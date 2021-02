VUČEVIĆ O AFERI PRISLUŠKIVANJE VUČIĆA: Ovo je tema koja mora da ide do kraja, kao i AFERA JOVANJICA

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, izjavio je gostujući u emisiji Svitanje TV Pink da ne može da bude ravnodušan kada predsednik države kaže da je bio prisuškivan, a njegov sin praćen, i da je cela porodica pod nekom opservacijom.

Na spekulacije da je moguće da je i on priskuškivan, kaže da, ukoliko se to dešavalo, je u krontestu toga što je kao prijatelj i sradnik imao telefonske razgovore sa predsednkom Vučićem.

- Očekujem da isražni organi sprovedu sve radnje koje su neophodne. Ne bi voleo da se ovo završi na novinskim naslovima i pitanjima. Na ovo pitanje kranji odovor mora da daju tužilaštvo i sud. Ne mogu da verujem da se takva tema zadrži samo na medijima. Predsednik je prisluškivan i njegova prodica je praćena. Fizički su mu pratili sina. Mislim da tužilaštvo ima dovljno informacija da pokrene postupak. Videćemo ko je bio izvršilac i šta je bio cilj. Ako sam i ja bio prisluškivan, verovatno je zbog toga što je predsednik imao komunikaciju sa mnom. Mi smo i prijatelji pre svega, pa je to možda zanimljivo. Naravno, ako se to stvarno dešavalo, ja mogu samo tako da sumnjam. Ne razumem ljude koji su to radili i koji je bio njohov krajni cilj. Važno je da taj proces uđe u institucionalne okvire i da se taj predmet do kraja otvori. Isto kao i što predmet Jovanjica mora do kraja da se otvori – kazao je Vučević.

U Novom Sadu do sada vakcinisano 28.000 građana

U toku je imunizacja građana, a Vučević kaže da je zadovoljan njenom organizacijom u celoj zemlji, pa i u Novom Sadu.

- U celoj Srbiji imunizacija teče u najboljem redu. Ovo je fantastično, ali deluje neverovatno da smo u samom vrhu u svetu što se tiče vakcinacije. Ponosan sam što sam u državi gde predsednik Vučić i naša Vlada donose odluke koje nisu politizovane, već su najbolje za građane. Nabavljaju se vakcine koje neophodne za sticanje kolektivnog imuniteta, i sve su proverene. Ono što je važno je da ne gledamo da li su vakcine ruske ili kineske ili američke. Mi nismo opterećeni time koja je, mi smo samo zabrinuti kako da sačuvamo živote ljudi ali i da očuvamo našu ekonomiju i privredu. Novo je što držva izdvaja novac za građane, to se ne istrese tek tako. Ponasan sam na građane koji su disciplinovani, ali i na državni vrh – rekao je i dodao da što se Novog Sada tiče, u toku jučerašnje dana, prešao se broj od 28.000 vakcinisanih.

NOVE INVESTICIJE

Početkom marta nemačka kompanija „Kontinental“ otvoriće u Novom Sadu novu fabriku za proizvodnju automobilske elektronike vrednu 140 miliona evra, a kako je najavljeno, u njoj će biti zaposleno najmanje 500 radnika.

- Mnogo toga se dešava u Novom Sadu, ali ne smemo da zaboravimo da je godina za nama bila teška, pa su nove investicije veliki uspeh. Nove fabrike Kontinentala biće od velikog značaja, proizvodiće se komandne table, ne kablovi samo, stižu nam nove tehnologije visoke vrednosti. Takođe najveći proizvođač čokolade i kakaa otvara fabruku u aprilu i mislim da ćemo imati i još jedne dobre vesti iz Japana - rekao je Vučević, ukazujući na činjenicu da velike strane kompanije Srbiju vide kao potencijalno mesto za ulaganje.

Februarska nagrada Novog Sada lekaru

Vučević je rekao da je ovogodišnja svečanost povodom rođendana Novog Sada organizovana u skladu sa epidemiološkim merama.

- Nije bilo uobičajno, organizovali smo proslavu u skladu sa merama koji vladaju zbog korone. Na žalost, ove godine nismo imali goste iz inostranstva, a fokus je bio na dobitniku Februarske nagrade, koja je za naš grad najvažnija nagrada i veliki prestiž – rekao je Vučević za Svitanje.

Vučević je rekao da je ovogodišnju Februarsku nagradu, koja se dodeljuje kao priznanje za najznačajnija dela i dostignuća Novosađana, dodeljena prof. dr Vladimiru Petroviću.

- Radi se o vrhunskom lekaru, posali smo svesni kakve ljude imamo. On je jedan od heroja koji se svakodnevno bore sa koronom – rekao je Vučević dodajući da je ponosan što Novi Sad ima takve sugrađane.

O Telekomu

Vučević se na pitanje novinarke osvrnuo i na napade na Telekom odgovora da je intimno srećan što je nacionalni operator odsto u državnom vlasništvu.

-Mogu da razumem ekonomske aspekte da država ima interes da ide u saradnju sa privatnim investitorom. Mislim da je u ovom trenutku dobro što je Telekom državni i da je sjajna stvar što finansira veliki broj serija, kinematografiju generalno. I to nije samo komercijalna već i društvena odgovornost. Ovakva produkcija televizijskih serija se ne pamti u Srbiji. Telekom treba da se bori za tržište i da traži ravnopravne uslove kao što im imaju neki privatni emiteri - rekao je Vučević u Svitanju.

Rekao je i da svake godine Novi Sad izdvaja za fond za lečenje dece.

-Naravno ulagaćemo u decu i u budućnost – rekao je.