doza. Dakle, ipak ima solidarnosti i očekujem i nadam se proizvodnji Sputnika V. Naša delegacija iz Torlaka bila je u Gamaleja institutu i tu je Popović potpisao sporazum o razumevanju. 11. februara oni dolaze u Srbiju i nadam se da će biti proizvodnje. To bi značilo dodatnu sigurnost, i nadamo se i proizvodnji drugih vakcina. Dajemo sve od sebe da budemo još bolji nego što smo sada - kaže premijerka.

Pred nama je, kaže, novi izazov: u narednim nedeljama moraju se podići kapaciteti za vacinaciju, jer tokom vakcinacije, počinje i revakcinacija. Radiće se na tome da se kapaciteti za vakcinaciju i revakcinaciju odvoje.

Kada je reč o međustranačkom dijalogu, kaže da se ona kao premijerka time ne bavi.

- Kao član SNS, ova stranka je pokazala veliku fleksibilnost, uvek je bila tu za svaku vrstu dijaloga i mislim da nijedna stranka to dosad nije pokazala. Kada je tadašnja predsednica Skupštine pozvala na dijalog, SNS se odazvala na dijalog, ali ne i oni koji su kukali za taj dijalog. Odazvali smo se i dijalogu na FPN, a onda su taj dijalog napustili oni koji su stalno na njega pozivali. Pa su zvali Tanju Fajon, pa se vratio dijalog u Skupštinu. I tada smo se odazvali, iako smo dva puta bili na dijalogu koji su oni napuštali, a sve kako bismo pokazali da imamo prostor za dijalog. Međutim, nemamo drugu stranu. Traže da razgovaraju, a onda traže izgovor da ne razgovaraju! Kao i dosad, SNS je spremna da učestvuje u međustranačkom dijalogu, a Tanja Fajon je pokazala da, ne da nije objektivan medijator, već da je žena koja se 48 sati pred lokalne izbore svrstava na jednu stranu! Ona ima svoje favorite, bratske, sestrinske stranke, i to je sve u redu. Nije u redu samo da ona bude objektivni medijator u dijalogu - kaže premijerka.

O objavi Dženifer Aniston: Nadam se da je Srbija zemlja koja menja svet

Kada je reč o objavi glumice Dženifer Aniston, u kojoj je premijerka Srbije svrstana među najmoćnije žene sveta, Brnabić kaže da je to odlično za našu zemlju. - Sve što je dobro za Srbiju, to je meni važno. To govori jednu stvar: da je naša zemlja jedna od lidera po rodnoj ravnopravnosti, što smo se jako trudili da postignemo, a po zakonu koji je usvojen prema kojem najmanje 40 odsto žena na listi za Narodnu Skupštinu, ali i po tome što imamo skoro 50 odsto žena u Vladi Srbije. U tome smo u samom vrhu - kaže premijerka. Podseća da su žene na čelu nekih najvažnijih institucija, kao što je Vlada Srbije ili Narodna banka Srbije. - Sve su to pohvale za Srbiju i, pored ekonomije, zdravstva, Srbija se i po ovome izdvaja. Nadam se da smo zemlja koja menja svet - kaže premijerka.