Današnje tragikomično saopštenje Đilasove kombi stranke još jedan je u nizu besramnih pokušaja da se izvrnu činjenice i obmane javnost, navodi u svom pisanom saopštenju poslanik SNS Nemanja Joksimović.

-Smešno je kad o izmišljenim aferama pričaju oni koji za svo vreme bavljenja politikom nisu uradili apsolutno ništa za građane Srbije, već isključivo za lični račun i lični džep, pa onda polaze od sebe, misleći da su i drugi isti kao oni - navodi Joksimović.

Kako kaže, za razliku od vremena Dragana Đilasa, kada je bio sve i svja u državi, institucije danas obavljaju svoj posao po zakonu i svako ko se ogreši o isti biće uhapšen i procesuiran. Ali šta pričati, dodaje on, onima koji šuruju sa narkodilerima poput Marinike Tepić, čiji je bliski prijatelj Novak Filipović uhapšen sa 1,4 kg opojne droge ili Draganu Đilasu čiji je šurak Milan Dabovic uhapšen sa 2,4 kg kokaina. Pametnom dosta.

-A tek šta reći na lažnu kuknjavu o Telekomu, koji su upravo ti isti opljačkali i razorili kako bi omogućili privatnoj firmi iz Luksemburga, bliskoj gle čuda Draganu Đilasu, da danas drži monopol na tržištu kablovske televizije. A možda su zaboravili da su upravo firme njihovog šefa Dragana Đilasa izvukle iz tog istog Telekoma 30 miliona evra. Ali moram da ih obavesti da građani Srbije nisu, pa nikada više neće dati svoj glas prevarantima iz bivšeg režima - kaže Joksimović.

I neka se ne brinu za evropski put Srbije, jer je on danas stabilan i predvidiv za razliku od vremena kada je na vlasti bio njihov šef Dragan Đilas. Srbija se danas tretira kao ozbiljan i odgovoran partner i nikakve laži Dragana Đilasa i njegovih marioneta, kako iz Srbije, tako i iz Evropskog parlamenta to ne mogu da promene, zaključuje on.