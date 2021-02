Vučević: Ne znam da li sam prisluškivan, ali mislim da je Novi Sad bezbedan grad

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da ne zna da li je prisluškivan, da o celoj aferi zna samo iz medija, te da ako bi komentarisao navode da se nezakonitim presretanjem razgovora bavila i novosadska policija, dok se na njenom čelu nalazio Milorad Šušnjić, da bi to mogao da radi samo na nivou pretpostavki.

Vučević je za RTV rekao kako misli da, ako se prisluškivanje i desilo, to može biti samo u vezi sa njegovom političkom funkcijom.

Mediji su proteklih dana spekulisali da se Vučević, kao gradonačelnik i potpredsednik Srpske napredne stranke, na spisku za neovlašćeno prisluškivanje najverovatnije našao zbog važnosti funkcije koju obavlja u gradu, ali i bliskosti sa predsednikom Srbije i SNS-a Aleksandrom Vučićem, koji je takođe navodno godinama tajno i nezakonito prisluškivan.

Vidim da je došlo do saslušanja nekih ljudi u vezi sa prisluškivanjem predsednika Vučića. Za sebe nemam informacija da li sam prisluškivan. Ako se to desilo , a nije postojala neka sudska naredba, onda je to ozbiljno. Voleo bih da nije istina da sam prisluškivan

Vučević je rekao da danas ima mnogo bolju komunikaciju sa Policijskom upravom u Novom Sadu, nego što je to bilo ranije, te da se često priča o snažnim institucijama, koje treba da budu garant stabilnosti, ali da se previđa da institucije bez međuljudske saradnje ne mogu da funkcionišu.

Policija je u jednom trenutku imala rezervisan stav prema gradonačelniku, to je bilo na početku mog prvog mandata 2012. godine, u smislu da se smatralo da svako treba da radi svoj posao, ne mešajući se posao drugog. Niko od nas nema nameru da kadruje u policiji, ali ne može da gradonačelnik bude neinformisan u smislu bezbednosti grada. Ne mogu ja da kažem na konferenciji za medije da bezbednost u gradu nije moj posao. Ja sam samo tražio da budem informisan, jer javnost pita, te da ja mogu da im odgovorim i da dam neke nagoveštaje. Onda je dogovoreno da ja budem uključen u sistem policije i da dobijam izveštaje o najvažniji krivičnim delima u Novom Sadu. Kada je došlo do promena u policiji, oni su doneli su odluku da me isključe iz tog sistema informisanja; tada su rekli da je to privremeno i to traje do danas. Danas imam odličnu saradnju sa novim načelnikom PU za Novi Sad, Slobodanom Mališićem

Vučević kaže da se nikada nije žalio i da neće da zvuči kao da žali za nečim propuštenim, kao i da je njegov zadatak da Novi sad bude bezbedan grad.

„Mislim da je Novi sad bezbedan grad. Jeste da ima problema, da ima onih koji ne haju za to što većina želi da živi u mirnom gradu. Ima onih koji su ohrabreni ružnim novinskim naslovima. Ali ako poredimo sa evropskim gradovima, mi smo 99 odsto bezbedniji. Da vam ne pričam da su nisam smeo da prođem noću kroz centar Brisela, a mi zamišljamo da je ko zna kako bezbedno. I dalje smo mi mnogo bezbedniji nego većina evropskih gradova. Da to sada poredimo sa SFRJ i 150.00o ljudi u gradu, ne možemo. Ceo svet se promenio. Razgovarao sam sa gradonačelnikom Soluna, oni su imali pakao tamo, kada je bezbednost u pitanju“, zaključio je on.

Govoreći o epidemiološkoj situaciji, Vučević je rekao da ne možemo da ne budemo zabrinuti, da je virus među nama, te da je proteklih dana došlo do povećanja dnevnog broja novoobolelih u Novom Sadu, kojih je sada od 90 do 100, što pokazuje da popuštanje odmah rezultira širenjem virusa.

„Nije dramatično, ali može da krene u neželjenom pravcu. Verovatno i faktor vakcinacije utiče na to da stičemo utisak da sve ide na bolje. Do sada smo vakcinisali preko 700.000 ljudi u Srbiji, mnoge evropske zemlje se ugledaju na nas. Velika zahvalnost Kini na vakcinama, saradnja sa Rusima vezana za proizvodnju u Torlaku je u toku. To što je 45.000 revakcinisano ne znači da smo mi svi ostali sada sigurni. U ovom trenutku se ne razmišlja o zaoštravanju mera i nadam se da do toga neće doći. Imamo bojazan zbog okupljanja za Sretenjski praznik, i zato apelujem na one koji putuju da poštuju epidemiološka pravila“, rekao je on.

Što se tiče vakcinacije, Vučević je rekao da se ona nastavlja na Novosadskom sajmu, u Hali 1, da tamo radi 16 timova, te da ide paralelno i vakcinacija i revakcinacija.

„Vakcinacija se nastavlja u ponedeljak, imamo sve tri vakcine, dnevno smo u Novom Sadu uspevali da vakcinišemo i revakcinišemo skoro 5.000 ljudi. Ja apelujem na ljude sa da se vakcinišu jer nema šta drugo da nam garantuje kolektivni imunitet. Videli smo probni period, da od vakcine nema posledica. Ja znam kako narod reaguje - neće mnogu da žure, hoće da vide kako će drugi proći. Moj apel je da iskoriste mogućnost koju im država pruža i da zaštite živote i zdravlje. Virus neće brzo nestati. Ili da se masovno vakcinišemo ili da se još ljudi razboli, treća mogućnost ne postoji“, izričit je on.

Vučević je podsetio javnost da smo pod svim ovim okolnostima u Novom Sadu obeležili doček Nove godine po lunarnom kalendaru i pokazali da smo prijatelji sa Kinezima.

„To smo uradili sa umetničkim stvaraocem i muzičarem Slobodanom Trkuljom. Nismo mogli da napravimo ceremoniju kao prošle godine, ali Limanski park odiše lepim tonalitetom boja. Ne smemo zaboraviti da je Kina bila sa nama u teškim trenucima, a prijatelj se u nevolji vidi. Ne glorifikujući položaj geostrateškog igrača, Kina je bila sa nama u delikatnim momentima“, rekao je on.

Vučević je čestitao kineski Novu godinu celokupnom kineskom narodu i ambasadorki NR Kine u Srbiji, Čen Bo, kojoj je poželeo da nastavimo dobre odnose i poručio da će ambasadorka ove godine češće svraćati u Novi Sad jer su na pomolu novi projekti sa Kinom, od kojih je jedan izgradnja Fruškogorskog koridora.