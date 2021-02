"Nema mesta panici, ali je potreban oprez!" SRBIJA I BRITANSKI SOJ KORONE: ŠTA SVE ZNAMO i koliko je ljudi STVARNO ZARAŽENO?

Kako navodi izvor blizak Kriznom štabu za borbu protiv korona virusa, naši infektolozi i stručni tim pomno prate kretanje novog soja virusa, te apeluju da ne treba paničiti već poštovati mere i obaviti vakcinaciju.

- Svi imaju lakšu kliničku sliku, ali to nije znak za opuštanje. Kada su u pitanju epidemije ovakvih razmera, kada je ceo svet u problemu, kada su mutacije očekivane, niko nije mogao da ostane pošteđen, jer paralelno sa epidemijom mora se odvijati i život, pa je tako i u našu zemlju stigao i novi soj, koji nije rasprostranjen. Ono što je za nas važno jeste da tim stručnjaka pomno prati sva kretanja, i da ono što mi imamo kod ovog malog broja ljudi koji su zaraženi novim sojem, nemamo zabeležene teške kliničke slike. Naši strčnjaci nastaviće da prate kretanje, a od stanovništva zavisi kako će se generalno odvijati tok epidmeije - kaže sagovornik.

Kako se prati kretanje novog soja

Da je kod nas od novih sojeva (osim britanskog to su i južnoafrički, kalifornijski i brazilski) prisutan samo britanski soj potvrdila je i virusolog i član Kriznog štaba za subijanje infekcije kovid-19, prof.dr Tanja Jovanović koja objašnjava kako se prati kretanje virusa.

- Ukoliko se nađu značajne mutacije, rezultat se prijavljuje i dalje se preko kovid baze traže sve relevantne informacije o pacijentu i njegovim kontaktima. Prvi dokazani slučaj je došao u Srbiju direktno preko Velike Britanije. Prema tome, dosadašnji rezultati sekvenciranja su pokazala da je u Srbiji prisutna britanska varijanta, ali da ona apsolutno nije dominantna varijanta u našoj zemlji. Još uvek se radi samo o pojedinačnim slučajevima - kaže profesorka Jovanović.

"Tragamo i za drugim sojevima, ali ih kod nas za sada nema"

Kako dalje objašnjava profesorka, načnici i u našoj zemlji prate mutacije virusa i procenjuju njihov značaj. Pored aktuelnog britanskog soja, traži se i prisustvo drugih pretećih varijanti kao što je južnoafrička i brazilska varijanta, ali one do sada nisu registrovane u našoj zemlji.

- Da bi sprečili brze promene virusa vrlo je važno da procesom masovne imunizacije i poštovanjem epidemioloških mera smanjimo cirkulaciju virusa u populaciji i konačno uspostavimo kontrolu nad ovom pandemijom. Zato još jednom opomena za građanstvo, da su poštovanje epidemioloških mera i imunizacija preduslov za kraj pandemije. A mislim da nam je svima važno da se vratimo životu pre pandemije - kaže profesorka Jovanović.

Šta znamo o britanskom soju?

Dr Pelemiš: Nema mesta panici

Član Kriznog štaba, infektolog dr Mijomir Pelemiš, izjavio je nedavno na konferneciji za novinare da nema mesta panici i da se u suštini ništa ne menja čak ni u terapiji. - Ne treba da stvaramo paniku kod građana Srbije, već su dovoljno uspaničeni, godinu dana. Ovo za njih ne znači ništa, da li će to biti britanski soj, južnoafrički, brazilski... zato što do sada nauka nije dokazala ništa sem bržeg širenja. To je jedino što je dokazano. Ništa se ne menja, i dalje su mere prevencije iste - pojasnio je nedavno dr Pelemiš na konferenciji za novinare. Strogo poštovanje mera prevencije i vakcina su jedini način, kako kaže, da zaustavimo pandemiju u svetu. - Ovi različiti sojevi su interesantni za nauku, ostavimo to naučnicima koji se time bave, a kad budu dokazali da je nešto značajno za nas, naravno da ćemo primeniti. Ništa se ne menja ni u terapiji - zaključio je Pelemiš.