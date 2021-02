ORGANIZOVANOM KRIMINALU JE CILJ DA PREUZME VLAST - "Zna se za šta se koristi snajper, ne koristi se za pisanje domaćeg zadatka"

Hapšenjem Veljka Belivuka i članova njegove kriminalne grupe država je pokazala spremnost da se obračuna sa organizovanim kriminalom, smatraju sagovornici Pink i ukazuju da su na prostoru Balkana huligani često korišćeni u političke svhre, a potom kriminalizovani. Neophodno je, takođe, navode utvrditi da li su imali podršku u državnim strukturama, kao i sa kojom namerom je nabavljen snajper.

Stručnjak za bezbednost dr Marija Đorić poručuje da je vreme da se ovakvim stvarima stane na put, te da treba jasno reći da nije reč o najvijačima, već o kriminalcima.

- Za ove koji su uhapšeni je kasno da se primeni bilo kakva prevencija. Oni će završiti iza rešetaka, doboće, 30, 40 godina zatvora ili doživotnu kaznu. Međutim, brine me šta će se dešavati sa našom omladinom. Sa decom koja su u njima videla idole. Na tome treba raditi.

Vidim jednu dobru i jednu lošu stvar kada je reč o ovoj akciji hapšenja. Dobro je da je država pokazala da ne postoji niko ko je jači od nje, a posebno da kriminalne grupe ne mogu biti dominantnije. Loše je to što se do sada čekalo

Đorić je istakla da su na prostoru Balkana huligani korišćeni korišćeni kao politički instrument.

- To kreće sa ratovima 90-tih godina prošlog veka, kada dolazi do politizacije huliganizma. Vremenom je došlo do kriminalizacije huliganizma i zbog povezanosti ne govorimo o nacionalnom, već o regionalnom problemu - istakla je Đorić.

Kada je reč o snajperu koji je pronađen kod članova ove kriminalne grupe, ona je istakla da to oružje ne može svako da koristi, te da se zna za šta se koristi snajper.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring i borbu protiv korupcije "Transparentnost" je ukazao da to što je za sutra zakazana sednica za Saveta za nacionalnu bezbednost govori u prilog tome da je reč o ozbiljnom probelmu koji je država prepoznala.

On je podsetio da je predsednik Srbije najavio borbu protiv organizovanog kriminala, ali se veliki deo lajičke javnosti tome podsmevao.

- Činjenica da se zloupotrebljava sport je veoma opasna. To nisu navijači, to je mafija - istakao je Spasić i kao zanimljivo ukazavši da je mali broj političara dao podršku ovoj akciji.

Predrag Jeremić, udernik portala "Embargo" smatra da je način na koji su delovali ljudi Velje Nevolje samo dokaz njihove samouverenosti, bahatosti i brutalnosti.

Javnost čeka da se vidi da li su imali podršku u državnim organima

Jeremić je istakao da će oni sasvim sigurno dobiti značajne kazne, primetivši da je javnost zadovoljna, ali da čudi da je samo mali broj funkcionera i iz vladajuće koalicije iskazao podršku.

Advokat Predrag Savić kaže da je fenomen organizovanog kriminala takav da bez oslonca, bez korupcije u vrhu vlasti teško funkcioniše i teško dostiže visok nivo organizovanosti.

- Cilj je da se stvori aparat koji će biti ravan ili jači od državnog aparata - objasnio je Savić i dodao da borba protiv organizovanog kriminala mora da se vodi na čvrst način.

Govoreći o snajperu koji je pronađen kod ove organizovane kriminalne grupe, rekao je da njime sasvim sigurno ne pišu domaći zadaci deci, te da će namera biti utvrđena.