MANDIĆ ZA PINK: Organizovani kriminal u Crnoj Gori u snažnoj sprezi sa vlašću! Beliuku priređen "kraljevski doček" (VIDEO)

Jedan od lidera crnogorskog Demokratskog fronta Andrija Mandić ističe da je organizovani kriminal u Crnoj Gori u snažnoj sprezi sa vlašiću, te da nije prvi put da se o tome govori.

Mandić je napomenuo da se pokazalo da Veljko Belivuk kada je odlazio u Crnu Goru sarađuje sa ljudima osumnjičenim za najteža dela, a policija mu je "priredila kraljevski doček".

- Na taj način se legitimisao kao pripadnik te organizovane kriminalne grupe - kazao je Mandić.

Kako kaže, kriminal koji postoji u Crnoj Gori nije kao latinoamerički kriminal gde su kriminalci pravili svoje političare, poslanike.

U Crnoj Gori su političari još za vreme sankcija, političari preko policijskih službenika, pravili kriminalne strukture koje su se bavile takozvanim državnim poslom, a to su ustvari bili poslovi šverca cigareta, narkotika...

Urednik portala Kurir Mladen Radulović izrazio je nadu da će svedoci saradnici progovoriti o vezi kriminalaca sa državnim strukturama, ljudima koji su bili moćni i u politici i u poliicji, koji su im pružali imunitet i zaštitu, a kasnije i rukovodili odeđenim akcijama.

- Za sada, 10 dana nakon hapšenja pripadnika ove kriminalne grupe, imamo još nepoznanicu o tome ko je rukovodio, ko ih je štitio...- rekao je Radulović.

Advokat Zora Dobričanin je istakla da cela advokatura Srbije, 11.000 advokata i celo pravosuđe Srbije i čitava javnost sa nestrpljenjem, velikom pažnjom i željom čeka da se razreši ubistvo Miše Ognjanovića.

- To ubistvo ne sme ostati nerasvetljeno. To jedan prelomni trenutak u istoriji Srbije. To je trenutak kada je podignut regler, kada ubijete advokata, sudiju, tužioca, policajca, novinara, lekara...onda ste zaista prevršili svaku meru. Ako ubijete advokata zato što je nekoga branio, možete ubiti i lekara koji ga je lečio i medicinsku sestru koja mu je dala injekciju i učiteljicu koja ga je učila i pekara koji mu prodaje hleb - istakla je Dobričanin.

Kako je istakla, takva ubistva ne treba da ostanu nerasvetljena.

Direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost Darko Trifunović navodi da je potrebno utvrditi odakle su snajperi, koji su pronađeni kod članova organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, došli, odnosno kako su nabaljeni.