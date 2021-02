Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma naglasio je da ni u jednoj državi nije video da građani mogu da biraju između tri vakcine, te da iako i druge države imaju novca Srbija ima respekt u međunarodnim odnosima.

Marković je istakao da se on vakcinisao Fajzerovom vakcinom, jer se na dnevnom nivou viđa sa velikim brojem ljudi i kako naglašava, nema pravo da to ne uradi.

- Najveći problem je što veliki broj građana ima virus, a nema simptome i vi ne znate koje preneo virus – rekao je Marković za Pink.

- Vakcinisao sam se Fajzerovom vakcinom. Nemam pravo da ne primim vakcinu. Svakog dana minimum 30 ljudi dođe kod mene i pozdravim se sa njima i razgovaram. Danas je najveći problem, što veliki broj građana ima virus, a nema simptome i vi ne znate ko vam je preneo virus. I ja kada sam prošle godine dobio korona virus, ne znam od koga sam ga dobio - izjavio Marković.

Naglašava da su mu redovni treninzi pomogli, da ide često na Rtanj i da mu pomaže taj čist vazduh i da dnevno pređe 7 do 9 kilometara.

I TANJA FAJON BI POBEGLA SA SASTANKA OPOZICIJE U SRBIJI - Opoziciju u Srbiji ne interesuje ni ekonomski napredak Srbije ni međunarodna saradnja ni pristupanje Evropskoj uniji. Ta Tanja Fajon forsira neke ljude i partije koje su nekada bili na vlasti u Srbiji. Ali kada bi nešto večno moglo da traje danas bi i Džajić i Piksi i Binić i Pantelić još igrali fudbal. Predlog opozicije da se formira ministarstvo za izbore je najveća glupost koju sam čuo na političkoj sceni Srbije. To ne bi mogla da kaže ni sekretarica u nekoj partiji koja se javlja na telefon. Traže da se promene izborni uslovi. I ja tražim da se promene izborni uslovi, da se vrati cenzus na 5 posto. Pa mi na izborima ne biramo predsednika kućnog saveta ni portira. Biraju se narodni predstavnici u parlamentu. I mi kao narod moramo oko nečega da se ujedinimo. Ajde bar oko vakcinacije da se ujedinimo. Imate li vi iz opozicije nekog prijatelja u svetu da naručite neku vakcinu, a država ima para da plati. Gde su vam prijatelji ? Gde su 6 milijardi dolara iz 2000. godine ? Gde su te pare? To je pitanje za one koji su bili na vlasti, a sada hoće da se vrate. Ja pozivam tu Tanju Fajon da dođe na sastanak opzicije u Srbiji i da sluša kako se oni međusobno dogovaraju. Kada to čuje ona ima da pobegne i da kaže “izvinite boli me stomak, moram da se vratim kući”. Pobegla bi jer nema šta da čuje - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.

Marković kaže da ni u jednoj državi nije video da postoje tri ponude, da građani mogu da biraju koju će vakcinu da prime osim u Srbiji.

- I druge države imaju pare. Pogotovo neke jake u EU, ali Srbija ima respekt u međunarodnim odnosima – zna se šta hoće, šta neće i u ekonomskom smislu je najviše napredovala u poslednjih 5,6 godina – smatra on.

GLASAĆU PROTIV LEGALIZACIJE HOMOSEKSUALNIH BRAKOVA - Ja sam ponosan što podržavam ovu vlast u Srbiji, jer ima rezultat, a to je i rezultata i SPS -a i Jedinstvene Srbije. Ja još nisam video nijedan predlog da je stigao u parlament, a da je protiv interesa građana Srbije. I glasao sam za. I uvek ću glasati u interesu građana Srbije, a kada mislim da nešto nije u tom interesu glasaću protiv. Već sada kažem, ako se pojavi predlog u parlamentu za legalizaciju homoseksualnih brakova glasaću protiv. Protiv sam da dva muškarca ulaze u brak. Što se tiče uvođenja redovnog vojnog roka, ima dosta argumenata za i dosta argumenata protiv. Trenutno sam kod toga fifti fifti. Ako me neko ubedi da je to dobro za Srbiju i naše građane, glasaću za - poručio je Dragan Marković Palma.

- Te države koje proizvode vakcinu hoće da sarađuju sa Srbijom zahvaljujući politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i gospodina Dačića koji je bio ministar spoljnih poslova i ceo svet – dodaje.

OPOZICIONARI SE NOĆU SLIKAJU KOD “STEFANA NEMANJE” “Ovi iz opozicije dolaze noću i slkaju se pored spomenika Stefanu Nemanji koji kritikuju. Spomenik je prelep kao i ceo Savski trg. Narod koji ne drži do svoje istorije i ne poštuje svoju tradiciju taj narod nestaje. Srbija ima dobru budućnost. Ja sam siguran da će sve manje mladih ljudi odlaziti iz Srbije. Najbolji primer za to je svetska legenda Stefan Milenković koji je ceo svet obišao više puta i zna gde se koji hotel u svetu nalazi, a vratio se u Srbiju sa svojom porodicom. Takođe i Novak Đoković, čiji roditelji žive u Srbiji, a i on čim ima vremena između turnira dolazi u Srbiju”, kazao je Marković.