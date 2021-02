DVA MILIONA DOZA DO KRAJA FEBRUARA! Vučić: Stiže nam 88.000 Fajzera, 150.000 Astra Zeneka, a već sutra POLA MILIONA KINESKIH VAKCINA

Predsednik Srbije je poručio danas na konferenciji za novinare da je najvažnija vest to kako Srbija nabavlja vakcine, jer "život danas znači isključivo vakcina".

- Jutros je stiglo 50.000 SputnJika, za prvu dozu vakcine, a za drugu ćemo tek dobiri. Obezbedili smo da do kraja februara dobijemo 88.000 Fajzera, (42.000+46.000), a do 20. februara između 125.000 i 150.000 AstraZenece - najvljuje Vučič.

Sutra posle podne ili uveče u Srbiju stiže još 500.000 doza kineske vakcine "Sinofarm", dodaje.

Vučić kaže da će ovo obezbediti 1. ili 2. poziciju Srbiji na teritoriji cele Evrope kada je reč o stopi vakcinacije.

On se zahvalio i predsedniku Putinu, a posebno SIju na ogromnoj podršci. Zahvalio je i prijateljima iz Britanije i Indije sa kojima je dogovarano oko AstraZeneca vakcine i to ne onih koje svakako dobijamo preko Kovaksa.

- Imaćemo milion vakcinisanih i revakcinisanihm dakle, obezbedićemo dva miliona doza do kraja februara. Ovo je velika stvar i čestitam svima - rekao je Vučić.

Ističe da se težak i naporan rad uvek isplate i zahvaljuje građanima koji su verovali u rukovodstvo države.

- Nastavljamo masovnu vakcinaciju i idemo na dalju masovnu revakcinaciju koja garantuje da se, oni koji su primili dozu, neće zaraziti - kaže Vučić.

O SARADNJI SA KINOM

Dodaje da je Si Đinping potvrdio dolazak u Srbiju. Kaže da je saradnja sa Kinom izvanredna i da je ona srpskom narodu donela mnogo sreće i uspeha.

- Kada to govorim, dovoljno je da vidite Železaru, Borski rudnik, to da ne dugujemo, da isplaćujemo plate, da nam je Bor jedan od najvećih izvoznika. Povećali smo izvoz za 50 puta u Kinu od 2010. godine i to govori o našem napretku - kaže Vučić.

Dodaje da je potpisan ugovor sa CRBS kompanijom koja će u 65 opština graditi kanalizacione sisteme.

- Skoro svako selo i svako veće mesto, kao i manja mesta, sa fabrikama za otpadne vode, plus 9 novih deponija. Ovo će promeniti lice Srbije i i taj dokument smo danas potpisali - kaže Vučić.

O PAKETU MERA

Sinoć je, kaže, razgovarao sa ministrom finansija i premijerkom i zamolio ih da u paketu mera, pored 3x50 odsto minimalca uđu i velika preduzeća, pa tu vrstu pomoći mogu da koriste, ne samo banke i finansijske insitutucije, već i druga.

Zamolio je sektorsku pomoć za turističke agente, hotelijere, vodiče. Zamolio je da im se da još jedan minimalac.

- Verujem da će Vlada moju ideju prihvatiti - rekao je Vučić.

O PUTOVANJIMA

Premijer Micotakis je, kaže, insistirao na sertifikatu o vakcinaciji za ulazak u Grčku, a premijer Orban je objavio da će Mađarska dobiti kineske vakcine za nekoliko dana.

Nama je važno, kaže Vučić, to što su mnogi pohvalili vakcinaciju naših građana.

- Jako sam ponosan na našu zemlju koja se po ovom pitanju ponašala odgovorno. Možda je nekima bilo iznenađenje, ali više nije iznenađenje ni to što je Srbija prva po rastu u Evropi - rekao je predsednik novinarima.

''SRBIJA DOBILA MNOGA PRIZNANJA PO PITANJU VAKCINACIJE''

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da je Srbija dobila mnoga priznanja po pitanju vakcinacije. O tome, kaže predsednik, govori ceo svet, a Srbija je pokazala koliko zemlja napreduje.

-Idite na bilo koji most u Beogradu i pogledajte Beograd na vodi. To je 50 godina unapred u odnosu šta je bilo. Pogledajte bilo koje drugo mesto u Srbiji, pogledajte koliko je otvorenih fabrika! Srbija se nepovratno promenila - kaže Vučić.

Dodaje da je tim mladih napravio sistem za vakcinaciju koji odlično funkcioniše, a da sve to nije pitanje dokle god zemlja suštinski ne ide napred.

- Sve je rezultat napornog rada i zato sam zahvalan ljudima koji su vredno radili. Zato se trudimo da razgovaramo sa svima, razgovarao sam sa Sijom više puta, najviše od svih predsednika Srbije, zvao sam Putina kada sam video da je isporuka zaglavila, jer vakcina je život - kaže Vučić.

Kada je reč o vakcinaciji Dragana Đilasa, kaže da je video da su se skoro svi opozicioni lideri vakcinisali i zahvalio im se na podršci.

