MILOJKO, ZAR TE NIJE SRAMOTA?! Pantić po hrvatskim medijima blati i pljuje Srbiju i Vučića (FOTO)

I dok čak i hrvatski mediji hvale uspeh Srbije, Pantić koristi svaku priliku da iskritikuje svaki naš rezultat.

Poznati sportski novinar Milojko Pantić nije gubio vreme u napadima na predsednika Srbije Aleksandara Vučića pa, osim što ga blati u svojoj zemlji, to čini i za hrvatske medije.

Naime, u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, koji je objavljen pod naslovom "Vučić je glavna nevolja za Srbiju, dao je "Zvezdu" i "Partizan" kriminalcima u ruke", Pantić kritikuje Srbiju, borbu vlasti protiv mafije, a za sve ovo “optužuje” predsednika Vučića.

I dok čak i pojedini hrvatski mediji hvale uspeh Srbije u borbi protiv pandemije koronavirusa i masovnu imunizaciju u kojoj je naša zemlja globalni lider, Pantić pljuje svoju državu i njenog predsednika. Od njega nismo čuli, i izgleda ni nećemo, ni "r" od reči hvale.

- Od Velje Nevolje za Srbiju je veća nevolja njen predsednik Aleksandar Vučić – rekao je bez imalo ustručavanja Milojko Pantić, kojeg Slobodna Dalmacija karakteriše kao jednog od najvećeg kritičara aktuelnog režima u Srbiji.

Kako dodaje Pantić, da je u našoj zemlji zaista na delu borba protiv mafije “morao bi prvo biti uhapšen i odgovarati predsednik Srbije”.

- On je stvorio tu mafiju, to društvo. Šta on još treba da učini, da kaže, da se stvari shvate - pita se Pantić.

Jedno je imati stav, a drugo ići okolo i blatiti svoju zemlju na svakom koraku i to, čini se, raditi sa ogromnim zadovoljstvom. Pantić očigledno koristi svaku priliku koja mu se ukaže da iskritikuje svaki uspeh svoje zemlje, predstavljajući ga praktično kao zločin!

S druge strane, oni van granica Srbije koji se raduju propasti naše zemlje, jedva čekaju da nađu ljude iz “srpskih redova”, pa da udruženim snagama blate i pljuju!