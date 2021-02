IZBORI NA KOSOVU UŽIVO! U srpskim sredinama pravo glasa ima 43.200 ljudi - glasali Rakić i Simić (FOTO)

Na Kosovu i Metohiji jutros u sedam sati otvorena su biračka mesta za vanredne parlamentarne izbore.

09:30 OPTIMALAN BROJ POLICAJACA PRATI IZBORE - Prema operativnom planu na današnjim izborima na severu Kosova angažovan je dovoljan i optimalan broj policajaca.

Ovim rečima Bratislav Radović portparol tzv. kosovske policije za region severa pojašnjava da je prisustvo policije na biračkim mestima dobro organizavano. Inače, glasanje se u većinski srpskim sredinama na Kosovu odvija bez ikakvih problema.

08.40 - Leposavić: Glasali Todić i Simić. Gradonačelnik opstine Leposavić Zoran Todić i kandidat Srpske liste za poslanika Slavko Simić glasali su jutros na vanrednim parlmentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Todić i Simić su glasali na biračkom mestu u Leposaviću, prenosi Kosovo onlajn. Uprkos lošem vremenu i velikoj hladnoći, valiki broj građana u Leposaviću od samog otvaranja birališta izlazi da ostvari svoje građansko pravo i glasa.

08:00 GLASALI GORAN RAKIĆ I IGOR SIMIĆ - Lideri Srpske liste, predsednik Goran Rakić i potpredsednik i nosilac izborne liste Igor Simić, glasali su jutros na vanrednim parlmentarnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Rakić: Građani da iskoriste svoje pravo i podrže Srpsku listu

Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je sve građane koji imaju pravo glasa na vanrednim izborima na KiM da u što većem broju danas izađu na glasanje i podrže Srpsku listu. "Danas je i drugačije vreme nego što smo navikli, sneg pada, ali nije nam teško da dođemo danas na glasanje i da svoj glas damo svojim kandidatima. Pozivam sve građane da u što većem broju izađu u toku dana, iskoriste biračko pravo i podrže svoje kandidate", rekao je Rakić novinarima nakon glasanja. On je, sa potpredsednikom Srpske liste Igorom Simiće, glasao u Srednjioj tehničkoj školi u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na tom, kao i na ostalim biračkim mestima, važe epidemiološke mere - članovi biračkih odbora su sa maskama, kao i svi koji dolaze na glasanje, a na svakom biračkom mestu je i po nekoliko sredstava za dezinfekciju ruku. Rakić je izrazio i zadovoljstvo što su sva biračka mesta otvorena na vreme, jutros u sedam sati, i što glasanje teče bez problema. Na pitanje novinara da prokomentariše to što Priština krši prava Srba, jer onima koji imaju Unmikovu ličnu kartu nije dozvoljeno da glasaju, Rakić nije želeo da odgovorom krši izbornu tišinu, koja traje do zatvaranja birališta, budući da su kazne za to rigorozne. "Danas je izborni dan, ne bismo da kršimo izboru tišinu, jer bi neko pogrešno shvatio odgovor. O tome ću večeras, kada se birališta zatvore", rekao je Rakić.