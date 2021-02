PALMA: Neka Šaip Kamberi tuži Edi Rramu

"U utorak je jedan poslanik (Šaip Kamberi), govorio na svom jeziku (albanskom) i to niko ne spori, to je njegovo pravo po Ustavu Srbije da može u Skupštini Srbije da govori na jeziku svoje nacionalne manjine. Ali niko od nas nije razumeo šta je taj poslanik govorio. Kasnije se u prevodu videlo da je on napao sve vladare u Srbiji zbog jedne sudske odluke", rekao je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, reagujući na prekjučerašnje izlaganje poslanika Šaipa Kamberia, koji je govorio na albanskom jeziku i dodao:

"I to je moje pitanje za Vladu Srbije i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina. Taj poslanik je govorio o tome zašto sud nije osudio ministra Vulina što je upotrebio termin “šiptari”. Ja lično sam čuo albanskog premijera Edija Ramu koji je nazvao Albance “Šiptarima”. Neka tuži taj poslanik ( Šaip Kamberi) Edija Ramu”, izjavio Marković.

Prema Markovićevim rečima, kolega poslanik možda treba da se bavi pitanjem kako je 1.300 terorista pušteno iz srpskih zatvora za vreme dok je predsednik Savezne Republike Jugoslavije bio Vojislav Koštunica.

"Nije to Koštunica svojom voljom uradio, naređeno mu je. Na čelu te organizovane grupe i bande bila je Flora Brovina, bio je tu i Albin Kurti, braća Mazreku i ostali. Oni kao nisu bili teroristi nego su “trgovali cigarama”. Veliki broj tih koji su tada pušteni iz srpskih zatvora viđen je u uniformama terorističke OVK. I kada ćete jednom da prestanete da napadate državu Srbiju i građane Srbije i da vam u izbornoj kampanji, kao što je sada za lokalne izbore u Preševu, to bude tema. Srpskim partijama na jugu Srbije to nije tema, već pričamo o programu i da korisnici programa budu svi koji žive u toj opštini bez obzira na nacionalnu, versku ili partijsku pripadnost”, kaže Marković i dodaje:

"Kolega poslanik je govorio o etničkom čišćenju. Kakvo etničko čišćenje? Srbi su doživeli i etničko čišćenje i genocid. Koliko danas živi Srba u Prištini, a koliko je živelo pre rata? Koliko danas Srba živi u Đakovici, a koliko je živelo pre rata? Koliko danas živi Albanaca na Kosovu i Metohiji, a koliko je živelo pre rata 1999. godine? Mnogo više Albanaca živi danas na Kosovu i Metohiji nego pre rata, a daleko manje Srba ili ih gotovo nema kao u Đakovici. Jeste pravo poslanika da govori, ali mi ne možemo da ćutimo. Ja tražim da nadležni državni organi obiđu selo Veliki Trnovac u opštini Bujanovac, najveće leglo droge i narkodilera. Da se obiđe selo Veliki Trnovac i da se dostavi izveštaj šta je tamo nađeno. To tražim u ime poslaničke grupe Jedinstvene Srbije i koalicionog partnera SPS – a", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.



Marković ističe da se albanski lideri utrkuju ko će više da napadne Srbe i da im to donese veći broj glasova.



"Ja pozivam kosovske Albance da sarađuju sa Srbijom, ekonomski da sarađujemo. Mi od njih ne tražimo da zaborave to što su utripovali u svojoj glavi. I da im u izbornoj kampanji tema bude “šta su uradili za svoje građane, koliko su investitora doveli, šta je sa vakcinacijom na Kosovu i Metohiji”. Mi Srbi smo bili žrtva agresora NATO pakta. Ali dajte da počnemo ekonomski da sarađujemo. Ja sam siguran i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik parlamenta Ivica Dačić su spremni da pomognu i kosovskim Albancima, ali albanski lideri na Kosovu i Metohiji šalju militantne, ratne i lažne poruke, kako bi što više udaljili albanski narod od Srbije. Srbija želi da sarađuje sa svima. Svako za skupštinskom govornicom može da priča i štiti ga imunitet, ali ako laže, mi ne možemo da ćutimo, a taj gospodin je govorio neistinu", zaključio je Marković.