MALI ODGOVORIO MARINIKI TEPIĆ: Od takvih saradnika se treba plašiti, možda opljačka i svog šefa Dragana Đilasa!

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na, kako je ocenio, najnoviji sumanuti performans Đilasove spikerke Marinike Tepić i poručio joj da bi trebalo da se priseti svoje zaostavštine.

- Dragan Đilas nastavlja sa megafon rijalitijem, u kojem već neko vreme glavnu ulogu ima Marinika Tepić. Pored gotovo svakodnevnih laži koje ona iznosi javnosti, bez imalo sramote, sada počinje da kritikuje projekte koji za cilj imaju uvođenje reda i kontrole u javni sektor“, rekao je on i dodao da se pri sprovođenju svakog projekta u Ministarstvu finansija uvek ispoštuju sve neophodne zakonske procedure.

Mali je konstatovao da državne firme više nikada neće puniti džepove tajkunima, kao što je to ranije bio slučaj.

- Đilas ne preza da aktivira svoje dežurne alapače da iznose nove lagarije. Više puta sam rekao, to ga neće dovesti na vlast, niti uterati u fotelju, jer Srbija zna da prepozna istinu. NJegov jedini program je plan za oporavak sopstvenog džepa. Ali, mi ne zaboravljamo. Tako nismo kratke pameti ni kada je u pitanju Marinika Tepić i njena zaostavština: opljačkan Pokrajinski fond, grad Pančevo... Od takvih saradnika se treba plašiti, jer možda joj padne na pamet da opljačka i svog šefa Dragana Đilasa - ocenio je Mali.

Napomenuo je da je Tepićeva poznata po svojim halucinacijama, od kojih je najpoznatije priviđanje plantaže marihuane u Moroviću.

- To je samo jedan od primera. Pitao bih je da li se setila, kada već govori o malverzacijama, da priupita svog nalagodavca Dragana Đilasa i da li i kada ima nameru da vrati 619 miliona evra koje je pokrao i strpao u svoje firme dok je bio gradonačelnik Beograda? - rekao je Mali i dodao da ne treba da zaboravi i da pita koliko je njen „skromni“ šef inkasirao gradeći Pazl grad, lažnu repliku Terazija, koliko je oštetio Grad Beograd svojim rijalitijem u Pionirskom gradu, ili dok je gradio most na Adi.

Mali je naveo da je najnoviji napad izraz nemoći i opsesivne ljubomore Dragana Đilasa.

- Živimo u 21. veku, a težnja naše države je da pojednostavi i digitalizuje sistem, zbog lakšeg funkcionisanja i kontrole rashoda i izvršenih isplata za sve zaposlene u javnom sektoru. Naravno, imajući u vidu njihovo iskustvo, jasno je da odmah pomišljaju na malverzacije. Ali, na njihovu nesreću, to nije Srbija danas, jer su tenderske procedure u potpunosti transparentne i u skladu sa zakonom - rekao je ministar.

Istakao je da građani treba da znaju da će se javnom nabavkom, koja smeta Draganu Đilasu, realizovati centralni obračun zarada za sve korisnike javnih sredstava.

- Centralni informacioni sistem će vršiti obračun zarada, čime će se napraviti ogromne uštede kod pojedinačnih korisnika javnih sredstava. Takođe, na ovaj način će se kontrolisati zarade kod 500.000 zaposlenih u okviru 10.500 korisnika javnih sredstava. Već neko vreme smo radili na tome da uvedemo ovakav sistem, koji je neophodan za našu državu i važan za sprovođenje reforme plata, što je i zahtev Međunarodnog monetarnog fonda. Zanimljivo je da gospođa Tepić kaže da je to nepotreban sistem i da je pitanje kome to treba. To dovoljno govori o njenoj neukosti i nesposobnosti da se ozbiljno bavi poslom. Ja sam ponosan što Srbija uvodi ovakav sistem i što idemo u korak sa svetom - zaključio je ministar.