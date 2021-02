'SNAJEPER POTVRĐUJE DA JE NA VUČIĆA PLANIRAN ATENTAT: Prisluškivali su ga da bi utvrdili njegovo kretanje i našli mu SLABU TAČKU' (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je juče sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj je jedna od glavnih tema bilo nedavno hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka, kao i buduća borba države protiv organizovanog kriminala.

Prof. dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost kaže da je ova akcija pokazna vežba za državu u kojoj država ne sme da izgubi.

- Kako ćemo se i koliko odlučno obračunati sa ovom kriminalnom grupom, biće pokazatelj i jednoj i drugoj strani kako će ova država funkcionisati. Jasno je da se ova kriminalna grupa otela kontroli i prevazišla možda i svoja sopstvena očekivanja – kaže Kajtez.

Na čelu kriminalnih grupa su odvažni i hrabri ljudi koji, nažalost, pokazuju odlike surovosti, ali su i jako ambiciozni.

- Kriminalne grupe su odličan instrument za strane obaveštajne službe i oružje za borbu protiv određenih državnih struktura. Tu se krije najveća opasnost – u pohlepi za novcem i značajem, te grupe su na lep i suptilan način iskorišćene od strane obaveštajnih službi i sila koja ne žele da Srbija bude snažna – kaže Kajtez.

Kriminalnim strukturama je najlakše da vojsku regrutuju preko navijačkih grupa, objašnjava Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova. Mladi navijači se vrbuju i zloupotrebljavaju za izvršenje kriminalnih ciljeva.

- Kada kriminalna grupa preuzme deo navijača, onda se stvara potencijal za regrutovanje novih članova i tada se prelazi u kriminalnu grupu. Upravo tada navijačka grupa postaje paravan za kriminalne aktivnosti – kaže Anđelković.

Ocenjuje da borba protiv kriminalnih grupa nije laka, jer je reč o tajnim organizacijama čiji su članovi vešti u skrivanju aktivnosti. Država praktično mora da čeka da kriminalci naprave grešku koja će ih koštati legitimnog procesa pred sudskim organima, kaže Anđelović.

Ljuban Karan, bivši pripadnik KOS, kaže da je prvi spomenuo mogući atentat na predsednika Vučića, i to tokom afere prisluškivanje.

- Nema logike da se prisluškuje predsednik da bi se saznalo, recimo, šta tog dana večera. Izučavali su njegovo kretanje i tražili slabe tačke na putanji. Ako se njegovo kretanje ponavlja, može da se predvidi gde će biti i da se nađu najpogodnija mesta za izvršenje atentata. Snajper to potvrđuje i to smo već videli u Crnoj Gori, odakle je najverovatnije stigla i ideja. Čujem da je i snajper stigao iz Crne Gore i to je njihov rukopis – kaže Karan za Pink.

Cdeo razgovor sa gostima "Novog jutra" pogledajte u nastavku: