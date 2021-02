ŠAINOVIĆ: Bombardovanje Srbije nije bilo posledica diplomatskog procesa, već vrlo planski izvedena akcija u cilju pokušaja otuđenja KiM! (VIDEO)

Nikola Šainović, bivši potpredsednik Vlade SFRJ i bivši premijer Srbije, rekao je za TV PINK da je svaki događaj u procesu oko Kosova i Metohije deo plana.

- Sve je tamo isplanirano bilo, od prelaza Amerikanaca sa Rugove na OVK, pa na dalje…. Prelaze na oružje, uvode OVK, formiraju, opremaju I to je već bila odluka da će biti rata – rekao je Šainović.

Kako kaže, nakon njih dolazi OEPS da se OVK rehabilituje i da se pripremi bombardovanje.

- Pošto bombardovanje treba da se pokaže kao posledica diplomatskog procesa, a zapravo je sve što se dešavalo bilo samo uvod u njega - rekao je Šainović i rekao da je bilo očigledno da je Rambuje prolazna stanica, kao i da su tamo dobili ratni ultimatum.

Ističe da su u dve rečenice nametnuli da se private ratne trupe koje nose oružje i koje mogu da liše slobode koga one žele.

- Oni su zapravo tražili da se stavi na raspolaganje cela teritorija zemlje, teritorijalne vode i na neki način okupaciju, kao i da će za tri godine, oni da proglase nezavisno Kosovo. Te dve stvari su nama date, mi nismo mogli da ih potpišemo, nakon čega je došlo do bombardovanja – rekao je Šainović.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije, rekao je da su oni prihvatili OEBS i iz razloga da deo Albanaca napusti teritoriju Kosova I Metohije kada počne bombardovanje.

- Oni su bili svesni da će otići i deo Albanaca, Srba i Turaka, znali su da im trebaju logori u Albaniji i Makedoniji, da mogu da slikaju. Njima je trebalo proleće – rekao je Anđelković.

Kako kaže, OVK je već prestala da bude teroristička organizacija 1998.

Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti, rekao je da je tada bio dole i da je sve to gledao lično.

- To je bilo strašno vreme. Naši su pacifikovali OVK, ali kretanje po tom terenu bilo je zaista nemoguće. Svi su čekali da dođe do rata, sve je mirisalo na to I znali smo da je to jedna spirala koja ne može da se zaustavi – rekao je Vujičić.

