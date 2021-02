'EVROPA U SRBIJI PREPOZNAJE PARTNERA NA BALKANU! Predsednik Vučić je uspeo da na dnevni red vrati pitanje Kosova' (VIDEO)

Današnji sastanak Vučića i Makrona je važan, i šalje poruku da je Francuska prepoznala ozbiljnu i zrelu politku Srbije, na čelu sa predsednikom Alekeksandrom Vučićem, i da je vidi kao jednog od ključnog saradnika i saveznka na Balaknu, kažu sagovornici TV Pink.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je juče avionom za Pariz gde ga, kako je rekao, očekuju važni razgovori za Srbiju. Predsednik se i danas nalazi u radnoj poseti Parizu, gde će se sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, koji u njegovu čast organizuje i radni ručak.

Očekuje se da će teme sastanaka dvojice predsednika biti, pored bilateralnih odnosa, ekonomska saradnje dve zemlje, brojni francuski projekti u Srbiji, ali pre svega i aktuelna borba protiv pandemije korona virusa, kao i aktuelno pitanje Kosova.

Politički analitičar Branko Radun je gostujući u Novom jutru TV Pink ukazao na značaj ovog sastanka, ističući da je Makron u Srbiji prepoznao ozbiljnog parnera.

- Ovaj sastanak je poruka da Evropa u Srbji prepoznaje partnera na Balakanu. Bez nas ne mogu da se rešavaju ljudi ovde, a Makron takođe prepoznaje da mi imamo dobru volju, tako što nikada nismo reagovali na provokacije koje su stizale iz regiona. On je shvatio da je Srbija sada politički zrela. Prethodna poseta Makrona Srbiji nije bila slučajna, uspeli smo da isplivamo kao jedini stabilan partner na ovim prostorima – smatra Radun, ističući da je veliki plus za spoljnu politiku Srbije i to što ekonomija nije narušena uprkos činjenicici da u svetu vlada pendemija koronavirusa.

Radun dalje kaže da se i na pitanje Kosova u Evropi gleda mnogo drugačije, a ugao posmatranja promenili su, kaže on, čak i oni koji su striktno bili na strani kosovskih Albanaca.

- Oseća se veliko pomeranje po pitanju Kosova i u tim levo-liberanim krugovima u svetu. Činjenica je da je Vučić uspeo da na dnevni red vrati pitanje Kosova. Do sada ste uvek u tim libarelnim krugovima imali stav da Srbija mora da pomeri granice, sada se govori o podeli o izvršnim ovlašćenima Zajednici srpskih opština, vratio se na sto ozbiljan dijalog o Kosovu – objašnjava Radun, ukazujući da sada svetski zvaničnici insitiraju da se sada razgovara o ovom pitanju.

- Predsednik Vučić je uspeo da ovo pitanje vrati u sve veće evropske gradove. Prvi put smo počeli da ozbiljno lobiramo za Zapadu, pa smo došli do toga da se o tome kao ne zatvorenom pitanju govori i u Evropi ali i u Vašingtonu. Nekada se ovde govorili iz pozciije sile, a sada to nije slučaj – objašnajva Rajić, i još jednom ukazao na značaj današnjeg sastanka Vučića i Makrona u Parizu.

Inače, poslednji susret dvojica predsednika su imali u Parizu, u julu prošle godine kada je u glavnom gradu Francuske održan i video-samit o Kosovu i Metohiji, čiji su domaćini bili Makron i Merkel.

Vučić je tada sa Makronom razgovarao u četiri oka sat i po vremena, a razgovaralo se o tri ključne teme - odnosima Srba i Albanaca i rešenju kosovskog pitanja, bilateralnim odnosima i kako pojačati saradnju u domenu obrazovanja, kulture, ekonomije i ulaganja.

Vučić je tada obavestio Makrona da Srbija prihvata novu metodologiju u pregovorima sa EU, koju je upravo inicirao predsednik Francuske. Predsednik Francuske Emanuel Makron boravio je u dvodnevnoj poseti Srbiji 15. jula 2019. godine.