ZUKURLIĆ ZA PINK: Masovna okupljanja i nepoštovanje mera su NEPRIHVATLJIVI, mora se znati granica (VIDEO)

Narodni poslanik i predsednik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukurlić je govoreći o masovnim okupljanjima rekao da je nepoštovanje epidemioloških mera neprihvatljivo i da se na takvo ponašanje mora reagovati.

On podseća da je Srbija, kao i ceo svet u brobi protiv korona virusa, te da je to osim velikog iskušenja i tereta to nepoznanica.

- Nakon godinu dana ponovo ne možemo da kažemo da smo potpuno iskusni i da znamo šta su sve pojedinosti, ne u pogledu same opasnosti, nego celokupnog odnosa. Ono što je iskustvo pokazalo jeste da su oprez i odgovornost ključna stvar. To nema alternativu. Svakako je neprihvatljivo nepoštovanje mera, posebno zabave radi, ali donekle je razumljivo je psihopatološka strana celog problema - rekao je Zukurlić.

Kako navodi, još nemamo priliku da vidimo kakve su sve reflekcije i implikacije na ljudsko psihičko zdravlje i pojedinačno i kolektivno.

Čovek je svestan opasnosti, samo kada je ona neposredna. Kada se njemu lično dešava. Preležao sam težu varjantu kovida i pored posledica koje se teško eliminišu pitaš se da li se stvarno dogodilo.Čovek želi da ubedi sebe da nije baš tako strašno, teško...Čovek hoće da ostane pozitivan, ali je problem kada se pređe granica

Zukurlić kaže da je neprihvatljivo nepoštovanje mera i da se na to mora reagovati.

Duško Vukajlović, glavni i odgovorni urednik Objektiva, navodi da je se organizovanjem korona žurki ne dobija ništa, te da je to samo način da se napune bolnice.

- Ne znam da li jedna noć provoda vredna nečijeg zdravlja - kaže Vukajlović i dodaje da je pitanje koliko će ljudi ako se bolnice napune moći da bude spaseno.