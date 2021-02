'DRUGA LINIJA METROA GOTOVA DO 2030.' VUČIĆ NAKON RAZGOVORA SA MAKRONOM EKSKLUZIVNO ZA PINK IZ PARIZA: Dobri razgovori sa Makronom! Posetiće Srbiju u septembru ili oktobru!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je ekskluzivno za Pink nakon četvorosatnog razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu.

Vučić je rekao da je sa francuskim kolegom razgovarao u dva navrata u četiri oka, a najviše o odnosima Beograda i Prištine.

Sumirajući razgovore sa Makronom u Parizu, rekao da su razgovarali o evropskuim integracijama Srbije, koja će imati podršku Francuske na tom putu.

- U vreme pandemije korona virusa ljudi izbegavaju susrete i gledaju da zaposlene što manje uzlažu riziku. Ovo je dokaz istinskog prijateljstva i posvećenog odnosa rešavanju problema na Balkanu - rekao je Vučić za Pink.

Pokazao je neverovatnu srdačnost. Doživeo sam stvari koje nisam ni sanjao, vodio me i u vinski podrum Jelisejske palate. Vodili smo razgovore u četiri oka u dva navrata. Najviše smo govorili o pitanju Kosova i Metohije, verujem da ćemo imati ozbiljnu podršku Francuske na evropskom putu. Očekujem da ćemo otvarati više poglavlja ove godine, po novoj metodologiji, kroz klastere

Vučić je najvažnije da se Srbija oslanja na svoju snagu , a ne o na nečiju pomoć.

- Nemojte da učimo ljude da je najvažnija nečija pomoć, već ono što mi radimo. Najvažnija je snaga naše privrede i politike da idemo evropskim putem, i radimo na pronalaženju kompromisnih rešenja. Francuska će biti podrška Srbiji i na evropskom putu, verujem i u pronalaženju inovativnih kompromisnih rešenja za pitanje Kosova i Metohije - rekao je Vučić.

Vučić je, upitan da li aktuelna neaktivnost EU u procesu proširenja znači da smo prepušteni sami sebi, kazao da uvek veruje u nas i našu snagu, da više nije tako kao kada smo propadali 2008., nestajali, kako je rekao, sa lica zemlje.

- Verujem da će, u skladu sa novom metodologijom koju je Srbija prva prihvatila, biti izmena po tom pitanju. Očekujem da mnoga pitanja budu otvorena pre kraja godine i neka sasavim nova - rekao je Vučić.

Kako je pojasnio, sada će se poglavlja otvarati po klasterima, zbog cega veruje da možemo više poglavlja u ovoj godini da otvorimo, u junu i decembru, nego prethodnih.

Ali, doći će i do geopolitičkih promena, do nekih drugih stvari u budućnosti koje bi nama pomogle, ali koje danas niko i ne nazire. Ali, ne treba ja o njima prvi da govorim u javnosti

Kako je dodao, tema su bili i bilateralni i ekonomski odnosi dve zemlje.

Početak izgradnje metroa do kraja godine, završetan druge linije do 2030.

Što se metroa tiče rekao je da može da se krene sa građevinskim radovima.

Prema njegovim rečima prva linija će povezivati pet opština od najudaljenijih delova Zvezdare, preko Palilule do Čukarice.

Svim ljudima koji tamo žive, kaže, ovo će mnogo značiti jer će ih povezivati sa centrom i povećavati vrednost njihovih nekretnine.

Paralelno sa tim, dodaje, radiće se druga linija od Mirijeva, preko Slavije i Beograda na vodi preko mosta a Savi do stadiona u Zemunu.

Predvideli smo i treću liniju koju ćemo da radimo od bloka 71, koja treba da ide preko centra Novog Beograda i spaja ga sa centrom Beograda. To ćemo da uvežemo sve sa brzim vozom

Vučić je istakao da će se paralelno graditi obe linije beogradskog metroa i da će prva (Makiš - Mirijevo) biti gotova možda i pre kraja 2027. ili početkom 2028. godine, a druga (Mirijevo - Zemun) do 2030.

On je rekao da će Beograđani moći da biraju od ukupno šest rešenja francuskih stručnjaka za vozove koji će ići beogradskim metroom.

- Treba od šest da se izaberu tri kako treba da izgledaju vozovi za metro. Tako da će Beograđani sami da biraju, to jest glasaće kakve vozove hoće da vide u metrou - naveo je Vučić.

Ističe da bi bio veliki uspeh kada bi obe linije metroa bile završene do 2030. godine i da bi onda Beograd postao pravi centar regiona i tog dela Evrope.

