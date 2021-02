ĐUKANOVIĆ: Hvala ti Daro! Čitam kritike na račun filma i treba da ih bude sram! Setio sam se svojih predaka i zamišljao njihove poslednje momente!

Poslanik SNS-a Vladimir Đukanovi oglasio se na svom Fejbuk profilu.

Đukanović je prkomentariso film "Dara iz Jasenovca" koji je sinoć premijerno prikazan, i koji nije dobio priliku da se ove godine takmiči na najprestižnijem, svetskom filmskom festivalu i svoji Oskara. Takođe, prokomentarisao je i napade na ovaj film.

- Hvala ti Daro! Pažljivo sam odgledao težak i surovo istinit film "Dara iz Jasenovca". Svakom od nas ko je imao u svojoj porodičnoj istoriji neku žrtvu ustaških krvnika svakako je teško palo da gleda kako su se zlikovci takmičili u klanju, kako su pokrštavali decu i odvajali ih od majki, kako su sadisti uživali dok kolju... Zamislio sam gledajući sve one strahote u momentu mog pradedu Trifka Đukanovića koga zlikovci ubiše u Gospiću i rođenog brata mog dede Živana, Pavla Đukanovića, koga su ubili u Jasenovcu, kako su oni sve to preživljavali. Zamišljao sam njihove poslednje momente u životu kada su bili svesni da se približava sastanak sa Gospodom, zamišljao sam kako je to strašno kada se sa ovozemaljskim životom pozdravljaš samo iz razloga jer pripadaš srpskom narodu i da ti je to zapravo jedina "krivica" i priznajem da mi jako teško pada što ni danas posle toliko decenija grob im se ne zna. Uostalom, kao i većini mučki ubijenih naših svetih žrtava koje zlikovci pobiše u logorima smrti širom tadašnje NDH. Čitam kritike na račun filma.

Jedna od njih je da je sve to moglo bolje. Pitam te što kažu da je moglo bolje, zašto gospodo za sve ove decenije se ne setiste da to "bolje" snimite ili makar da pomognete da se snimi. Niste smeli gospodo, jer ste licemeri i kukavice. Mnogima od vas je bitnije da se ne zamerite Hrvatima, jer vam je veoma važno da sunčate vaše zadnjice po hrvatskom primorju kada dođe leto. Nikada niste osudili to što je ta ista Hrvatska u kojoj volite da letujete ukazala ogromnu čast krvniku Dinku Šakiću, kao i njegovoj ženi Nadi, polusestri Vjekoslava Maka Luburića, onog što onako hladnokrvno u filmu uzima živote, koja je oslobođena svake moguće odgovornosti za zlodela koja je činila. Vama gospodo ne smeta to što većina hrvatskih gradova ima ulice Mileta Budaka, niti vam smeta što se možda i šetate dok boravite po tim gradovima baš tim ulicama. Vi to "bolje" nikada niste bili u stanju da snimite, jer vas nikada nije ni interesovalo da snimite, ali kritiku dajete jer se eto neko setio da snimi film po svedočanstvima onih koji su pakao Jasenovca preživeli.

Tu dolazimo do ključnog momenta kada se uključuju kritičari koji tvrde da je sve to propaganda. Samo što nikako da kažu šta podrazumevaju pod propagandom. Da li je takmičenje u broju zaklanih propaganda? Da li je nabijanje dece na bajonete propaganda? Da li je sama tvrdnja da je Jasenovac postojao propaganda? Šta je gospodo propaganda? Hrvatsku javnost to ne želim da pitam, jer ona svakako nema želju sa tim da se suoči. Narod koji od svoje istorije ima samo Jasenovac i nacističku tvorevinu kao što je NDH svakako nema hrabrosti da se suoči sa svojom prošlošću. Naprotiv, oni se time ponose. Više pitam ovu našu domaću žgadiju koja tvrdi da je sve to propaganda. Samo neka daju odogovor na to prosto pitanje i da nam pojasne da li su zaklani ljudi propaganda? Da li su opustošena sela Kozare u kojima muške glave za vojsku do šezdesetih godina nije bilo propaganda? Da li su dečiji logori poput Jastrebarskog propaganda? Šta je gospodo propaganda? Ili je tvrdnja da je sve to propaganda vaša "putovnica" da možete mirno vaše zadnjice da sunčate po hrvatskom primorju? Sram vas bilo! - napisao je Đukanović na svom Fejsbuk profilu.