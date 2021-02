Vučić URUČIO ODLIKOVANJA povodom Dana državnosti, među laureatima i ponos Televizije Pink Gordana Uzelac

- Danas je veliki dan, dan kada se rađala Srbija. Dan kada je Crni Đorđe podigao ustanak, ali i dan kada smo dobili novi i savremeni ustav. Takođe, danas je dan kada gledamo u budućnost, kada gledamo šta ćemo ostaviti našoj deci - rekao je predsednik.

Predsednik Srbije je istakao da današnji praznik daje energiju našem narodu na Kosovu i Metohiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

- Istom rodu pripadamo i to niko ne može da nam oduzme. Danas imamo obavezu da kažemo hvala junacima našeg doba - kazao je Vučić.

Istakao je da će danas biti odata počast ovoj zemlji, ljudima u njoj i našoj budućnosti, kao i strancima koji su uz našu zemlju

- Zato danas onima koji su uradili za Srbiju, odgovramo zahvalnošću i najvećim piznanjem. To su ljudi čija dela niakda nisu zaboravljena. Biće putokaz za velika dela. Nakon što primite ordenje i odlikovanje bićete primer pristojne i uspešne Srbije. Život vredi onoliko šta ste uradili – rekao je Vučić.

Ceremonija dodele odlikovanja počela je intoniranjem himne Bože pravde.

Među laureatima i novinarka Televizije Pink Gordana Uzelac

Umetnica Marina Abramović takođe je odlikovana, ali kako nije u mogućnosti da prisustvuje dodeli, ona se obratila putem video linka. Ona se od srca zahvalila za podršku u njenom radu i stvaralaštvu.

Posthumno je odlikovan i glumac Ivan Bekjarev, a nagradu je primila njegova supruga.

U ime svih odlikovanih na kraju ceremonije obratio se Emir Kusturica.

Kusturica: Srbi su narod koji nikada nije pokoren,to je trezorska vrednost

Srbi su jedan od retkih naroda u svetu koji nikada nije pokoren, i to je jedna od najvećih trezorskih vrednosti koje imamo, poručio je na Dan državnosti Srbije reditelj Emir Kusturica, zahvaljujući se u ime svih odlikovanih povodom Dana državnosti Srbije na današnjoj svečanosti u Palati Srbija. Kusturica je istakao da se s njim oko ordena nikada nije pregovaralo. "To je orden stvaranja srpske države, nastale ustankom, ili kako je nazvao Milorad Ekmečić - revolucijom, koja je od tada u formi kneževine, monarhije ili republike opstala i što je najvažnije nikada do kraja pokorena. To je jedan od retkih narod u svetu koji nikada nije pokoren i to je jedna od najvećih trezorskih vrednosti koje imamo", poručio je Kusturica. Izrazio je nadu da će ako održimo KiM i Republiku Srpsku, srpski narod nastaviti da živi i da će ovo što sada živimo postati jedna duga i teška epizoda u budućnoj televizijskoj seriji koja će biti snimljena "na teritoriji celovite Srbije". Šaljivo je prokometarisao kako nikada lakše nije došao do odličja i da je uvek ordenje zamišljao na reveru uniforme ratnika, a da je on orden dobio dok je sedeo zatvoren u planini sa medvedima, vukovima i po nekim turistom. "Kad, evo ti orden, i to državni, i uz to onaj najvažniji", kaže Kusturica. Proslavljeni reditelj govorio je i o značaju moralnog kapitala srpskog naroda koji smo nasledili od predaka, a to se, ističe on, može najbolje prepoznati u članu 118 Sretenjskoj ustava iz 1835. godine kojim "svaki rob koji stupi na srpsku zemlju slobodan". Govorio je i o novim pravilima koje nameće neokapitalizam ili neokomunizam i parolama, kako kaže, 10 multimilijardera da se ukinu porodice i "da ne budemo očevi i majke, muškarci i žene, braća i unuci". Ističe da na planetarnom nivou postoji ideja da se porodica i patrijahalne vrednosti ukinu, kao i da je jedan engleski profesor dobio otkaz jer je na svom jutjub kanalu promovisao te vrednosti. Kustirica naglasasva da kod nas duh vere i porodice još uvek postoji i dodaje da dok u ovom kovid stanju kod nas preovlađuje tema ko će biti novi patrijarh, u Holandiji kupuju crkve i pretvaraju ih u kafiće i vikendice. Primetio je reditelj i da su tokom raznih protesta u svetu rušeni mnogi spomenici, da su se mnogi spomenici strogo čuvali od demostranata, dok je u Srbiji nedavno otkriven novi spomenik visok 20 metara. Kusturica ističe da smo tim spomenikom pokazali da i dalje posedujemo moralni kapital i da naša istorija vredi.