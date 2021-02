STIGLA ČETVRTA VAKCINA U SRBIJU! Vučić: Do ovog uspeha smo stigli bilateralnim odnosima. AstraZeneka od sutra dostupna građanima naše zemlje! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas na aerodromu "Nikola Tesla" avion kojim su u Srbiju dopremljene vakcine kompanije AstraZeneka.

- Ovo je veoma značajno za Srbiju - rekao je predsednik, i dodao:

- Želim u ovo nedeljno jutro da kažem daje stiglo 150.000 vakcina, to nije samo toliko doza, već vakcina. Ovde revakcinacija ide posle 12 nedelja. Uz Emirate postajemo druga zemlja koja ima četiri vakcine na raspolaganju.

Kaže da je bilo mnogo truda da se nabavi nova doza i novi proizvođač vakcina.

- Molio sam Borsa Džonsona i sve ostale, i hvala im na podršci i hvala im na pažnji koju su posvetili jednoj maloj Srbiji. Mnogo pre stižu ove vakcine kod nas, nego u drugim zemljama. Hvala i indijskom premijeru, mnistru spoljnih poslva Idije. Serum insitut je najveći proizvođač na svetu, cena je najpovljnija, jer koliko sam razumeo i Oxford i Astrazenika su se odrekli profita. One su od sutra dostupne našim građanima – kazao je Vučić.

Zamolio je građane Srbije da se ne opuštaju uprkos činjenici da se imunizacija odvija dobro.

- 756.000 je vakcinisano prvom ili drugom vakcinom, Oko 100.000 ljudi imamo sa zaštitom od smrti ili zaražvanja, mi tek sada počinjemo stvaran proces zaštite. Moramo da ubrzavamo, ovo je početak, jer je cilj da dođemo do milion vakcinisah do kraja februara, a da u martu počnemo da osećamo blagodeti bar po broju smrtnih slučajeva, uprkos nediscipllini - kazao je on.

Kako kaže, ljudi imaju pravo da izaberu koju vakcinu žele, jer naglašava, imaju mogućnost za to.

Podsetio je da je inače vakcina Astrazenika ranije bila na meti napada zbog niske cene, ali i kaže da je cilj vacine ubrzana imunizacija građana.

Kaže da je Srbija, zahvaljujući Britaniji i Indije, uspela da dođe i do trećeg proizvođača vakcina u brobi protiv korone.

- Čerčil je isto govorio da je zdravlje ljudi ono u šta treba ulagati. Vakcina je važna u ovoj borbi - kaže Vučić.

Naglašava da se rezultat uspešne imunizacije očekuju tokom marta, i da će Srbija biti zemlja koja će da sačuva svoje drugo mesto u Evropi u ovoj borbi sa koronom.

- Ponosan sam što Srbija prednjači po mnogim pitanjima u svetu. Nismo problem, već smo zemlja odgovornih i sposobnih ljudi. Čestitam građanima Srbije, želim im mnogo uspeha i što više vakcina - kazao je Vučić.

Dodaje da je ovo rezultat bilateralnih razgovora i ističe da pre nego što dođe Kovaks program, da ćemo revakcinisati oko 20 odsto od punoletnog življa Srbije.

- Zadovoljan sam time, jer smo bilateralnim putem ovo uspeli. Borba je dugo trajala, mnogo muka je bilo, pre svega za britanske zvaničnike koliko smo ih zvali. Borimo se za svoje ljude i građane - kazao je predsednik Vučić odgovarajući na pitanja novinara, ističući da „vakcine nisu pale sa neba, jer da je tako svi bi imali vakcine“.

Kaže da se raduje usposavljanju Kovaks programa i da se očekuju nove isporuke vikcina.

Na pitanje o situaciji u Crnoj Gori o nabavci vakcine Vučić kaže da je obaveza Srbije da deli i dobro i zlo sa njima.

- Ako možemo da pomažemo, uvek ćemo pomagati. Kao što sam zahvalan našim britanskim prijateljima. Ako vam brat, prijatelj i komšija nisu zadovoljni, onda niste ni vi. U politiku neću da ulazim - kaže on.

