POPLJUVAO JASENOVAC I DARU KOJA ŽIVI U TEŠKIM USLOVIMA: Samoprozvani stručnjak za Balkan ponovo šokira, Marko Đurić mu žestoko odbrusio!

Naime, on je napisao kako nacionalizam, propaganda i kult žrtve nikada nisu bili dobra kombinacija, nakon što je šerovao naslovnu stranu lista "Informer" na kom je centralna priča bila o glumici Biljani Čekić koja u filmu "Dara iz Jasenovca" igra glavnu ulogu, odnosno devojčicu Daru.

Informer je objavio kako Biljana živi u teškim uslovima, u šta su se i sami uverili nakon što su posetili njen porodični dom. Biber je ovim sramnim potezom popljuvao i sve koji su stradali u Jasenovcu. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić, oglasio se ovim povodom na Tviteru.

I hope that you are aware of the fact that by characterizing the suffering of hundreds of thousands of Jews, Serbs, Roma and anti-fascists of various nationalities in the Jasenovac concentration camp as propaganda you have ranked yourself among the Holocaust deniers. https://t.co/CgcNjvx6eE