VUČIĆ ZA TV PINK: Biće uhapšeni svi koji imaju veze sa kriminalom, nema zaštićenih! Prioritet nam je bezbednost građana (VIDEO)

Dražva će nastaviti da se bori protiv organizovanog kriminala, jer je bezbednost građana prioritet vlasti. Hapšenje Belivuka i njegovih sradnika je samo početak ozbiljne borbe, rekao je večeras predsednk Srbije Aleksadnar Vučić gostujući u emisiji Hit tvit.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u studiju TV Pink, kod Verice Bradić, govorio je o svim mafijaškim kelnerima, klovnovima poput Aleksića, Obradovića i Tepićke. Takođe, govorio i o tome ko je od narko dilera i kriminalaca kome lupao šamare, kao i o kakvim kriminalnim slugama je reč, navode u SNS-u.

Ove večeri, pobedio je predlog broj 3 - Rođen kriv koji govori o napadima na predsednikovu porodicu, pre svega na sina Danila i brata Andreja Vučića. Predsenik se opredelio za predlog broj četiri koji govori o sprskom kandidatu za Oskara "Dara iz Jasenovca" koji ovog puta nije prošao dalje.

"Važno je da radimo i borimo se za građane, a ne koliko puta sam gostovao na Pinku"

- Mislim da je važno što smo prethodih meseci uradili dve kovid bolnice, nabavili vakcine. BIlo je potrebno mnogo rada i truda, a ne da se ljudi bave koliko puta sam bio u emsijama na TV Pink - rekao je predsendik Vučić večeras gostujući u HIt tvitu, komentarišući opasku voditeljke da na ovoj televiziji nije bio sedam meseci.

- Uvek ću se rado odazvati kada me pozovete - dodao je Vučić.

Predlog broj 1 - Mafija iz uvoza

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković uhapšeni su 4. feburara, rano ujutro, po nalogu Tužilaštva u velikoj akciji BIA i MUP-a. Pored Belivuka i Miljkovića uhapšeni su i njihovi saradnici. Svi su oni osumnjičeni za najteža krivična dela, od ubistava do dilovanja sa drogom.

- Pojedinci polcajci takođe su privedeni, zbog toga što su poslati na pretres, ali nisu znali da se mesto pretresa prisluškuje, pa je moglo da se čuje kako se dogovaraju da se prave ranije za medije komentarišući ovaj slučaj. Takođe je dodao da se neće stati dok se sve ne istraži do kraja i dok se ne utvrde njihove veze sa državnim aparatom.

-Za ljude je važno da se osećaju bezbeno i da mirno žive. Naš posao je da očisitmo ulice od narko dilera i onih koji posredno ubijaju našu decu. To je naš prioritet. Pokazaćemo da je dražva najsnažnija i da građani ne brinu - rekao je.

- Oni koji su mislili da mogu da ubijaju i da prođu nekažnjeno više nije moguće. Ovo nije Srbija od ranije. To vreme je prošlo. Srbija je danas drugačija zemlja i nikada nećemo tako nešto da dozvolimo. Ovo nisu devedesete kada su se svakog dana dešavala ubistva. Došlo je drugo vreme i ono mora da bude drugačije. Ono što nam se dešavalo, počelo je da podseća na 2000-te godine i na vreme je zaustavljeno. Ti ljudi su imali više novca nego Zemuski klan. Ja sam o slučaju Šine i ubistvu onog karatiste govorio. Očekujem da će i to biti istraženo. Hoću da ljudi znaju da su pronađeni čvrsti dokazi o licima koja su počinila najteža dela, bar trojice, i uhapšen je još jedan od ubica. Njegovi inicijali su A.Š. i njegov DNK pronađeni su zajedno sa DNK trojice ubijenih mladića o kojma smo najčešće govorili - kazao je Vučić večeras.

O pismu Vladimira Đukanovića - Ja Vladu mnogo volim ali on neretko preemotivno reaguje, u politici morate da izborjite do 10, ponekad vidim i mislim da i on misli kao ja da je SNS promenila Srbiju, ali, da li je sve idealno, pa nije, ali u toome je snaga stranke da oseti kada morate, da se ne pretovrite kao nekad što je bila DS, da gledate ko je bogatiji. Borba će se nastaviti, i siguran sam da će biti i više što je normalno uhapšenih i najviših nosilaca vlasti za svaku koruptivnu radnju. Neće biti pardona. JA mislim da narod i građani hoće državu u kojoj ćemo se obračunati sa kriminalom, i to će se nastaviti.

