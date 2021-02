Olja Bećković, novinarka i autorka "Utiska nedelje", u sinoćnoj emisiji predložila je da jedan od utisaka bude pevanje dečijeg hora rodoljubive pesme povodom Dana državnosti.

Bećkovićka je navela da je čudi to što deca pevaju o Srbiji, kao da takve izvedbe postoje od juče, a ne decenijama unazad.

- Kada gledate ova mala lica, bez mlečnih zubića, sa kakvom nadom pevaju "Ovo je Srbija" onda vas nešto ozbiljno grize - navela je novinarka navodeći da je to prikazivanje "razvlačenje" dece po priredbama.

Povodom tvrdnji iskazanih u video sadržaju, iznad, oglasio se skup dečijeg hora "Čarolija tim".

Njihovu objavu vam prenosimo u celosti.

"Jedinstveni stav Čarolija tima!

Očigledno je da neki zli novinari pokušavaju čak i decu da zloupotrebe u dnevno-političkom obračunu sa zvaničnom Srbijom.

Čarolijanci su ona ista deca koja pevaju i himnu Srbije na mnogim svečanostima od Svetosavske akademije, početka zasedanja Skupštine, pa do rođendana škola...Tako isto poštujući svoju Srbiju i njen Dan državnosti pevaju i pesmu “Ovo je Srbija”.

Niko, pa ni gospođa zla novinarka neće u očima Čarolijanaca i njihovih drugara, naružiti ni jedan pedalj naše otadžbine, sve od najudaljenijeg mesta u Srbiji pa do predsedništva Srbije.

Mi verujemo u našu Srbiju, u njenu budućnost i sve građane Srbije i širićemo pozitivnu energiju svuda i na svakom mestu i nećemo dozvoliti nikada da nam to neko promeni.

Sa radošću smo se odazvali na poziv predsednika da mu budemo gosti povodom Dana državnosti naše Srbije. I uvek ćemo to činiti, jer je to čast za svakog Čarolijanca bez obzira da li on ima 6 ili 26 godina.

Za sve ljude dobre volje koji veruju u našu zajedničku Srbiju koja je za sve nas Čarolija!

Čarolija tim", stoji u objavi pomenutog dečijeg hora.