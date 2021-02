SRAMNO! Albanski političar napao preminulog Đoleta Balaševića, region u šoku!

Sa svih strana bivše SFRJ stižu poruke ljubavi i podrške za Đoletovu porodicu, ali i iz inostranstva. Nakon vesti o Đoletovom smrti oglasio se veliki broj javnih ličnosti kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Ovo je učinio i Florijan Biber, porukom na Tviteru, uz pesmu “Ne lomite mi bagrenje”.

Na ovo je, na zaprepašćenje svih, odgovorio Petrit Selimi, bivši ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova, koji je napisao tvit sledeće sadržine:

Well this specific song is part of vicious anti-Albanian nationalist propaganda launched by Belgrade powers to be, stupidly picked up by Balasevic in late 1980s, building momentum to annul Kosovo autonomy. Rest is history, including his belated subsequent opposition to Milosevic. https://t.co/GW8Kt3lf6F