-Narod i građani hoće državu koja će se obračunavati sa kriminalom. Tako da će se to nastaviti - dodao je.

U emisiji su tada prikazani snimci Nebojše Jankovića, bivšeg pripadnika 63. padobranske i čuvara zatvora, koji je obučavao pripadnike Belivukove grupe gađanju snajperom.

- Čovek se šetao po gradu. Ovo nije snajper sa stadiona o kojem se pisalo ranije, ovaj je praipadao ovom momku. To je drugi snajper, a za ovaj na stadionu je bio posebno sakriven. Ne bi ga pronašli da se jedan od krimnalaca nije pohvalio, pa je na osnovu toga izvršen još jedna pretres. Ovaj čovek je profesionalac. Što se tiče snajpera, koristi se za napade na lica do kojih nije lako da dođete. Postoje različite teorije koje sam ja dobijao u spisima ali svako to nije pripremano za nekog sličnog Šarcu ili nekom drugom – kazao je Vučić.

Vučić je rekao da su Aleksandar Vulin i Bata Gašić brinuli za njega tokom otvaranja spomenika.

- Mi smo uradili mnogo za ovu zemlju, i ućićemo u istoriju. Gradimo puteve više nego što je Tito to radio. Završavamo pruge, gradimo bolnice, podigli smo fabrika taman onoliko koliko bi ovi što hoće da dođu na vlast uništili u periodu od 2000. do 2012. godine. Ipak, ja ne mogu da kažem da sam ja bio meta. Policija je došla do takvih zaključaka analizom i zbog činjenice da su kriminalci imali snajpere - kazao je predsednik, i još jednom ponovio da on ne veruje da je bio meta.

Predlog broj 2 - Vakcine za komšije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas premijeru Severne Makedonije Zoranu Zaevu prvi kontingent vakcina protiv virusa korona, koje Srbija donira Severnoj Makedoniji.

Vučić je predao na graničnom prelazu Tabanovce pomoć u vidu 4.680 doza vakcina „Fajzer“.

- Do sada smo dobili 2 miliona doza, sutra stiže još Fajzera, posle Astra Zeneke, ruske, pa kineske. Vakcine iz Kovaksa nismo dobili ni jednu, a od Poljaka treba da dobijemo još Astra Zeneke. Hvala našim prijateljima iz Kine, Rusije, Velike Britanije i Emirata. Mi ne smemo ništa da izvozimo po svojoj volji morali smo da imamo dozvole proizvođača, pa smo pomogli Makedoniju - rekao je Vučić večeras u Hit tvitu.

Istakao je da se Srbija bori za zdavlje svojih građana ali je važna disciplina ljudi.

- Niko ne može da sakrije uspeh Srbije, a kada smo mnogo pomogli jednoj zemlji EU to se krilo, jer u licemernom svetu se zna ko može da pomogne. Srbija se izdigla preko toga, a mi pokazujemo da smo uspešni, da smo deo rešenja a ne problema, da smo neko kome ne treba milostinja. Ljudi ne treba da brinu, imaćemo vakcine. Ali ljudi treba da znaju da moramo da budemo disciplinovaniji. O utakmici Zvezda - Milan će odlučiti struka.

NOVI EKSKLUZIVNI SNIMCI O DELOVANJU BELIVUKA I NJEGOVE GRUPE

Još jedan snikak razgovora Belivuka sa suprugom Bojanom i neksadašnjim policijacem Draganom Sekulićem koji je promenio ime u Vlado Georgijev emitovan je u emisiji.

-Falsifikovanje isprava imamo mnogo. Ovo je za njih uobičajna deltanotst. Nekada ne mogu ni svoje ime da zapatim – prokomentarisao je Vučić.

Na pitanje o aferi prisluškvianja, rekao je da nadležni organii rade svoj posao.

Treći snimak pokazuje razgovor Kuzmana sa članovima kriminalne grupe gde Kuzman kaže da je jedan mladić ubijen.

