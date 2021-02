Vlada Srbije sutra obeležava tačno 100 dana rada, i tim povodom održava se sednica, kojoj, na poziv premijerke Ane Brnabić, prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je njegova obaveza bila da obavesti članove Vlade da situacija nije laka i jednostavna ali da su uspeli da se izbore za opstanak naših ljudi na KiM, ali i opstanak Srbije na mestu gde je mnogi nisu videli.

O ministrima

Kako je naglasio zamolio je ministre da ponovo vrate energiju, entuzijazam i da razmišljaju šta će da ostane iza njih, a ne o izborima, te da je bitno da se troši suficit kako bi ostvarili rast BDP-a.

Vučić je, nakon sednice Vlade, kojoj je prisustvovao, istakao da je važno koliko su pruga, bolnica izgradili, digitalnih učionica otvorili, koliko je uspešno sačuvan naš javni dug.

-Svaki ministar treba da postavi svoj cilj i da se bori za ostvarenje. Nadam se da će neki da se probude, da će neki da nastave da rade, a neki da budu još uspešniji. Mene ne zanima poređenje sa onima koji su zemlju uništili, već šta je ono što ćemo mi da ostavimo iza sebe i kako će o tome da sude pokoljenja koja dolaze - naglasio je on.

Kako kaže, on je članove Vlade obavestio i o dešavanjima u Vašingtonu, Briselu, Parizu...

Dodaje da je bez Irske Srbija prva po stopi rasta i da je naša stopa u 2020. godini bila samo minus 1.

-Važno je da se nastavi dobra stopa rasta. Ne možemo mi kao zemlje koje su imali minus 15 i minus 20, čija je osnovica niska. Naša stopa je bila minus 1 u prošloj godini i zato moramo više da radimo - naglasio je on.

Vučić je rekao da je bilo nekoliko dobrih vesti u januaru, ali i loših.Dobro je, kaže, što imamo veliki suficit od 13,5 milijardi dinara, a bio je predviđen deficit od 12,5 milijardi dinara.

- Imamo veliki suficit, za oko 200 miliona evra smo u plusu - napominje predsednik, i dodaje da bez bez visoke stope rasta ne možemo da dajemo traktore domaćinima, da obnavljamo fasade zgrada, da ulažemo u zdravstvo.

- To je lepa i dobra vest za Ministarstvo finansija, ali nije uvek najbolja veest za građane i zemlju. Potrebno je da se postroši taj novac - istakao je on i skrenuo pažnju da je zabeleženo 43 odsto manje izvršenja nego što se planiralo.

-Stopa rasta znači koliko ste više ili manje stvorili vrednosti na teritoriji svoje zemlje u odnosu na prošlu godinu. U tim okvirima između 21 i 23 odsto se vodi i koliko ste novca utrošili na projekte. Mi smo potrošili mnogo manje novca - rekao je Vučić.

- Nadam se da će neki da se probude, neki da nastave da rade, a neki da budu još uspešniji. Ne zanima me da se poredimo sa onima koji su zemlju uništili - kaže Vučić.

O HAPŠENJU VELJE NEVOLJE

-Odlična saradnja MUP i BIA dovela je do dobrih rezultata, dovela je do toga da ljudima u celoj Srbiji možemo da obezbedimo veću sigurnost. Ovo je ozbiljan nastavak velike i organoizovane borbe protiv mafije, naglašava on.

Ističe da je ovo veliki udarac za mafiju i organizovani kriminal.

- Svima koji znaju da to što su uradili nije ni malo jednostavno i svim onima koji su stavili na kocku svoju bezbednost i svojih porodica štiteći sigurnost Srbije još jednom im hvala - ističe Vučić.

O vakcinaciji

Što se vakcina tiče, zamolio je ljude da se revakcinišu.

- Ti ljudi su 80 do 90 odsto zaštićeni od te zaraze - istakao je Vučić.

Naglasio je da imamo najbolji informacioni sistem u Evropi, a da krajem marta ili početkom aprila stižu prve vakcine iz Kovaks programa EU stići i dodao da će zajedno sa dodatnim ugovorima koji bi trebalo da budu potpisani danas ili sutra sa Kinezima i Rusima Srbija imati potpisan ugovore za ukupno 11,5 do 12 miliona vakcina.

Naglašava da ugovori ništa ne znače ako nema vakcina.

- Mi imamo i ugovore i vakcine i borićemo se da odgovornom politikom našem narodu obezbedimo vakcine, bolnice i lekove - rekao je Vučić.

-Ipak, imaćemo u naredne dve ili tri nedelje značajne količine vakcina i to mogu da kažem veoma značajne - naglasio je Vučić.

On se zahvalio medicinskom osoblju i lekarima na podršci, a takođe je izrazio zahvalnost ljudim akoji su napravili informacioni sistem i doveli do toga da Srbija bude najbolja u vakcinaciji u Evropi.

