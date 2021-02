BRNABIĆ: Ovo je kap koja je prelila čašu! N1 lažima želi da sroza imidž Srbije i ono što je bilo na ponos svim njenim građanima!

Ovo je primer lažnih vesti i neprofesionalizma, izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić na vanrednoj konferenciji za novinare. Direktan prenos ove konferencije mogli ste dapratite na TV Vesti!

Konferencija je održana u zgradi Vlade Srbije.

Premijerka je rekla da se plasiraju laži oko vakcinacije u Srbiji, koja je najvažniji, kako kaže, proces za naše građane.

"U ovaj proces je uključeno hiljade ljudi koji daju sve od sebe, rade vikendom i praznicima. Čini mi se da je ovo prvi proces ikada organizovan u Srbiji koji služi celom svetu za primer i ne želim da ostanem nema na napade i laži koje bilo kako mogu da diskredituju ovaj proces", rekla je Brnabić.

Kako kaže, danas je udarna vest na N1 kako su građani zatekli zatvorena vrata na Bel expo centru.

"Ova vest je preuzeta i od strane nekih agencija i kao takva išla čitav dan. Stigla je i do Voice of America, i sada nešto što je do juče bilo za ponos Srbiji i njenim građanima, danas zahvaljujući laži koja je potekla od N1, počinje da se kritikuje i dovodi sve u pitanje", rekla je Brnabić.

Kako kaže, svaki građanin ima na svom telefonu poruku kada mu je vakcinacija zakazana. Dodaje da su mogli ljude da pitaju da im pokažu te poruke sa tim kada im je zakazana.

"Mi ovaj proces smatramo veoma ozbiljno, i proverili smo šta se desilo. Jedna gospođa zapravo je samo pogrešila dan, i njena vakcinacija je zakazana za sutra. Nesporazum je nastao oko datuma, a oni su plasirali čitavu laž da je tamo bilo desetine ljudi koji su takođe došli, i koje su sačekala zatvorena vrata. Laž neviđenih razmera, da bi se srušio imidž Srbije i rezultat je napornog i vrednog rada", rekla je Brnabić.

Kako kaže, N1 je trebala da proveri ove informacije, a oni su dodaje, ovo dali kao udarnu vest koju su preneli i ostali mediji.

Ovo je primer lažnih vesti i neprofesionalizma. Nikada proverljivija informacija. Danas u Vladi Srbije ovo trpimo svaki dan od jednih te istih medija, rekla je Brnabić i dodala da je ovo sve zato što je Srbija uspela da završi ovakav savršen proces koji neko želi da unizi.

Ističe da želi da stane u zaštitu hiljade i hiljade ljudi koji su u ovo uključeni. Dodaje da je ovo unižavanje napora i rada mnogo ljudi koji rade svaki dan.

"Niko nije kontaktirao ni kancelariju za IT upravu, niko nije proverio šta se dešava. Mi smo razgovarali sa ovim ljudima, oni su rekli da su pogrešili, da nisu pogledali dobro poruku i izvinili se. Ali ovi mediji se neće izviniti što su bili pristrasni. Neće, ali je moje da kažem istinu", rekla je Brnabić.

Ona ističe da je bitno da ovaj proces imunizacije bude čvrst i stabilan, a ne, kako kaže, da remete građane i da im unose nesigurnost.

Zar baš ništa nije sveto? Po stoti put se pitam zašto ovo radite? Ima li racionalnog objašnjena? Ja želim još jednom da zahvalim svim ljudima učestvuju u procesu vakcinacije u Srbiji. Ono što smo mogli da vidimo na određenim medijima, nije slika onoga što se zaista dešava, već je laž, koja je mogla da se proveri da su samo želeli, rekla je Brnabić i dodala da će Srbijia biti uskoro peta na svetu po broju vakcinisanih.

Kako kaže, nije mogla da pretpostavi da to neće sve da obraduje. Dodaje da ipak, to raduje 99 posto građana Srbije.

Ona je objasnila da danas nije bilo vakcinacije u Bel expo centru, ljudi koji su danas došli, pogrešili su datum, jer ova hala danas nije bila u planu da radi.

Brnabić je podsetila da je N1 tek nakon što je vest išla neko vreme na televiziji kao udarna, tek onda, navodno, krenula da proverava informacije.

Ponovila je da svako ko dolazi na vakcinaciju, uvek ima sms poruku o zakazanom terminu.

"Niko nije tražio to da pogleda. Mogli su odmah, da su hteli da daju istinitu vest, da provere informacije u sms porukama. Da su ih tražili mogli su jasno da vide u koje vreme je zakazana vakcinacija u pomenutoj hali", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je N1 ispala neobjektivna, neprofesionalna i pristrasna. Dodaje da bi svako drugi proverio ovu informaciju, posebno što bi, kako kaže, jednostavnom proverom na telefonu mogli da provere sve.

RAT PROTIV MAFIJE

Brnabić je komentarišući slučaj oko hapšenja Belivuka i borbe protiv organizovanog kriminala, rekla da je jasno da je neko ko je radio za državu radio i za mafiju i dodala da su krenule istrage oko toga.

Mafija je imala nekoga u državnim strukturama i sada se sve to istražuje, rekla je Brnabić

Kako kaže, čim su dobili prva priznanja, Vučić je objavio to javno i tretirali smo to kao prioritet.

"Pao je klan koji je ozbiljniji i jači od tadašnjeg zemunskog klana", rekla je Brnabić.

Autor: A. A.