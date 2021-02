PALMA: Mogu li epidemiološke obaveze prerasti u preporuke

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, tokom današnje sednice Skupštine Srbije, postavio je pitanja ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i scijalna pitanja, dr Dariju Kisić Tepavčević, koja je i član Republičkog kriznog štaba.

- Moje pitanje je “da li oni koji su vakcinisani, sa prvom i drugom vakcinom i oni koji su preležali koronu i imaju antitela treba da i dalje nose zaštitne maske. Što se tiče rada ugostiteljskih radnji u Srbiji koje sada rade do 20 časova, da vidimo da li može da im se produži radno vreme do 23 sata, jer je to vreme kada imaju malo veće pazare i da poštuju sve propisane epidemiološke mere. Takođe moje pitanje za resornu ministarku, koja je i član Republičkog kriznog štaba dr Kisić Tepavčević je kakvo je njeno mišljenje o tome da naš Krizni štab usvoji oduku UEFE da na fudbalskoj utakmici Crvena Zvezda – Milan bude popunjena trećina kapaciteta stadiona “Rajko Mitić” uz poštovanje distance. Ja znam da će sada određen broj stručnjaka iz oblasti medicine da kaže “zdravlje i život su najvažniji”. I jeste tako, ali ma nešto što se zove svakodnevni život i porodice. Takođe, sport spaja ljude i mladim ljudima idoli treba da budu na sportskim terenima, a ne oni koji su poslednjih nekoliko dana završili tamo gde im je mesto. Uvek postoji rizik, ali da pokušamo da smanjimo rizik, a da publike ipak bude na stadionu koliko je moguće. Takođe da vidimo da li neke epidemiološke obaveze mogu da prerastu u preporuke - upitao je Marković.

KISIĆ TEPAVČEVIĆ: MASKE SE I DALJE NOSE I AKO STE VAKCINISANI

- Mi treba da dođemo do 70 posto vakcinisanih ljudi da spečimo širenje bolesti. To je cilj, Ovo sa koronom predugo traje i ovo nije samo zdravstveni, već i ekonomski problem. Što se tiče maski, preporuka je da se one i dalje nose. Vakcine kojima se građani vakcinišu su efikasne 90, pa čak i 95 posto, ali ne i 100 posto. Postoji manji broj ljudi koji jeste vakcinisan, ali nema antitela. Tako da maske treba da se nose ne zbog onih koji su vakcinisani, već zbog njihove okoline, jer oni mogu da tranzitorno nose virus - rekla je Kisić Tepavčević.

NE ČEKAJTE VUČIĆA DA VAM REŠI JAVNI PREVOZ PO LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

- Milion ljudi u Srbiji u 53 jedinice lokalne samouprave nema organizovan javni prevoz. Meni to nije jasno, jer lokalnoj samoupravi za to ne trebaju pare, već samo da sprovede tender i organizuje prevoz. Kako u tim opštinama deca idu u školu, radnici na posao, penzioneri do grada ili opštine ? Kako neko ko je bolestan, a nije za sanitet, a selo mu je 15 kilometara udaljeno od grada, šta će on ? U ovaj problem treba da se uključi i resorno ministarstvo. Te lokalne samuprave ne treba da daju subvencije, ne trebaju im pare kao što je slučaj u Jagodini i još nekoliko opština gde je prevoz i besplatan, Ti gradonačelnici i predsednici opština da ne čekaju Vučića, koji maksimalno pomaže svima, da im dođe i reši javni prevoz - rekao je Marković.

MANJI BROJ SOCIJALNIH SLUČAJEVA U SRBIJI

- Socijalna pravda je osnova programa Jedinstvene Srbije. Danas država Srbija ima dobru socijalnu politiku i zato je danas u Srbiji mnogo manje ljudi koji traže socijalnu pomoć i mnogo manje ljudi koji dolaze u Crveni krst po topli obrok. To je pre svega zbog činjenice da oni koji nekada nisu radili, sada imaju radno mesto, jer je otvoren veliki broj fabrika. Srbija ima najviše investitora u ovm delu Evrope i najviše onih koji žele da dođu i investiraju u našoj državi. Mi treba da iskoristimo tu međunarodnu popularnost i ekonomsku stabilnost Srbije. Takođe po pitanju socijalne problematike treba da sarađuju ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka pitanja i socijalna pitanja i lokalne samouprave - izjavio je danas u Skupštini Srbije, predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, govoreći o tački dnevnog reda vezanoj za socijalne karte, koju je obrazložila resorna ministarka Darija Kisić Tepavčević.