Pričali smo i o Vansiju, Šnajderu u Novom Sadu i drugim projektima ivojnotehničkoj saradnji i verujem da ću tokom sledeće posete Markona moći više da govorim o tome, kao i o daljem jačanju našeg vazduhoplovstva i protivazdušne odbrane, kao i o drugim detaljima -

Vučić je rekao da ne može da sluša više priče da se radi samo o predizbornim obećanjima.

- Sve su to Vučićeve fantamazgorije a niču mostovi, bolnice i ljudi se vakcinišu- primetio je on.

Ne pravimo ništa aprasko u Beogradu, Arapi naši prijatelji Vučić je poručio , odgovarajući na optužbe njegovih političkih protivnika da pravi arapski emirat u Beogradu umesto srpske prestonice, da Stefan Nemanja nije lider nijednog Emirata već rodonačelnik najvažnije srpske dinastije ranog Srednjeg veka. - Bili su i protiv spomenika, njegovog mača i krsta i Studence i Hilandara... Ama baš ništa arpasko ne pravim, iako Arape smatram prijateljima Srbije, iako ih smatram prijateljima. A oni se sprdaju i sa njima i sa Kinezima i sa svim koji pomažu Srbiju -naveo je Vučić. Kaže da se ti isti, sa druge strane, neukusno ulizuju onima od kojih Srbija nikad nije imala nikakvu pomoć već sam nelagode i probleme. -Što se mene tiče, mi pravimo prijateljstva i partnerstva i to je posao države Srbije- poručio je Vučić.

Uvek smo spremni za dijalog, ali je za svaki razgovor potrebno dvoje

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, predsednik Srbije je rekao da je naša zmelja uvek spremna za razgovor.

- Mi smo uvek za dijalog! Za svaki razgovor potrebno je dvoje, ali ja ne vidim drugu stranu - rekao je predsednik Srbije.

Odgovarajući na pitanje novinara u Parizu, nakon sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, kada će biti nastavak dijaloga, Vučić je rekao da je ključno pitanje da li će neko u Prištini da razume da ne mogu da dobiju ono što je u njihovoj "fontani želja", već da moraju da razgovaraju.

- Ključno pitanje je da li će neko u Prištini da razume da oni nisu bogom dani da očekuju da dobiju ono što je u njihovoj željoteci ili fontani želja, već da morate da razgovarate i da postignete kompromis - rekao je Vučić.

Ističe da on za to želju u Prištini ne vidi, ni kod onih koji bi trebalo po istraživanju da pobede na izborima, a to je stranka Aljbina Kurtija, kao ni kod onih sa kojima bi bili u koaliciji, odnosno Haradinajeva partija.

Sem želje za stvaranjem velike Albanije, ja ne vidim ništa drugo i ne vidim ništa što bi moglo da nas približi ozbiljnom dijalogu, ali naravno, mi smo uvek za razgovore spremni, podržavamo poziciju Miroslava Lajčaka. Međutim, za svaki razgovor je potrebno dvoje, ali ja trenutno ne vidim drugog

Upitan da li Francuska može da doprinese ubrzanju dijaloga između Beograda i Prištine, s obzirom na činjenicu da ima dobre odnose sa novom američkom administracijom Džozefa Bajedan, Vučić je konstatovao da Francuska u Evropi ima najbolje odnose sa novom administracijom i da bi voleo da Makron ima više slobode u toj vrsti političkog delovanja.

- Ja verujem u značajnu ulogu Makrona i Francuske. Oni imaju izbore u maju sledeće godine, verujem da Makron ima značajne šanse za pobedu. Ima velike ambicije, poznaje dobro geopolitiku i za razliku od drugih ne plaši se u pronalaženju inovativnih rešenja - rekao je Vučić.

Izrael je izabrao, nismo srećni zbog toga

Odnose sa jevrejskom državom gradićemo u skladu sa novonastalim okolnostima, rekao je Vučić upitan kako komentariše to što su Izrael i tzv. Kosovo potpisali sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa.

"Izrael je izabrao da im je Amerika najvaznija i to neće sjajno uticati na naše odnose, nismo srećni zbog toga", istakao je srpski predsednik navodeći i da je taj potez očekivan, šest meseci posle potpisivanja Vašingtonskog sporazuma.

On je, međutim, ukazao da Srbija nije pravila zajednički sporazum sa Amerikancima i Albancima, nego svoj sporazum, i kako kaže " nismo hteli da podstičemo da Izrael povuče takav potez, već da to ne uradi".

Primetio je i da ne može da se nađe nijedna muslimanska zemlja koja bi priznala nezavisno Kosovo.

Dodao je takođe da treba sačekati da se vidi da li će Priština makar svoj deo Vašingtonskog sporazuma da poštuje, i hoće li pustiti u rad prugu Priština-Merdare, a ne tražiti dapruga ide preko Kosovske Mitrovice i severa.