Sinoć se premijerno prikazao film "Dara iz Jasenovca" (2020), reditelja Predraga Antonijevića i scenaristkinje Nataše Drakulić.

Ovo je prvi prvi je igrani film o stradanjima srpskih muškaraca, žena i dece, u ustaškom logoru smrti Jasenovac, u doba Nezavisne Države Hrvatske u Drugom svetskom ratu, a predsednik je istakao značaj da je vreme da se govori i o srpskim žrtvama.

- Film je važan za naš narod, dobro je da se neko setio da snimi film o stradanju naroda. Dražvava je pomogla, bilo je na moju inicijativu. Ponosan sam što se neka vlada setila da govori o našim žrtvama o stradanjima iz Drugog svetkskog rata, i ponosan sam na sve to - rekao je Vučić.

Na pitanje o tome da li je izvestan nastavak dijalog Beograd-Priština, Vučić kaže da je za Srbiju ovo pitanje jedno od najvažnijijh, ali i da Albanici sa druge strane biraju sa kim će da pričaju.

- Ako ih ne zanima da razgovaraju, ne moraju. Pokušavali su oni da biraju Srbe sa kojima će da razgovaraju, kao što je Rada Trajković, ali nije im pošlo za rukom. Oko 95 odsto ljudi ne možete da kupite. Mislimo da je dijalog važan, a oni ako ne misle to je njihovo - rekao je on.

Vučić je, u izjavi novinarima, posle dočeka AstraZeneka vakcina na beogradskom aerodromu, upitan za izveštaj Evropskog parlamenta u kome se pominje Telekom, Jovanjica i Krušik, naglasio da Telekom neće više viti džak za udaranje samo da bi dvojica bili bogatiji i imali politički monopol nad svim.

On je istakao da je posao Telekoma da se bori na tržištu.

- Zahvaljujući normama koje smo mi doneli imate mogućnost da osim da budete kablovski operater možete da proizvodite program, što nemate pravo u mnogim drugim zemljama. Ali mislili smo da je to važno za slobodu izjašnjavanja i medija. Smatrali smo da je dobro da i tajkuni budu konkurencija državnim kompanijama - objasnio je Vučić.

Istakao je da je nemoguće da kompanija, u kojoj ima državnog udela, bude , kako je rekao, išutirana sa tržišta.

- Želim uspeh Telekomu pošto je to kompanija naših grđana, i kažem da ona ne može biti uništavana - naglasio je on.

Šta je afera u Jovanjici, država je razrešila taj slučaj i uhapsila ljude, upitao je danas predsednik Aleksadnar Vučić komentarišući amandman na izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, a koji se odnosi na slučaj Jovanjice, Telekoma i Krušika.

Na novinarsko pitanje kako komentariše izveštaj EP, odnosno amandmane na izveštaj, od kojih se u jednom navodi i zahtev nekolicine poslanika za rezultatima u slučajevima Krušik, Jovanjica, Telekom, i šta će Srbija uraditi po tom pitanju, Vučić je odgovorio: "Da se razreši afera Jovanjica? Država je razrešila, pohapsila ljude. Ili mislite valjda da država treba da reaguje na Jovanjicu onako kako vi reagujete ili da formrianmo novu državu Jovanjicu da bi neko bio zadovoljan?".

On je upitao šta je afera u Jovanjici, da li to, što su se, kaže, pojavila dvojica koja nešto imišljaju, pa izgube i privatno na sudu.

- Mislite da lažima neko može da ostvaruje politički profit? Ne može, pa makar bio iz Evropskog parlamenta", rekao je Vučić. "Šta je problem u Jovanjici? Izgleda da niko ne zna, osim što volite da slušate razne priče, jer kada god pitam - niko ne zna ništa da mi kaže osim gluposti koje slušam od pojedinih secikesa, koje drugo i ne znaju da kažu - rekao je Vučić.

Avion sa vakcinama je sleteo nešto pre 8 časova, a sa predsednikom je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Vučić je u četvrtak rekao da je u pitanju prvih 150.000 doza vakcine AstraZeneka.

On je za RTL rekao i da će Srbija uskoro biti prva u Evropi po vakcinaciji, dok je po broju revakcinisanih sada već prva.