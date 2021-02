VACIĆ PORUČIO RUSIMA: Čak i mi u Srbiji možemo da vidimo da su koraci Navaljnog bili orkestrirani od spolja

Lider Srpske desnice Miša Vacić nalazi se u dvonedeljnoj poseti Rusiji gde je posetio više gradova i sastao se sa ruskim političarima, biznismenima i novinarima.

- Trideset petogodišnji srpski političar Miša Vacić, lider je desničarske stranke u svojoj otadžbini. Sebe naziva opozicionarom, ali je prijatelj sa predsednikom Vučićem. Obećava, da će Srbija vratiti Kosovo i izražava dubok naklon prema herojima Donbasa. Ove zime Vacić je putovao po Rusiji, sastao se sa peterburškim i moskovskim političarima i posetio je Novosibirsk na poziv lokalnog poslanika Rostislava Antonova. – izveštava Kosomoljskaja Pravda o poseti Vacića Rusiji.

- Posetio sam Kronštat, upoznao se sa vrlo zanimljivim periodom ruske istorije, sa snagom vašeg cara Petra Velikog. Izgradio je ovaj grad, tako da je postao stub odbrane vaše prestonice, koja nikada nije osvojena od strane neprijatelja, još od početka. Ovo je potpuno u duhu vašeg karaktera i sposobnosti da stvorite Rusiju snažnu, kako bi mi voleli da je Srbija snažna – rekao je Miša Vacić i dodao da postoje i države koje su stvorene veštački da bi nas oslabile. Na primer, kao što je to lažna država – samoproglašeno Kosovo – rekao je Vacić u intervju za ovaj ruski list.

Kakvo je vaše mišljenje po pitanju Kosova, da li mislite da postoji nada da će Srbija povratiti Kosovo?

Nesumnjivo! Mnogo, puno puta su nam pokušali oduzeti Kosovo, ali mi smo se uvek vraćali i nikada se toga nećemo odreći. Kada ćemo ga vratiti, ne mogu vam reći, ali sigurno ćemo to učiniti.

Zanimljiv nam je Vaš pogled sa strane na trenutna politička dešavanja u Rusiji, mislim na priču sa Navaljinom, protestne akcije, itd...

Mogu ovo da komentarišem, oslanjajući se na iskustvo moje države, za koju je i zapad stvorio svog Navaljnog. Tada je uspeo da okupi ljude koji su bili nezadovoljni svojim životima, korupcijom. Činilo im se, da su mogli da žive i bolje, ali nisu mislili da može biti i gore. Bilo im je zanimljivo da odu na takvo „druženje“, mladi su želeli da osete ukus revolucije. Sada se to može nazvati kretanjem takvih „Tik-tok-Če Gevara“. Ova masa nije shvatila da tako samo uništavaju svoju državu. Želim da vaši čitaoci pogledaju našu istoriju – događaje od 5. oktobra 2000. godine, koji su se dogodili u Jugoslaviji (videti ispod reference „KP“). Dve godine kasnije, učesnici tih događaja žalili su zbog onoga što se dogodilo i pokajali su se.

Ali i sami ste primetili da su ljudi želeli da se bore protiv korupcije, postignu bolji život…?

Bolje je imati svoju državu, mada sa problemima koje i sami možete rešiti aktivnim učešćem u političkom životu, nego uništavati zemlju u interesu zapada. Tada su zapadne marionete došle na vlast u našoj zemlji i pogoršale život ljudi u našoj zemlji. Samo oni koji su novac dobili od zapadne obaveštajne službe nisu se pokajali, što su učestvovali u protestima. Oni koji su sami došli na vlast i zapravo počeli prosto da pljačkaju Srbiju. Obični ljudi treba da shvate da ako Navaljin uspe, neće vladati on, već Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, a vaši resursi će postati njihov profit, tako da će obični ljudi biti beskorisni za bilo koga. Ne želim da vam se ovo dogodi. Samo treba dobro razmisliti svojom glavom i sagledati čiji interes stoji iza ovih ili onih događaja. Čak i mi u Srbiji možemo da vidimo da su koraci Navaljnog bili orkestrirani spolja, a to bi trebalo još više da vidite u Rusiji. I ova priča sa trovanjem, posle nje, „ovaj strašni tiranin“ Putin, pušta Navaljnog na lečenje u Berlin, a on vodi medijsku kampanju za napad na njegovu državu, namerava da kasnije dođe u Rusiju, kako bi prekršio uslovne obaveze. Ako volite Rusiju, nemojte je uništavati, promenite život u zemlji u skladu sa njenim zakonom.

Koliko ja znam, vi hvalite životni standard rusa. Šta vas je toliko impresioniralo?

Mnogo putujem i vidim da ni u čemu Rusija ne zaostaje za evropom, pa čak je i ispred nje u digitalizaciji. Vidio sam vaš sistem elektronskog upravljanja dokumentima, internet bankarstvo, u ovome ste zaista pretekli Evropu! Sa migrantima nemate takvih problema kao u drugim zemljama. Ako i dalje volite Rusiju, životni standard će vam se povećati, jer patriotizam je osnova ekonomije, a dobra ekonomija osnova patriotizma.