VUČIĆEV INTERVJU GLEDALO VIŠE OD 70 MILIONA LJUDI- Predsednik Srbije za kinesku televiziju poručio: Pravi prijatelji se prepoznaju u nevolji! (VIDEO)

- Pravi prijatelj se prepoznaje u nevolji. Novinarka ČTV Žang Jing mi je rekla da je do sada taj intervju gledalo oko 70 miliona kineskih gledalaca - napisala je Čen Bo.

U intervjuu kineskoj televiziji predsednik Vučić je istakao zahvalnost predsedniku Si Djinpingu i narodu Kine na podršci i pomoći Srbiji.

- Prijatelj u nevolji je zaista prijatelj. Vaša velika podrška, vaša velika pomoć ovoj zemlji... Veoma smo zahvalni i to ne krijemo. Čekamo robu, nije bitno da li su to respiratori ili vakcine. I rekao bih veliko hvala našim kineskim prijateljima - rekao je Vučić u intervjuu kineskoj televiziji neposredno pre održavanja onlajn samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope "Pojas i put".

