DAČIĆ ZA PINK: Mekalister mi je rekao da NEMAČKI MEDIJI BRUJE O TOME kako je Srbija šampion u vakcinaciji (VIDEO)

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić gostujući u Novom jutru TV Pink govorio je o aktuelnim temama, kao i o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj, naglasivši da je to izuzetan uspeh i potvrda partnerstva dve zemlje.

Kako je istakao još za vreme predsednika Borisa Tadića bio je potpisan sporazum o strateškom partnerstvu sa Francuskom, ali da u to vreme nije bilo strateškog partnerstva i saradnje, kao što je sada slučaj i zapitao se šta vredi sporazum kada vas neko ne podržava.

- Poseta predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj veliki je politički događaj i izuzetan uspeh za svakog državnika iz zemlje koja ne pripada krugu velikih svestkih sila ili stalnim članicama Saveta bezbednosti UN - ocenio je Dačić.

- Od 2012. godine smo u tom smislu podigli lestvicu očekivanja i jedna takva stvar vam postane normalna. Svakako da je ovo izuzetan uspeh da imate mogućnost sa Francuskom da razgovarate na tom nivou - dodao je on.

Što se vakcinacije tiče, kaže da misli da je to velika stvar za nas i naglasio da je pričao sa Mekalisterom juče 45 minuta povodom nastavka međustranačkog dijaloga, rekao da je u nemačkim medijima video da je Srbija šampion u procesu vakcinacije.

- Bilo mi je veoma drago da to čujem, kada čujete tako nešto od predsednika Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta jednu takvu konstataciju u uslovima kada se to od nas nije očekivalo, to pokazuje jedan odgovoran odnos naše države po tom pitanju - rekao je Dačić.

Dačić je istakao da je sada najvažnija stvar da se sprovede masovna imunizacija kako bi se stvorili uslovi da se Srbija vrati svakodnevnom životu.

Naglašava da je vakcinacija ključno pitanje oko kojeg da postoji konsenzus, bez obzira na sve političke razlike.

Što se međustranaškog dijaloga tiče, dačić kaže da će dijalogu vlasti i opozicije, koji će početi u martu u Beogradu, lično prisustvovati bivši poslanici evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Flekenštajn, a da će evroparlamentarci Tanja Fajon i Vladimir Biličik biti prisutni onlajn.

On naglašava da je dobro da se vodi politički dijalog i da opozicija treba otvoreno da iznosi sve primedbe u vezi sa izbornim uslovima.

- Taj dijalog nije fontana želja i zahtevi treba da budu realni - ističe Dačić.