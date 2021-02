Stevanović žestoko odgovorio Mariniki Tepić: Ona je tajkunska pudlica Đilasa i Šolaka

Reagujući na propali performans u Pančevu tajkunske pudlice Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, Marinike Tepić, poverenik Gradskog odbora SNS i gradonačelnik Aleksandar Stevanović žestoko je reagovao i izjavio je da su građani Pančeva po ko zna koji put prepoznali njene laži i izmišljotine upućene predsedniku Vučiću i Srpskoj Naprednoj stranci.

“Sve što ova dvojica ne smeju da kažu poturaju pokretnu lutku Mariniku Tepić da ide po Srbiji i iznosi najgnusnije laži i izmišljotine. To je žena koja je do sada promenila šest stranaka i postala je najpoznatija preletačica u istoriji srpske politike. To je žena koja se družila i koja se druži i dalje sa narko dilerima, što možete videti na ovim fotografijama. To je ista ona žena koja je družeći se sa narko dilerom, naredila tom istom da iseli iz Pančeva novinara TV Pančevo Miroslava Milakova.Marinika Tepić iznosi neistinu da je ona otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast u Pančevu iseljena iz Pančeva, iako Pančevo jako dobro zna da ona od 2014. godine živi u Novom Sadu gde je dobila na korišćenje stan od pokrajinske administracije u kojoj je bila član. Dok je bila član pokrajinske administracije, ona je svojim delima pljačkala budžet Autonomne pokrajine Vojvodine i svojim prijateljima izdvajala novac za nepostojeće manifestacije i za nepostojeće sportske klubove i na taj način je enormno oštetila budžet Autonomne pokrajine Vojvodine.Ovaj put u Pančevu pokušala je da iznese nove gnusne laži protiv predsednika Republike Srbije , rekao je poverenik SNS i gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

Svoj novi debakl preletačica Marinika Tepić, doživela je kada je ponovo u naš grad dovela desetak ljudi koji nisu iz Pančeva.

“To je žena koja je bila danas u Pančevu na sponzorisanoj ekskurziji i nastavila je da iznosi niz gnusnih laži i neistina usmerenih ka predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i ka ljudima koji su ovu državu i ovaj grad stavili na noge nakon svih onih stvari koje su oni činili i koji su doveli našu državu na rub bankrota, a Pančevo toliko devastirali da je naš grad sa pozicije industrijskog giganta postao grad sa velikim brojem nezaposlenih stanovnika. Došla je da iznosi niz gnusnih neistina i laži protiv onih ljudi koji su radili na tome da najveće i najjače svetske kompanije danas u Pančevu otvaraju svoje proizvodne pogone, protiv onih koji su otvorili veliki broj radnih mesta u kojima Pančevci mogu da ostvare svoje radno pravo, protiv onih koji su posle 40 godina rekonstruisali Opštu bolnicu Pančevo i omogućili svim ljudima na ovom prostoru da mogu da se leče u Pančevu, protiv onih koji su posle 20 godina u samo prethodnih tri meseca rekonstruisali oko 30 kilometara lokalnih puteva i ulica. Sve je to ono što je urađeno u vreme Srpske napredne stranke, oštro je odgovorio Aleksandar Stevanović.

„Obećavamo građanima Pančeva da ćemo da nastavimo da sledimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića da nastavimo da gradimo Pančevo, dovodimo nove investitore. Građani su nam na prošlim izborima dali istorijsku podršku, ostvarili smo rezultat koji do sada nije ostvarila ni jedna politička stranka u Pančevu. Naša obećanja ispunjavamo nastavljamo da razvijamo naš grad, unapređujemo život naših građana, poručio je poverenik gradskog odbora SNS i gradonačelnik Aleksandar Stevanović.