'ČIME SE BAVI BELOSVETSKA LOPUŽA, NEKA MU JE NA ČAST!' SANDRA BOŽIĆ PORUČILA JEREMIĆU: Pameti sigurno nemaš! (FOTO)

Komentarišući zlonamerne objave Vuka Jeremića, lidera Narodne stranke, o kineskim vakcinama koje se već danima koriste u svrhu imunizacije stanovništva u Srbiji, ali i činjenici da će i Mađarska početi da ih koristi, oglasila se poslanica SNS Sandra Božić.

- Mađarska je prva zemlja članica EU koja je potpisala ugovor za prvih 5 milona doza kineske vakcine Sinofarm.

Orban je izjavio da je to jedina vakcna koju će on lično primiti.

A čime se ova belosvetska lopuža služi neka mu je na čast, ako je ima.

Pameti sigurno nema - kaže Sandra Božić.