O situaciji na KiM

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da što se tiče KiM ne smemo da podgrevamo lažne nade našem narodu i da govorimo kako su tamo divne stvari.

- Nisu, ko to kaže taj je lažov. Mi moramo da se borimo za interese našeg naroda na KiM - naglašava predsednik.

Podseća da je Francuska priznala nezavisnost Kosova ali da poštuje što Makron ima želju da čuje stavove Srbije.

Podseća kako su neki ranije razgovarali sa svetskim predstavnicima i jedno je što su tražili da se odloži odluka o priznanju.

- Ne interesuje me takva politika, naše je da se borimo za naš narod i daću sve od sebe da ni jednoj majci ne vratim njenog sina u kofčegu - kaže Vučić.

O METROU

-Što se tiče investicionih prijekata neki ljudi polaze od sebe. Ako govorimo o metrou, razgovore sa Francuzima nismo započeli mi, nego su drugi započeli zbog izbora 2012. godine. Lagali su da će da počne izgradnja metroa, a nismo dobili ni papir, ni crtež, ni idejni projekat, ni master plan - rekao je Vučić na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade Srbije.

- Kako je tada bio dobar projekat izgrađe metroa, a sad ne valja, upitao je Vučić."Svi znaju da ćemo da izgradimo metro. Dve linije. Jednu koja spaja Ustaničku ulicu sa novosadskim putem u Zemunu, i drugu koja spaja Zvezdaru, Mirijevo, Karabrumu, Čukaricu, Banovo brdo, Železnik, preko centra - rekao je Vučić.

-Da li ne valjda projekat izgradnje deponije u Vinči? Da li svi treba da se udave u smeću - upitao je odgovarajući na kritike opravdanosti francuskih investicija .Istakao je i značaj koncesije za aerodrom Beograd, za koji kaže najbolji posao koji je Srbija mogla da sklopi.

''Hapšenje Belivuka nema veze sa prisluškivanjem'' Vučić je rekao da današnja akcija hapšenja grupe Veljka Belivuka nema nikakve veze sa nezakotim prisluškivanjem njega (predsednika). -Ima veze sa najtežim krivičnim delima, ubistivima, otmicama, iznudama i stavljanem u promet opojnih droga. Obaveštavali su me o tome i ministar Aleksandar Vulin i direktor BIA i premijerka Ana Brnabić, jer ovo jeste pitanje od velikog značaja za nacionalnu bezbednost - rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija nakon sednice Vlade. Upitan da li je ova akcija mogla da se izvede ranije i da li za to ima odgovornosti bivšeg ministra policije, sada odbrane, Nebojše Stefanovića, Vučić je odgovorio da ne može da se bira trenutak za delovanje i da se veoma dugo radi na 'svemu ovome'. -Niko od nas nije idealan. Mnogo sam grešniji od svih. Znam dobre stvari koje je uradi Nebojša Stefanović i neke loše, a znam i mnogo lošeg šta sam ja uradio - rekao je predsednik. Poručio je da će bobra protiv organizovanog kriminala biti nastavljena i da to čeka 'i Niš i Vranje i Valjevo, Suboticu'. -Namerno sam ovo pomenuo samo da bi znali da ne postoji način da se sakriju i pobegnu. Lepo je da mislite kako možete sve, ali je država pokazala da to tako ne može - naveo je predsednik. Ukazao je da se istražni organi susreću sa problemom nedostatka dokaza za sud iako znaju šta se dešava. Komentarišuću ubistvo Vlastimira Miloševića u centru Beograda, za koje je Belivuk bio optužen za pomaganje, pa pravosnažno oslobođen, Vucičh je istakao da ga je brinulo što se govorilo da je neko menjao DNK, napominjući da za to nije bilo dokaza. -Mi nemamo dokaze za to, ali da li svi sumnjamo, pretpostavljamo... - naveo je predsednik, poručujući da je država sada pobedila.

O PROJEKTU

Predsednik Vučić izjavio je da u Srbiji do kraja godine predstoji realizacija mnogo važnih infrastrukturnih projekata, a među njima su čak sedam autoputeva i brzih saobraćajnica.Na konferenciji za medije, nakon sednice Vlade Srbije, Vučić je rekao da se nada da će do kraja godine biti potpisan ugovor za izgradnju autoputa Požega-Boljare, a koji će biti važan za građane Novog Pazara, Ivanjice, Arilja, ali i za sve one koji putuju u Berane.

Vučić je naveo da se očekuje i početak radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, ali i da bi do kraja godine, najkasnije početkom sledeće, trebalo da počne izgradnja autoputa i brze saobraćanice do Požarevca, zatim od tog grada do Velikog Gradišta pa do Donjeg Milanovca.

Među radovima koji predstoje su, dodaje on, i još dva važna autoputa, a to su Zrenjanin-Beograd i šumadijski koridor "Karađorđe".Trenutno se, podseća predsednik, radi autoput Kuzmin-Sremska Rača, Moravski koridor od Čačka preko Kruševca do Pojata, autoput Čačak-Požega, kao i autoput Ruma-Šabac-Loznica.

