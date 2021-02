Pet zemalja spremno da "precrta" priznavanje ako Priština pogazi Vašingtonski sporazum!

SRBIJA ima čvrste garancije pet zemalja da su spremne da povuku odluku o priznavanju lažne države Kosovo i ukoliko Priština bude prekršila sporazum po kome treba da se uzdržava od kandidatura za prijem u međunarodne organizacije, Beograd će od tih država zatražiti da otpriznavanje - aktiviraju - nezvanično saznaju "Novosti" u Vladi.

Beograd i Priština, podsetimo, obavezali su se vašingtonskim dokumentom iz septembra 2020. da pristaju na jednogodišnji moratorijum na kampanju za povlačenje priznavanja, odnosno, na podnošenje zahteva za prijem u neku od međunarodnih organizacija.

Međutim, kako je pre nekoliko dana ukazao predsednik Aleksandar Vučić, Albanci hoće da učlane Kosovo u Konferenciju međunarodnih sudova.

- Ako to hoće, to znači da ne poštuju Vašingtonski sporazum. Ako se do kraja februara i do početka marta pokaže da je to istina, to onda znači da oni više ne poštuju nijednu normu Vašingtonskog sporazuma. Nema problema, ali mi ćemo biti primorani da na to odgovorimo onako kako to ozbiljna i odgovorna država čini. A, odgovor im se neće nimalo dopasti. Ne verujem da će se radovati novim povlačenjima priznavanja, a ja sada mogu da im kažem da će ih biti - rekao je prvi čovek Srbije.

Odluku o priznavanju "Kosova" za državu do sada je povuklo 18 zemalja, a lobiranja u tom pravcu Srbija je stavila "na led" posle dogovora u Beloj kući. Ipak, i sa aktuelnim brojem zemalja koje su podržale jednostrani akt Prištine povučen na jučerašnji dan pre 13 godina, ne postoji dovoljna većina koja bi "Kosovu" otvorila vrata za prijem u one organizacije u kojima se za članstvo traži dvotrećinska podrška. Naime, posle priznavanja Izraela, Priština uz sebe ima 94 države, što je daleko od 129, koliko iznosi dve trećine članica Ujedinjenih nacija.

Inače, kandidat za premijera u Prištini, lider pokreta Samoopredeljenje, Aljbin Kurti pridružio se Ramušu Haradinaju u promovisanju ideje o ujedinjenju Kosova i Albanije.

- Još nemamo zakon o referendumu na Kosovu, ali dva referenduma između naše države i Albanije rešila bi tako nešto. Mislim da bih glasao za - izjavio je Kurti.

On je Beogradu sugerisao da treba da se "odmakne od Rusije i Kine" i da se "oslobodi Kosova", a kako je naveo, spreman je da napravi "kompromis" i da pitanje dijaloga sa Beogradom stavi u treći ili četvrti red prioriteta. Prvobitno, on je poručio da "dijalog sa Srbijom nije preokupacija građana Kosova", da neće biti prioritet buduće vlade, kao i da je ta tema na šestom ili sedmom mestu među prioritetima građana.