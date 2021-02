Afera prisluškivanja, ali i povezanost klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sa određenim državnim strukturama moraju dobiti svoj epilog i to pre svega u institicijama, a ne samo u medijima, rekao je potredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević za TV Pink.

Vučević je gostujući u Novom jutru TV Pink, na pitanje da li se plaši za svoj život, a povodom informacija da je i on bio bio meta prisluškivanja i praćenja rekao da se ne plaši, jer ne radi ništa što nije u interesu građana i ništa što je nezakonito.

- Građani ne treba da se boje. Fokusirali su se na određene subjekte, ali činjenica je da građani ne treba da se plaše. Svakako treba ispitati ko je to prisluškivao predsednika i njegovu prodicu pratio. Ko se usudio da to radi i da sve to organizuje? Ko se usudio da štiti Belivuka? Iritantno je da kada vidite da se neko predsetavlja kao veliki navijač i patriota, onda ide u Crnu Goru i podržava one koji su protiv Srbije. Očigledno nemaju problema sa tim. Srbija mora da izbaci sve te kriminalne bande, neka se vrate u svoje države. Slažem se i sa svime što je Đukanović napisao, ali smatram da sve to mora da se reši. Jedino što se ne slažem sa njim nije potrebno da se diže tenzija – kaže Vučević za TV Pink.

- Njihov partiotizam nestaje kade je ekonomski interes u pitanju, što bi možda moglo da pokaže gde su zaista gazde. Srbija mora da izbaci sve te bande iz koje god države da su došle i da se oni vrate u svoje matične države – rekao je on.

Novinar Darko Jevtić kaže da se država odlučno bori protiv organizovanog kriminala, i da očekuje nova hapšenja.

- Nalaze se novi tragovi, koliko god su hteli da sklone sve, nisu uspeli u tome. Možemo da očekujemo još hapšenja, ali i činjenica je da je taj klan nokautiran. Verujem da su neki svesni činjenice da će biti uhapšeni i sada je pitanje šta će činiti – kaže Jevtić.

"Nekoliko je paralelnih procesa i veze kriminalnih strukutra sa pojedincima iz države"

Vučević kaže da je očigledno da u ovom trenutku postoji nekoliko paralelnih procesa za koje se sada postavlja pitanje da li su međusobno povezani.

- Pre svega to je pitanje povezanosti kavačkog klana sa određenim političkim strukturama. Da li je ista državna struktura koje je pomagala klanu i bila povezana i sa prisluškivanjem predsednika ali i praćenja njegovog starijeg sina Danila. I onda dolazimo do kulminacije da je nekoliko stotina specijalaca moralo da obezbeđuje otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji. Upravo ta pitanja zaslužuju odgovore i na ta pitanja mi moramo da dobijemo odgovore – rekao je on.

Kako je naglasio, jedna od kjučnih tačaka države je upravo broba protiv organizovanog kriminala.

- Jedna od šest tačaka koje je prezentovao nama predsednik Vučić na sednici SNS-a, je borba protiv organizovanog kriminala. Niko nema dilemu, vidi se da je Srbija jača od bilo koje organizovane kriminalne grupe. Ima hrabrosti da otlkloni one unutar sistema koji srađuju sa kriminalnim delom. Ova sprega krimnalaca i dela države se rešava i rešiće se jer je država jaka i ne želi to. Ima sve ovo paralala sa Zemunskim klanom i to ne sme niko da zaboravi. Činjenica je da je država krenula u odlučujuću bitku.

"Slažem se Đukanovićem u većini" Povodom pisma koji je poslanik Vladimir Đukanović upitio predsedniku Vučiću u kojem je napisao da klan Veljka Belivuka nije mogao da radi bez pomoći određenih članova SNS, Vučević kaže da je on napisao ono što verovatno većina misli, i da se uglavnom slaže sa gledištem Đukanovića ali ne u potpunosti. - U svemu bih mogao sa njim da se saglasim osim onog poslednjeg gde kaže da ako nešto ne desi da on neće učestvovati. Svi moramo da prihvatimo da ovi procesi traju da bi se rešili. Nema potrebe da Vlada Đukanović koji je iskren čovek i dobronamerean da podigne dodatno tenziju jer mislim da sve ide u tom pravcu da ćemo videti ko je organizator svega – naglasio je Vučević.

"Belikvuk i MIljkvić imali poseban doček u Crnoj Gori"

Advokat Svetozar Vujačić kaže za TV Pink da su Belivuk i Miljiković dočekani u Crnu Goru kao da su diplomate.-Velja slučajno nije išao sa Miljkvićem u Crnu Goru. Dočekan je kao vip persona. Imao je svoje obezbeđenje, skoro da je imao diplomatski status. To je bio u saglasnosti Mila Đukanovića. On misli da je izgubio izbore zbog Vučića i to je paranoja – kaže on.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milutin Đukanović prokomentarisao je izjavu svog kolege Andirje Mandića da se, kako navodi, operativni i glavni šefovi Belivuka nalaze u Crnoj Gori.

- Glavni šef je svima poznat, Milo Đukanović, a operativni je Zoran Lazović, zamenik komandira policije za borbu protiv organizovanog kriminala. Umesto da se bore protiv kriminala, oni ih podražvaju. Crna Gora je prepoznata po tome kao mesto odakle se pokušava da se vrši destabilizacija Srbije, a u tome ih podržavaju Đukanović i Lazović – kaže on.