Palma: Lako je Vladi kad ima Vučića

Marković je u intervju za Novosti rekao da mi imamo i dobru međunarodnu poziciju i da je zahvaljujući bivšem ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću priznanje Kosova povuklo 18 država.

- Od kada Dačić predsedava parlamentu, sednice mogu da gledaju i deca i odrasli i nema scena koje su bile karakteristične za prethodne sazive - ističe Marković i dodaje:

- Nema vređanja osim da poslanici vlasti odgovaraju opoziciji čiji predstavnici idu i gostuju na nekim medijima i vređaju predstavnike vlasti. Opozicije ima u klupama, tu su poslanici Muamera Zukorlića, a i Šaip Kamberi koji je pre neki dan govorio na albanskom i to je njegovo pravo. Kada su nam doneli prevod ispalo je da je izvređao sve zato što sud nije osudio ministra policije Aleksandra Vulina jer Albance naziva Šiptarima. Što nije tužio Edija Ramu, on stalno koristi taj termin? A, zaboravlja da je pušteno 1.300 Albanaca iz srpskih zatvora, među kojima i Fljora Brovina, braća Mazreku i Aljbin Kurti, koji je pobedio na izborima na KiM za vikend.

Na pitanje šta Beograd da očekuje od ponovnog dolaska na vlast Kurtijeve stranke, koja je podigla takse na srpsku robu na administrativnim prelazima?, Marković kaže:

- Ne možemo da očekujemo da će Kurti da se promeni. Važno je da se poštuju dogovori iz Brisela i formira ZSO. Mi sigurno nećemo da priznamo Kosovo koje je naše i to niko ne može da očekuje. Ipak, stvari se polako menjaju na međunarodnoj sceni, neki su shvatili da je Srbija u pravu. Ko je očekivao pre pet godina da će Hašim Tači biti u zatvoru za ratne zločine. Niko, ali to se desilo. Kažu, Srbi proterali Albance. Pa pogedajte koliko Srba danas živi u Prištini.

Ja sam čovek iz naroda, i tako i govorim da me svi razumeju

Na pitanje da mu zamera Dačić nekad posle važnih živopisnih govora u parlamentu, Marković kaže da je čovek iz naroda, i tako i govorim da me svi razumeju. - Nikada ne pišem govore. Moj fejsbuk-profil prati 1,3 miliona ljudi. Posle Vučića sam najcitiraniji političar. Više od 70 medija je prenelo kada sam pitao u parlamentu šta je bitkoin. Naravno da znam šta je, ali sam hteo da dokažem da je virtuelna valuta koja sad vredi preko 40.000 dolara nešto što neće da potraje. Pa, i kod Dafine i Jezde ste morali da uložite svoje pare, a ovde kupite mašinu, ona nešto melje i to je to. Mora da se radi, to je jedini način za uspeh - rekao je Marković.