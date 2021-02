Fila: Kampanja protiv Specijalnog suda je prazna priča, ne odlučuju Albanci nego Zapad

Upozorenje predsednice Specijalizovanih veća u Hagu Ekaterine Trendafilove, da bi kampanja koja se vodi protiv tog suda mogla da dovede do puštanja optuženih ili preseljenja suda u Prištinu, advokat Toma Fila smatra nepotrebnim jer, kako kaže, to su prazne priče Albanaca, koji ne mogu da utiču na rad Specijalnog suda.

"To nije ništa novo, bilo je takvih predloga još dok je Tači bio na vlasti. Govorili su da će u kosovskoj skupštini da donesu odluku da sud presele u Prištinu. Govorili su kako je istekao mandat tog suda. Međutim, Evropska unija i SAD su ušle u to vrlo ozbiljno. Tužilac je Amerikanac. Tako da im to neće proći“, rekao je Fila za Kosovo Onlajn.

On je podsetio, da smo i mi u Srbiji, svojevremeno osporavali rad "ad hok" tribunala u Hagu, ali je Zapad smatrao da on treba da postoji pa je tako i bilo.

"Bilo kakva odluka u kosovskoj skupštini, sa Kurtijem ili bez Kurtija, ne znači ništa. Trendafilova upozorava ponovo da to može da se desi, ali znamo vrlo dobro da su već probali sa tom pričom. Ništa im to ne vredi. Zapad je ušao u tu igru. Amerikanci uvek daju tužioca, što dokazuje da oni žele tu stvar pod kontrolom“, rekao je on.

Međutim, kampanja koja se vodi protiv suda može da utiče na svedoke, kaže Fila.

"Oni će krenuti sa zastrašivanjem svedoka. Imali su primer Haradinaja, ubijali su svedoke i ostali su se uplašili. Sudija je u obrazloženju rekao da ne mogu da ga osude zato što nema ko da svedoči. Imali su to loše iskustvo i zato ih ne puštaju iz pritvora.“, rekao je Fila.

On je pojasnio da Albanci na Kosovu još uvek imaju plemensku organizaciju i pokušaće preko nje da pritisnu svedoke.

"Ali, mnogo je Albanaca nastradalo od ruke sva četiri optužena u Hagu i oni neće tako lako preći preko toga. Nijedan Srbin ne postoji kao svedok šta se dešavalo u tim logorima, jer nijedan nije preživeo. Ali su Albanci preživeli i oni će se svetiti. Njih ne mogu da zaplaše. Ovog puta mislim da neće uspeti u zastrašivanju svedoka“, rekao je Fila i poručio da dok god SAD budu htele da taj sud postoji, on će postojati.