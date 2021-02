IZBORI NA KOSOVU UŽIVO! Ljudi masovno izlaze da glasaju! Sa administrativnog prelaza vraćeni srpski novinari (FOTO)

Na glasačkom listiću je 28 lista, među kojima su tri srpske grupacije. Prvi put izbore ne prate posmatrači OEBS-a.

17.29 Savet za zaštitu ljudskih prava i sloboda saopštio je da je danas u Pritvorskom centru u Prizrenu, uz pratnju tročlane komisije za praćenje izbornog procesa, glasalo 46 zatvorenika, od ukupno 60 koliko ih se nalazi u toj ustanovi.

16.42 Prema podacima CIK u realnom vremenu, do sada je u Zubinom Potoku glasalo 63 odsto birača, a u Severnoj Mitrovici 55.

Srbi iz opština na severu Kosova masovno su se odazvali i zašli na biračka mesta, kako bi glasali na vanrednim parlamentarnim izborima, prenosi Reporteri. Do sada je 32,32 odsto birača sa pravom glasa, glasalo na celom Kosovu.

15.46 - Izlaznost do 15 sati - 32.43 odsto Kosovska Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je danas da je na vanrednim parlamentarnim izborima do 15 sati glasalo 32,43 odsto, odnosno 553.407 glasača.

13.36 - INCIDENT NA BIRAČKOM MESTU "AZEM BEJTA" - Na biračkom mestu "Azem Bejta“ u mestu Gornje Prekaze danas je došlo do sukoba posmatrača Demokratske partije Kosova i Samoopredeljenja, prenosi Gazeta Ekspres. Informaciju o sumnji da su dve ili više osoba učestvovale u sukobu, za televiziju T7 potvrdio je i portparol tzv. Kosovske policije Baki Keljani.

13:35 - HAKOVAN SAJT IZBORNE KOMISIJE U PRIŠTINI

Sajt Centralne izborne komisije (tzv.) Kosova na engleskoj verziji hakovan je i, umesto podataka o glasanju za vanredne parlamentarne izbore koji se održavaju danas, prikazuju se reklame za "vijagru“.

13:14 - INCIDENT NA ADMINISTRATIVNOM PRELAZU

Interno raseljana lica sa teritorije Kraljeva, ali i susednih gradova i opština, sa uklupno devet autobusa, kao i sopstvenim prevozom, uputila su se u nedelju rano ujutro sa kraljevačke autobuske stanice na Kosovo i Metohiju kako bi glasali na vanrednim parlamentarnim izborima.

Sa njima je u južnu srpsku pokrajinu krenula i novinarska ekipa Regionalne televizije Kraljevo (RTKV), ali joj bez ikakvog objašnjenja nije dozvoljen ulazak na KiM.

12:47 - NAJVEĆA IZLAZNOST U ZVEČANU

Opština sa najvećom izlaznošću do 11 časova, prema zvaničnom veb-sajtu CIK, je Zvečan sa čak 33,22 odsto izašlih.

Isto tako, Leposavić i Zubin Potok imaju visoku izlaznost sa 22,73 i 19,59 procenta izašlih u istom periodu.

12:27 - IZLAZNOST NA SEVERU KOSOVA

Na severu Kosova do 10 sati glasalo je oko 11 odsto birača, što je manje od uobičajenog, a razlog za to je veoma hladno vreme, kaže Dušan Radaković, ispred Demokratije na delu, koalicije nevladnih organizacija koja posmatra vanredne parlamentarne izbore.

11:10 - IZLAZNOST DO 11 SATI 8,34 posto

Prema podacima izborne komisije izlaznost na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu do 11 sati iznosila je 8,34 posto.

11:08 - GLASAO MUSTAFA

Predsednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa glasao je danas u osnovnoj školi „Emin Duraku“ u Prištini. On je pozvao građane da izađu u što većem broju na birališta.

10:30 - GLASALA BLjOSA OSMANI

Vršilac dužnosti predsednika tzv. Kosova Vjosa Osmani glasala je danas na Tehničkom fakultetu. Ona je na glasanje došla zajedno sa suprugom Prindonom Sadriuom i ćerkama.

10:04 - GLASAO KURTI

Lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti glasao je danas na biračkom mestu na Ekonomskom fakultetu. Kurti

09:30 - OPTIMALAN BROJ POLICAJACA PRATI IZBORE - Prema operativnom planu na današnjim izborima na severu Kosova angažovan je dovoljan i optimalan broj policajaca.

Ovim rečima Bratislav Radović portparol tzv. kosovske policije za region severa pojašnjava da je prisustvo policije na biračkim mestima dobro organizavano. Inače, glasanje se u većinski srpskim sredinama na Kosovu odvija bez ikakvih problema.

08.40 - Leposavić: Glasali Todić i Simić. Gradonačelnik opstine Leposavić Zoran Todić i kandidat Srpske liste za poslanika Slavko Simić glasali su jutros na vanrednim parlmentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Todić i Simić su glasali na biračkom mestu u Leposaviću, prenosi Kosovo onlajn. Uprkos lošem vremenu i velikoj hladnoći, valiki broj građana u Leposaviću od samog otvaranja birališta izlazi da ostvari svoje građansko pravo i glasa.

08:00 - GLASALI GORAN RAKIĆ I IGOR SIMIĆ - Lideri Srpske liste, predsednik Goran Rakić i potpredsednik i nosilac izborne liste Igor Simić, glasali su jutros na vanrednim parlmentarnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Rakić: Građani da iskoriste svoje pravo i podrže Srpsku listu

Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je sve građane koji imaju pravo glasa na vanrednim izborima na KiM da u što većem broju danas izađu na glasanje i podrže Srpsku listu. "Danas je i drugačije vreme nego što smo navikli, sneg pada, ali nije nam teško da dođemo danas na glasanje i da svoj glas damo svojim kandidatima. Pozivam sve građane da u što većem broju izađu u toku dana, iskoriste biračko pravo i podrže svoje kandidate", rekao je Rakić novinarima nakon glasanja. On je, sa potpredsednikom Srpske liste Igorom Simiće, glasao u Srednjioj tehničkoj školi u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na tom, kao i na ostalim biračkim mestima, važe epidemiološke mere - članovi biračkih odbora su sa maskama, kao i svi koji dolaze na glasanje, a na svakom biračkom mestu je i po nekoliko sredstava za dezinfekciju ruku. Rakić je izrazio i zadovoljstvo što su sva biračka mesta otvorena na vreme, jutros u sedam sati, i što glasanje teče bez problema. Na pitanje novinara da prokomentariše to što Priština krši prava Srba, jer onima koji imaju Unmikovu ličnu kartu nije dozvoljeno da glasaju, Rakić nije želeo da odgovorom krši izbornu tišinu, koja traje do zatvaranja birališta, budući da su kazne za to rigorozne. "Danas je izborni dan, ne bismo da kršimo izboru tišinu, jer bi neko pogrešno shvatio odgovor. O tome ću večeras, kada se birališta zatvore", rekao je Rakić.