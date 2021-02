PALMA: Ako Zdravko Krivokapić u roku od pet dana ne vrati srpskog ambasadora u Podgoricu pozvaću građane Srbije da ne idu na letovanje u Crnu Goru

Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, na obeležavanju 17 godina postojanja i krsne slave Jedinstvene Srbije u njenoj centrali u Jagodini poručio je da će pozvati građane Srbije da ne idu na letovanje u Crnu Goru, ako u roku od pet dana Zdravko Krivokapić ne vrati srpskog ambasadora u Podgoricu.

- Želim da pošaljem poruku i novoj Vladi Crne Gore. Ukoliko gospodin Zdravko Krivokapić, premijer Crne Gore, misli da iskoristi glasove za jednokratnu upotrebu onda se grdno prevario. Nisu to glasovi za koje je Srbija davala smernice za koga da glasaju građani Crne Gore, već je to bio program aktuelnog premijera Krivokapića i koalicije na čijem je čelu bio. Crna Gora je proterala ambasadora Srbije iz Podgorice, a sa druge strane želi da srpski turisti odlaze u Crnu Goru i da pune budžet Crne Gore. Ukoliko u roku od 5 dana premijer Krivokapić i crnogorska vlada ne vrate srpskog ambasadora u Podgoricu, ja ću u Skupštini Srbije pozvati sve građane Srbije da ne idu na more u Crnu Goru - rekao je Marković i dodao:

- Pustite vi tu ljubomoru, pošto je Srbija bolja od vas i vi ne možete da stignete Srbiju ni kada je u pitanju ekonomija ni kada su u pitanju vakcine. Daćemo vam mi vakcine i daće vam predsednik Srbije Vučić vakcine da se vakcinišu građani Crne Gore i Srbija hoće da sarađuje sa svim republikama bivše Jugosavije. Ali ova crnogorska vlada je veliko iznenađenje i za one koji su za nju glasali i za one koji su bili protiv u Crnoj Gori. Nadam se da će ova moja poruka stići do gospodina Krivokapića, sa kojim sam se video pre dva meseca na jednom mestu, to je tužno mesto bilo i ja sam mu rekao „nadam se da neće biti isti kao Milo Đukanović koji je vodio srbomrzačku politiku“. Krivokapić se na te moje reči samo nasmejao i ništa nije odgovorio. I sada ga javno prozivam. I šta mi da radimo kada je u Srbiji veća prosečna plata, kada u Srbiju dolaze investitori, a ne idu u Crnu Goru, pa nismo im za to krivi mi, ni Vučić ni Dačić. I znate kada Crna Gora može da stigne Srbiju u ekonomiji ili bilo kom drugom smislu? Kada bi mi išli peške, a oni da voze motor Kavasaki – znači nikada.

Marković kaže da čeka odgovor Zdravka Krivokapića, da li će vratiti srpskog ambasadora u Podgoricu.

- Ja ovo radim u svoje ime i u ime svoje stranke i ne radim ni po čijem nalogu, ni predsednika Srbije, ni nekog ministra ili Vlade Srbije - poručio je Marković.

DOZVOLITE ZVEZDI BAR 10 000 NAVIJAČA PROTIV MILANA

- Moja poruka Kriznom štabu Republike Srbije i Vladi Srbije je da dozvoli deo publike na utakmici Lige Evrope između Crvene zvezde i Milana, koja se 18. februara igra na stadionu „Rajko Miitć“. UEFA je dozvolila trećinu stadiona, odnosno oko 15 000 gledalaca. Ajde ne mora 15 000. Neka bude 10 000. Sport se igra zbog publike i da mlade ljude uputimo da im idoli budu na sportskim terenima, a ne oni koji se nalaze tamo gde se nalaze, a koji imaju automobile od po 200 – 300 000 evra, a znate da je jedna velika kriminalna grupa uhapšena pre par dana. Dakle, moja poruka nadležnima je da dozvole Zvezdi deo publike i da dočekamo jedan od najvećih klubova na svetu sa 10 000 navijača na našoj Marakani i da ispratimo Milan poražen, da mu čestitamo na borbenosti i da pobedi Crvena zvezda. Da igra Partizan ili bilo koji drugi naš klub ja bih isto tražio. Takođe pozivam Krizni štab da ugostiteljima dozvoli da im radno vreme bude umesto do 20, do 23 časa - izjavio je Dragan Marković Palma.

DANAS SE ČUJE GLAS JEDINSTVENE SRBIJE

- Jedinstvena Srbija je partija čiji glas se čuje. Juče smo imali prilike da vidimo izveštaj na RTS – u, da je Jedinstvena Srbija treća partija u parlamentu po iskorišćenom vremenu za skupštinskom govornicom, a prva smo partija u parlamentu po citiranju u medijima. Naši govori su slični kao govori naših kolega u parlamentu, ali koristimo druge termine i usmereni su ka boljem životu građana Srbije. I sve ono što smo govorili u parlamentu i razlog zašto smo, kao koalicija SPS – Jedinstvena Srbija ušli u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom je upravo da smo verovali da će takva pozitivna realizacija biti i možemo slobodno da konstatujemo da Srbija nikada nije imala bolje rezultate nego poslednjih godina“, izjavio je Marković. „Austrija kao jedna bogata zemlja zapada i članica Evropske unije još uvek nema vakcine za svoje građane, a Srbija ima na raspolaganju tri vrste vakcina. U Jagodini je pre neki dan boravila visoka delegacija jedne velike kompanije i rekli su „svaka vam čast i vašem predsedniku“. Austrija nema vakcinu zato što se politika umešala. U Srbiji, poltika koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je politika koja stvara prijateljstva i ne ruši stara prijateljstva. Mi želimo da sarađujemo sa celim svetom i da kažemo šta želi Srbija i u SAD i u Nemačkoj i u Francuskoj. Pozivam sve da čuvamo naš identitet, da čuvamo Srpsku pravoslavnu crkvu, da nikada ne priznamo nezavisnost Kosova i Metohije - rekao je Marković.

U JAGODINI OVE GODINE TRI NOVE FABRIKE

- Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija – Srpska napredna stranka u Jagodini odlično radi. I nastavićemo tim tempom. Ove godine u Jagodini će biti ovorene tri nove fabrike. Otvaranje fabrike nemačkog Fišera u jagodinskoj industrijskoj zoni zakazano je za 10. 06. FIŠER će zaposliti 350 radnika, a radi se o svetskom gigantu, koji je prvi u svetu počeo da proizvodi tiplove i šrafovsku robu. Kineska fabrika za proizvodnju granula se gradi u naselju Vinorača preko puta italijanske fabrike Mobil turi i ona će zaposliti 100 radnika. Treći je austrijski Šibel koji proizvodi elektromotore za velika industrijska postrojenja. Jagodina je danas grad u Srbiji grad sa najvećim brojem investitora u odnosu na broj stanovnika - rekao je Marković.

Dosadašni kolačar, potpredsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Gradskog odbora u Leskovcu Nenad Filipović predao je slavski kolač za narednu godinu potpredsednici Skupštini Srbije, potpredsednici Jedinstvene Srbije i predsednici Gradskog odbra u Kraljevu Mariji Jevđić.

Obeležavanje stranačke slave Jedinstvene Srbije proteklo je uz poštovanje epidemioloških mera.