Kada je reč o železničkom saobraćaju, Vučić je kazao da ćemo se krajem godine, a najkasnije u januaru i februaru sledeće, od Beograda do Novog Sada voziti 27 minuta.Istakao je i da država kupuje španske, kineske i švajcarske vozove koje će saobraćati na toj ruti, a u kojima će biti i dobra usluga sa hranom i pićem.

Vučić je izrazio nadu da će 9. februara biti potpisan ugovor sa kineskim i evropskim partnerima o izgradnji kanalizacione mreže u 85 ili 90 lokalnih samouprava u našoj zemlji.

Vode se i razgovori, dodaje, i sa kineskim i evropskim partnerima oko izgradnje brze pruge od Beograda do Niša.Ističe i da će do kraja godine biti završena prva faza Kliničkog centra Srbije, a da će nova zgrada KCS biti završena sledeće godine.

O TELEKOMU

Vučić izjavio je da je za državu važno da obezbedi tržišnu utakmicu , te poručio da ne bi trebalo zamerati Telekomu što se bori da opstane na tržištu, da napreduje, iako bi, kaže, voleo da je "jezik malo drugačiji".

Vučić je rekao da je iz iskustva naučio da se u to ne meša, ali da je jasno da postoje konkurentski odnosi između kompanije vlasinika N1 (United media), registrovanog u Luksemburgu i srpskog Telekoma.

-Za nas je važno da obezbedimo tržišnu utakmicu i tržišnu borbu - rekao je Vučić.

Kako je rekao, kada je postavljao slična pitanja ranije, u Telekomu su mu uvek odgovarali da su neke privatne kompanije, verovatno misleći na vlasnika N1, dolazili do resursa Telekoma, ne plaćajući ništa, da su koristili veliki broj ljudi zaposlenih u toj kompaniji, a da im sada smetaju oni koji bi se tome suportstavili i koji bi da se bore za opstanak Telekoma.

-Voleo bih da je jezik drugačiji, ali ne zamarajte Telekomu što se bori da opstane na tržištu i da se bori da postoji i da napreduje, da uzme veći udeo na tržištu. A, da li je jezik primeren, to je druga stvar - rekao je Vučić.

On je primetio i da bi mogao da se osvrne na reči koje ta televizija koristi kada govori o njemu, koje "pas maslom ne bi progutao", ali da nikada ne bih odgovorio na isti način na to da je "kukavica, bednik, mafijaš, Hitlerov sledbenik", niti se ikome na to žali.

-Verujem da će vaš vlasnik to da reši po sudovima, jer mnogo voli sudove, a i Telekom izgleda mnogo voli sudove, što ne rauzmem. Ali, svi vole sudove, pa rešite na sudovima - rekao je Vučić.

Svako kaže, ima svoju tržišnu utakmicu i u takvom konkurentnom sistemu treba da se bori za svoje.

-Nadam se da je jezik najveći problem, a što se drugih stvari tiče, i bez obzira na primedbe različitih ljudi, kako vaš vlasnik vodi kompaniju, odakle, što je luksemburška, a ne srpska... To kod nas nije problem, jer za plate, poreze i doprinose plaća u našoj zemlji - rekao je Vučić.

Moli ih, kaže, samo da ne budu jednostrani i da ne vide samo poziciju vlasnika svog medija, već i da se stave u cipele onih koji rade u Telekomu, koji pokušavaju da sačuvaju ono što je najvećim delom državni kapital, a ne samo imovima.

Na samom početku obraćanja javnosti, premijerka Brnabić je rekla da će biti veoma kratka jer vlada 100 dana rada obeležava sutra, 5. februara, a da će izveštaj o radu podneti u subotu.

Naručili smo i skupe lekove za 1.000-2.000 ljudi Vučić je izjavio da je naša zemljla, pored toga što nabavlja velike količine vakcina, naručila i manju količinu vrlo skupih lekova za koronu, kojim će biti spaseno 1.000 do 2.000 ljudskih života. Vučić je rekao da smo određene količine već naručili i da će ti lekova stizati tokom marta, aprila i maja. Istakao je da su ti lekovi veoma skupi i da su cene gotovo "nenormalne", kao i da ih, i pored te cene nema na tržištu.

Istakla je da je ovo drugi put u mandatu da se poziva predsednik i da se govorilo na sednici o dijalogu sa Prištinom.

- Predsednik nas je izvestio o poseti Francuske, i razgovarali smo o spoljnopšolitičkimk izazocima koji nas očekuju, ali i o borbi protiv organizovanog kriminala - rekla je Brnabić.

Govorilo se i o poziciji Srbije i kako kaže drugi smo u Evropi po vakcinaciji i dodala da se pričalo i o BDP-u.

- Mi smo na današnjoj sednici Vlade usvojili odluku o odvajanju sredstava za lica obolelih od retkih bolesti, koja smo postepeno povećavali - kaže Brnabić.