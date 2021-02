Predsednik SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sednice Predsedništva SNS, da se pojedini u stranci ponašaju bahato i da će na narednoj skupštini stranke morati da se naprave brojni kadrovski rezovi. Vučić je takođe rekao da Srbiju očekuje izazovan period što se tiče pitanja oko Kosova.

Srpska napredna stranka održala je danas sednicu predsedništva na kojoj je, prema najavama, razmatrana aktuelna politička situacija u državi i regionu. Nakon sednice naciji se obratio predsednik Aleksandar Vučić.

-Treba da vidimo šta je to što u narednom periodu treba da promenimo. Na sednici smo analizirali poslednje izbore koji su se održali na KIM i videli smo aposlutnu dominaciju Srpske liste, ali podrška je jednoglasna na severu pokrajine, a za nijansu niža južno od reke Ibar. Shodno tome ćemo da delujemo - rekao je Vučić u svom obraćanju nakon sednice SNS.

-Ono što Kurti priča, o tome da bira sa kojim Srbima će da razgovara, narod na KiM je prepoznao i zato nam veruje. To je pokazao na izborima. Važno je da razumemo poziciju u kojoj se nalazimo. Očekujemo pritisak EU i SAD na našu zemlju da ispunimo zahteve oko, kako Amerikanci kažu, priznje Kosova. Nama je to besmisleno da slušamo - rekao je Vučić.

Kako je rekao, i od EU se takođe očekuje pritisak vezan na temu Kosova, ali kako kaže, na drugačiji način, i dodaje da Srbiju očekuje težak period.

-Važno je da politička stranka koju vodim svoje redove ojača i da nastavimo da se borimo za svoje građane. Takođe, analizirali smo još neke teme. Imali smo više sastanaka danas. Želimo i da podignemo stopu rasta, i da na taj način takođe ojačamo i danastavimo da ulažamo i pomažemo našim građanima - kazao je Vučić.

"Očekuju nas nove investicije"

Najavio je otvranje dela KC u Beogradu do kraja avgusta, takođe u narednih godinu dana železnicu Beograd - Novi Sad, ali je najavio i niz investicija koje će biti od značaja za život građana Srbije.

-Potreban nam je ozbiljan i temeljan politčki rad, više mladih koji će da govore. Da pokažemo da ti mladi ljudi nemaju straha, ali imaju poštenje i poštovanje. Kada epidemiološke mere dozvolie, da u aprilu ili maju održimo sednicu i u septembru skupštinu stranke. Tada će krenuti i pripreme za predstojeće izbore - kazao je Vučić koji su budući planovi SNS-a u bliskoj budućnosti.

"Biće rezova unutar SNS-a"

U svom obraćanju rekao je da ispunjava svoja obećanja data davno i najavio poromene unutar same stranke.

-Rekao sam ranije da kada osetim da je vreme da neki od nas ostave mesto nekom drugom to će biti, i desiće se kada vidim da se neki ljudi dešavaju jednako bahato kao i ljudi prethodne vlasti kod Tadića i Đilasa. Jedan deo ljudi se, na žalost, tako i ponaša. Zbog toga ćemo praviti i rezove unutar partije. Naš cilj je da ostvarimo ono što smo ranije obećali, to su veće plate i penzije, nova ulaganja, ali biće i ozbiljnog podmlađivanja stranke, biće "mešanja karata" unutar stranke, a o svemu tome sam pričao i ranije - rekao je Vučić isitčući da stvri unutar stranke mora da se menjaju.

"Situacija sa koronom dugo traje, ali važno je da budemo odgovorni"

Na pitanje o situaciji sa korona virusom, Vučić kaže da država pradi na imunizaciji i sticanju kolektivnog imuniteta i rekao je da je strpljenje neophodno.

-Oko 300.000 ljudi nam je relativno sigurno, to je malo. Imamo četiri različitih vakicna, među prvima smo u Evropi. Molim za malo strpljenja. Država daje sve od sebe, ja razumem kritike i to je neophodno, ali ne zaboravite da mi uprkos tome jesmo uspešni. Uksoro ćemo da nabavimo i lekove, a to đavolski košta. Nekih 40 milina samo platili oko 2.000 pilula. Mi ćemo biti treći za to. Te pilule nabavljamo iz Amerike valjda. Sve smo se to postarali da nabavimo. To nam stiže u aprilu ili maju. Trudimo se uvek nađemo sve što ima u svetu - rekao je on odgovarajući na pitanja novinara.

Još jednom je apelovao na odgovornost ljudi u poštovanju mera Kriznog štaba u borbi protiv korona virusa.

-Šta mislite koliko ljudi se zarazilo sinoć u Novom Sadu? Ovo traje godinu dana, razumem da neko ima potrebu da se opusti. Ne možete ljudima da zamerite, ali moramo da probamo da budemo disciplinovani koliko je to moguće. Kada pogeledate borojeve u regionu mi smo dobri - dodao je.

Vučić je rekao da neće odgovarati na uvrede Aljbina Kurtija i drugih albanskih zvaničnika, zato što na kraju krajeva mora da se razgovara.

- Što se tiče Srpske liste oni po svojim zakonima moraju da daju njima mandate. A to da li će Srpska lista da prihvati to je druga stvar. Mi smo zakazali sastanak u četvrtak, u Kuršumliji će najverovatnije biti, na kome ćemo sve utvrditi - otkrio je Vučić.

Vučić je naveo da su i zbog jučerašnje tuče u kojoj je povređen sin Nenada Rašića na Kosmetu pokušali da optuže njega i Srpsku listu.

- Ćutao sam 24 sata, samo sam gledao kako će dalje da se odvija. Mi imamo sve podatke, kako je zakazana tuča, svađa je počela zbog devojke, pa znamo ko je koga nazvao Šiptarom. Sve znamo. Podrazumeva se da svi koji su učestvovali u tuči treba da budu pohapšeni, samo ne znam kako su uspeli od toga da naprave politički linč i Srbije i Srpske liste - kazao je on.

"Ponsan sam na svoje uspehe, anatomija mi je najteže pala. Naučio sam svaku koščicu i kako radi srce"

Prokomentarisao je i svoje učenje, i rekao da je ponosan na svoja dostignuća.

-Ponosan sam na svoje ispite, samo svojim radom i znanjem stičem diplomu. Anatomija mi je teže pala. Naučio sam svaku koščicu i kako radi srce. PItajte profesore kakav sam bio. Nisam pirustvovao praktičnim vežbama, zato nemam sve desetke - rekao je on odgovarajućoi na pitanja.

Na kraju obraćanja zahvalio se svima na podršci, ali je najavio da će do 1. decembra imati u izgradnji sedam auto-puteva u Srbiji.

-To će biti nešto što nikada u istoriji nije zabeleženo. To pokazuje kojom brzinom Srbija ide napred - rekao je Vučić.