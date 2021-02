ORLIĆ: Tadić ponovo pokazao zašto je u svakom smislu bivši

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da je Boris Tadić, bivši šef, kako kaže, žutog preduzeća tzv. Demokratske stranke, ponovo je pokazao zašto je u svakom smislu bivši.

- Njegova logika „kada kriminalni klan uhapsiš, to nije borba protiv njega, nego je pokazatelj da sa njim sarađuješ“ – pokazuje kao na dlanu čoveka kog zaobilazi i elementarna razboritost. Bilo bi možda za smeh, samo da takav čovek nije odlučivao o sudbini čitave jedne zemlje svojevremeno. A to nije više za smeh, već za čistu jezu - rekao je Orlić i dodao:

- Ali, eto, jasno je sada zašto u vreme Tadića, njegovog najbližeg saradnika tajkuna Đilasa i ostalih vedeta žutog preduzeća, nije bilo nikakve borbe protiv organizovanog kriminala – oni su to pitanje shvatali na neki „svoj“ način, potpuno drugačiji od ostatka planete. Pa su, umesto da se protiv te pošasti bore, rešili da joj se svojski pridruže. Da, kako sami lepo priznaju u svom zvaničnom stranačkom dokumentu: nameštaju tendere, nameštaju konkurse i ugrađuju se za procenat masovno. Da na taj način bukvalno kradu narodni novac i besomučno se bogate. I na taj način steknu laskavu titulu – žutih lopova. Još i da sve to rade organizovano, da se vidi da ih sitan kriminal ne zanima: broji se do 619 miliona evra po funkcioneru, ili se ne radi uopšte. A država neka propadne, koga je briga, samo da su lopovi zadovoljni, kako njihova sumanuta „logika“ i nalaže.

Orlić kaže da se takav rad i takvo društvo uvek na kraju obije o glavu i da je tu Tadić potpuno u pravu.

- On to zna najbolje. Onaj sa 619 miliona prihoda tokom obavljanja državnih funkcija u žutom preduzeću je Tadića lično izvrnuo na postavu i izbacio iz njihovog zajedničkog preduzeća naglavačke, bez da je trepnuo, a jako brzo im je narod svima trajno zatvorio tu lopovsku firmu i poslao ih trajno na marginu, gde im je realno oduvek i bilo mesto. Pa sad odatle mogu do mile volje da reže i dobacuju: to ni najmanje ne menja činjenicu da danas država ima i hrabrosti i sposobnosti da zaštiti narod – onako kako lopovi iz bivšeg režima nisu ni smeli, ni umeli, ni hteli nikada. Kao ni činjenicu da će Tadići i Đilasi trajno ostati bivši u svakom smislu. Politički smisao je tu najmanje bitan – oni političari nikada nisu ni bili. Bili su i ostali samo – žuti lopovi. I time je rečeno bukvalno sve o njima - zaključio je Orlić.