Kako je objasnio Vučić, pošto su se Priština smatrala poraženom u Vašingtonu, sada pribegavajun triku da hoće prugu preko severa koja bi se povezala sa Kraljevom i Raškom, a da bi nam, kako kaže, uzeli železnicu na severu, koja je važna za konekciju sa Srbijom.

Podseća i da smo mi tražili i put i prugu Priština-Merdare, ali da Priština za to nije zainteresovana.

Drugo pitanje, navodi Vučić je jezero Gazivode i podela enrgetskih resursa.

-Strahovito se upirao Metju Palmer da se zavrsi sporazum između Izraela i Prištine. Sad ćemo da vidimo da li i za to da podelimo energetske resurse, jer mi sada nemamo ništa od jezera Gazivode- ukazao je Vučić.

On je ukazao i na to da je pitanje kako ćemo da podelimo energetske resurse u skladu sa Vašingtonskim sporazumom.

I da vidimo kada ćete da uđete u mini šengen, da Srbi mogu da uđu na Kosovo i Metohiju sa ličnom kartom i obrnuto, ali i da više ne onemogućavate naš narod na centralnom delu, ono malo ljudi u Metohiji, da se kreću

- Ja nosim srpsku grb i zastavu srcu, a sve druge poštujem - istakao je Vučić odgovrajući na kritike da se pozivanjem ljudi da izađu na izbore na Kosovu i Metohiji daje legitimitet lažnoj državi Kosovo.

Dok ne vakcinišemo dva miliona ljudi nismo blizu završetka posla

Vučić kaže da mu je Makron i u bilateralnim razgovorima, kao i javno, čestitao na tome kako je Srbija postupila, kada je reč o vakcinama i vakcinaciji stanovništva protiv korona virusa.

- I u razgovorima koje smo imali, dva puta je rekao da smo veoma pametno postupali. Ne znam da li smo pametno, ali znam koliko smo se borili, radili i trudili s - rekao je Vučić u Parizu.

Dok ne vakcinišemo 1,5 - 2 miliona ljudi ne mogu da kažem da smo blizu završetka posla, a biću zadovoljan tek kad budemo vakcinisali tri miliona ljudi

Kako je rekao, po pitanju vakcinacije predstoji još mnogo truda, teškog i napornog rada.

Zar se opozicija nije već ujedinila, s kim je ostalo da se ujedine? Vučić ne brine ujedinjavanje opozicije pošto je, kaže, mislio da se opozicija već ujedinila i da ne zna s kim je ostalo još da se ujedine. On je tako odgovorio na pitanje da li ga brine to što opozicija najavljuje da će da se ujedini pred izbore. - Sa kim će sad da se ujedine, sa DSS i Šešeljom? Ali, ovi neće sa njima. Sa kim, ja ne znam. Strašno sam zabrinut, neka izađu njih 50 zajedno ako hoće i pobediće sigurno - poručio je ironično Vučić. Dodao je da narod treba da izabere i da njega sada opozicija i ne interesuje. -Ima još godinu dana i u tih godinu opet ću da vas iznenadim, važnija su mi neka druga pitanja o privredi - naglasio je predsednik.

Vučić je rekao da ima još godinu dana do izbora, ono što mene zanima je što nismo na vreme pregovarali sa Velikom Britanijom nego moramo da izvozimo sa 20 odsto carine.

- Što se tiče onih koji su razorili Srbiju, oni me ne zanimaju, ali imam pitanje za moje ministre? Zašto nismo završili pregovore sa Velikom Britanijom? - rekao je Vučić.

Kako je dodao, u vreme korone se sve menja neverovatnom brzinom i dovoljno je da jedan mesec ne radite dobro i da padate na svom listama.

- Molim ljude da krenu da rade. Čekam petak da se izgubim, pa ću u petak da napravim kolegijum, pa pustim nešto protiv nekoga u novine. Mene to ne zanima. Zanima šta je to što Srbija radi i šta možemo da uradimo za zemlju - rekao je Vučić.

Makron u Srbiji u septembru ili oktobru

Vučić je najavio da će predsednik Francuske doći u Srbiju u septembru ili oktobru, što će, kaže, biti velika poseta.

Imaćemo mnogo ugovora da potpisujemo, uveren sam da ćemo napraviti veliki rezultat u odnosima između Srbije i Francuske, na korist građana Srbije

Dobri razgovori i dobre vesti iz Francuske, zaključio je predsednik Srbije, kojem je ovo bio 11. susret sa Emanuelom Makronom. Poslednji put, Makron je u Srbiji boravio u julu 2019. godine.