- Moja dužnost je da govorim narodu i nisam se krio u mišjoj rupi. Kada sam video da je strah zavladao među onima koji ne žele da plaćaju reket, otišao sam u policiju i rekao, ali sam o tome javno govorio. Ali niko nije dirao dete nikoga od predstavnika bivšeg režima. Nama nije palo na pamet da o njima govorimo jer smo pristojni, a nisu to samo čistunci koji ništa nisu uradili. A moj sin je greh napravio što je gledao utakmicu sa Aleksandrom vidojevićem, jednim od vođa Partizanovih navijača, koji se znao sa Belivukom. A taj je osuđen za tuče i nasilničko ponašanje. On nije ukrao 600 miliona evra, nije učestvovao u trgovini drogom, poput braće Veruović, nikada se nijae bavio time, pa se pitate, pa dobro, nije baš akademik, ja sam bio u mnogo gorem društvu kad sam bio mlad, bio sam u Bugojnu uhapšen zbog tuče.

Predlog broj 3 - Rođen kriv

Dok su primebe na Danila Vučića uglavnom usmerene na njegovo okruženje na fotografijama, za predsednikovog brata Andreja Vučića se vezuju poslovne malverzacije. Za sada, sve je svedeno na čaršijske priče, bez konkretnih dokaza.

- Sudili su o nama i oni koji su se predstavljali i da su mi više od kumova. Dolazili su mi na rođendane detetu. Sve vreme lažu i napadaju. Gde su ti ari mom bratu Andreju. Neću da plaćam reket nikome. Neću da plaćam reket MIlovanu Brkiću ili Mariniki Tepić - rekao je Vučić komentarišući napade na njegovu prodicu.

"Ponosan sam na svoju decu - Danilo je dobar, Milica me je prevazišla, a Vukan je sladak i lep"

-Ponosan sam na svoju decu i njihovo vaspitanje. Svako ko ga poznaje, zna kako je dobar Danilo. Za Milicu mogu da kažem da će biti neko, prevazišla me je davno. A što se Vukana tiče, što kažu da ne postoji, i sladak je i lep i pametan i nadam se da će biti vredan i pošten. Nikada me nisu diplome interesovale. O mojoj diplomi ne mogu reč da kažu. I na novom fakultetu ću da dobijem sve osmice i devetke i destke, a tužu decu neću da diram - kazao je on.

Na napade jednog dela opozicije koje spkulišu i donose zaključke o njegovom prodičnom životu, deci, načinu poslovanja, a gde su se isečci snimaka emitovali u emsiji, Vučić kaže da je inspiracije za takve izjave želja da se dobije vlast.

- To je izraz očajnih ljudi koji bi da se dočepaju vlasti iz očajnih razloga. Možda je reč o ndestatku pristojnosti. Te laži o šamaranju, nemam reči. Kod jedne te profesorke sam čak i 10 dobio na ispitu, a sada tako priča o meni. Tada sam bio učtiv i dobar. Ja Tviter ne uključujem, mene obaveste o tome šta je aktuelno tamo - kazao je Vučić.

Predlog broj 4 – Dvoboj za Oskara

Američka Akademija filmskih umetnosti i nauka napravila je uži izbor kandidata za Oskara u devet kategorija, a srpski kandidat „Dara iz Jasenovca“ ispao je iz trke za Najbolji film na stranom jeziku.

Od 93 nominovana kandidata za kategoriju Najbolji film na stranom jeziku, među kojima je bila istorijska drama o devojčici Dari u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac, Akademija filmskih umetnosti i nauka suzila je izbor na 15 ostvarenja. Srpski kandidat, koji je izazvao brojne polemike, nije se našao u užoj konkurenciji za prestižnu filmsku nagradu. Ovo je bila tema i hrvatskih medija.

-Oni za Jasenovac kažu da je veliko-srpski mit. Ja se sećam da su Ustaše ubile oca moga oca i još neke. Stradanje srpskog naroda od strane ustaškog režima je strašno. Sutra će orden dobiti i Gaga Nikolić i Nataša Drakulić. Ponosan sam na to i na Hram Svetog Save i spomeniku Stefanu Nemanji, kao i da obeležavamo stradanje u Oluji. Npadaju me zato što sam rekao šta se desilo. Potrebni su nam dobri odnosi sa Hrvatima, ali ne smemo da zaboravimo. Kako god da okrentete, nigde nije ubijeno kao u Jasenovcu. Video sam i film, glumci su izvanredni - kaže on.