- Zadovoljan sam što su se vakcinisali i što mogu da biraju koju će da uzmu. Zanimljivo mi je da su govorili da nemamo vakcine i da su govorili, kada se premijerka vakcinisala, da nemamo vakcine, a ispostavilo se da imamo najviše u Evorpi. Ona pričaju da su nas spasili jer su nas pritisli da primimo Kovaks program, a ja podsećam da, da smo čekali Kovaks, ne bismo imali nijednog vakcinisanog. Beskrajno sam ponosan i srećan ako smo spasili ijedan život, a to da govorite da nemamo vakcine, a imamo ih najviše u Evropi, to govori o vašem moralu - kaže Vučić.

O KRITIKAMA U VEZI SA HAPŠENJEM VELJE NEVOLJE

Na pitanje o kritikama u vezi sa hapšenjem Velje Nevolje, Vučić podseća na prebijanje njegovog brata, građenje negativne kampanje, a onda se ispostavilo da nije postojao razlog da bude pretučen.

- Lagali su sve i to govori kako su u stanju da pravu mafiju predstavljaju kao nevine ljude i obrnuto. To može dok neko ne počne da odseca glave - kaže Vučić.

Ističe da pridike drže najgori preletači i oni čiji su prijatelji narko dileri. Pred nama je, kaže, težak posao, a pojedini policajci u ovom slučaju su privedeni jer su površno pretresli objekat. Konstatovali su da vide pištolj u stanu, a dogovorili su ga da ga ne vide. Nisu znali da je stan ozvučila BIA.

- Naša odlučnost da pobedimo mafiju je velika da ne postoji laž kojom će da nas uplaše. Potcenjivali su me i pričali najgore gluposti. Nemam sliku ni sa kim, ali znam predstavnike prošlih vlasti koji se nasmejani klibere sa osuđivanim ubicama. Skretanje tema sa važnih stvari je pogrešno i naš posao je da građanima obezbedimo sigurnost - kaže Vučić.

Kaže da se osumnjičeni brane ćutanjem, da neće da poligraf, a da je bilo mnogo podrške mafiji iz različitih političkih segmenata.

- Automobil od 300.000 evra može da ima Đilas, ili Šolak, ili Mitrović, ali ne jedan policajac. To su stvari koje su ozbiljne, ali narod uveravam da ćemo uspeti u borbi i da me sve laži, pretnje i besmislice neće zaustaviti i neće uspeti da sruše Srbiju - rekao je predsednik.

Na pitanje da li je njegov kum Nikola Petrović kupio avio-kompaniju Stanka Subotića, Vučić kaže da ne zna čime se on bavi, da je bogat čovek i da se bavi privatnim biznisom, baš kao i njegov kum Zoran Bašanović.

Uskoro ispitivanje porekla imovine,biću među prvima Predsednik Vučić izjavio je danas da je u toku formiranje Komisije za ispitivanje porekla imovine i zatražio da on bude među prvih 10 funkcionera kojima će biti ispitana imovina. -Hoću da pokažem građanima koliko poštovanja imam prema njima i da budem među prvih 10 i da vide se moja imovina nije uvećala u poslednjih devet godina ni na koji način, niti imovina mojih najbližih ili daljih srodnika - rekao je Vučić. Istakao je da nema račune ni u jednoj stranoj banci i da ga bogatstvo ne interesuje. -Od hobija volim da popijem dobro vino, ali sve više sam orijentisan na domaća, koja su najbolja u regionu. Mnogo ih volim i to je ono u čemu pronalazim zadovoljstvo, ne interesuju me skupa kola i avioni - naglasio je predsednik. Vučić kaže da i dalje vozi, kada pobegne od obezbeđenja, škodu iz 2006. godine koja je registrovana na njegovog brata, kao i da najčešće vozi ministra finansija Sinišu Malog.

''REČ JE O UVEZENIM KRIMINALCIMA''

Na pitanje o kriminalu, Vučić ne isključuje da su razni visoki funkcioneri službi učestvovali i pomagali ovim grupama, što je "zločin bez presedana", a da će se ovo morati dokazati.

- Nisu mogli da čine ovako surove zločine bez podrške. Baš zato radimo ovako žustro i želim da pohvalim koordinaciju BIA i MUP koji nikada nisu bili bolje uvezani. Hrabrost i odlučnost tužioca za organizovani kriminal je velika - kaže Vučić.

Ističe da su stvorene dve grupe koje su uvezene iz CG, a Bg je bio važan kao logistički centar i veliko tržište za drogu.

Kaže da su navijači uzimali razliku od prodaje droge na ulici, a da je Belivuk služio gazdi koji je na teritorije u Crnoj Gori.

- Reč je o uvezenoj mafiji, ubicama i kriminalcima, a onda je stvorena snažna podružnica ovde koja je, zahvaljujući tržištu ovde, stvorila vojsku bez vrhovnog komandanta koji je bio u drugoj zemlji i strahovito moćnu armadu kojoj sada stajemo na rep. Međutim, to nećemo uspeti dok ne otkrijemo ko im je iz državnog aparata pomagao - kaže Vučić.

Ističe da Srbija nije dozvolila da joj ubiju premijera i da je rešena da održava bezbednost i mir.

Na pitanje da li se vakcinisao, Vučić kaže da će se vakcinisati onda kada pređemo milion ili dva vakcinisanih.

- Ne može moj život da bude važniji od većine građana Srbije. Kada se milion ili dva miliona bude vakcinisalo, onda ću i ja smeti i imati pravo da to uradim - kaže Vučić.