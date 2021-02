Na portalu Pink.rs i TV Pink pratite uživo gostovanje predsednka Vučića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u studiju TV Pink, kod Verice Bradić, govori o svim mafijaškim kelnerima, klovnovima poput Aleksića, Obradovića i Tepićke. Takođe, govori i o tome ko je od narko dilera i kriminalaca kome lupao šamare, kao i o kakvim kriminalnim slugama je reč, navode u SNS-u.

Predsednik večeras govori i o daljem ekonomskom napretku Srbije, masovnoj vakcinaciji i svemu što interesuje građane Srbije.

"Važno je da radimo i borimo se za građane, a ne koliko puta sam gostovao na Pinku"

- Mislim da je važno što smo prethodih meseci uradili dve kovid bolnice, nabavili vakcine. BIlo je potrebno mnogo rada i truda, a ne da se ljudi bave koliko puta sam bio u emsijama na TV Pink - rekao je predsendik Vučić večeras gostujući u HIt tvitu.

Predlog broj 1 - Mafija iz uvoza

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković uhapšeni su 4. feburara, rano ujutro, po nalogu Tužilaštva u velikoj akciji BIA i MUP-a. Pored Belivuka i Miljkovića uhapšeni su i njihovi saradnici. Svi su oni osumnjičeni za najteža krivična dela, od ubistava do dilovanja sa drogom.

- Pojedinci polcajci takođe su privedeni, zbog toga što su poslati na pretres, ali nisu znali da se mesto pretresa prisluškuje, pa je moglo da se čuje kako se dogovaraju da se prave da ne vide pištolje koji su se tu nalazili – izjavio je predsednik Vučić ranije za medije komentarišući ovaj slučaj. Takođe je dodao da se neće stati dok se sve ne istraži do kraja i dok se ne utvrde njihove veze sa državnim aparatom.

-Za ljude je važno da se osećaju bezbeno i da mirno žive. Naš posao je da očisitmo ulice od narko dilera i onih koji posredno ubijaju našu decu. To je naš prioritet. Pokazaćemo da je dražva najsnažnija i da građani ne brinu - rekao je.

- Oni koji su mislili da mogu da ubijaju i da prođu nekažnjeno više nije moguće. Ovo nije Srbija od ranije. To vreme je prošlo. Srbija je danas drugačija zemlja i nikada nećemo tako nešto da dozvolimo. Ovo nisu devedesete kada su se svakog dana dešavala ubistva. Došlo je drugo vreme i ono mora da bude drugačije. Ono što nam se dešavalo, počelo je da podseća na 2000-te godine i na vreme je zaustavljeno. Ti ljudi su imali više novca nego Zemuski klan. Ja sam o slučaju Šine i ubistvu onog karatiste govorio. Očekujem da će i to biti istraženo. Hoću da ljudi znaju da su pronađeni čvrsti dokazi o licima koja su počinila najteža dela, bar trojice, i uhapšen je još jedan od ubica. Njegovi inicijali su A.Š. i njegov DNK pronađeni su zajedno sa DNK trojice ubijenih mladića o kojma smo najčešće govorili - kazao je Vučić večeras.

O pismu Vladimira Đukanovića - Ja Vladu mnogo volim ali on neretko preemotivno reaguje, u politici morate da izborjite do 10, ponekad vidim i mislim da i on misli kao ja da je SNS promenila Srbiju, ali, da li je sve idealno, pa nije, ali u toome je snaga stranke da oseti kada morate, da se ne pretovrite kao nekad što je bila DS, da gledate ko je bogatiji. Borba će se nastaviti, i siguran sam da će biti i više što je normalno uhapšenih i najviših nosilaca vlasti za svaku koruptivnu radnju. Neće biti pardona. JA mislim da narod i građani hoće državu u kojoj ćemo se obračunati sa kriminalom, i to će se nastaviti.

-Narod i građani hoće državu koja će se obračunavati sa kriminalom, Tako da će se to nastaviti - dodao je.

U emisiji su tada prikazani snimci Nebojše Jankovića, bivšeg pripadnika 63. padobranske i čuvara zatvora, koji je obučavao pripadnike Belivukove grupe gađanju snajperom.

-Čovek se šetao po gradu. Ovo nije snajper sa stadiona o kojem se pisalo ranije, ovaj je praipadao ovom momku. To je drugi snajper, a za ovaj na stadionu je bio posebno sakriven. Ne bi ga pronašli da se jedan od krimnalaca nije pohvalio, pa je na osnovu toga izvršen još jedna pretres. Ovaj čovek je profesionalac. Što se tiče snajpera, koristi se za napade na lica do kojih nije lako da dođete. Postoje različite teorije koje sam ja dobijao u spisima ali svako to nije pripremano za nekog sličnog Šarcu ili nekom drugom – kazao je Vučić.

Vučić je rekao da su Aleksandar Vulin i Bata Gašić brinuli za njega tokom otvaranja spomenika.

- Mi smo uradili mnogo za ovu zemlju, i ućićemo u istoriju. Gradimo puteve više nego što je Tito to radio. Završavamo pruge, gradimo bolnice, podigli smo fabrika taman onoliko koliko bi ovi što hoće da dođu na vlast uništili u periodu od 2000. do 2012. godine. Ipak, ja ne mogu da kažem da sam ja bio meta. Policija je došla do takvih zaključaka analizom i zbog činjenice da su kriminalci imali snajpere - kazao je predsednik, i još jednom ponovio da on ne veruje da je bio meta.