Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će posebnu finansijsku pomoć dobili svi građani koji žive na Kosmetu, i to nezaposleni po 200 evra, dok će svi zaposleni kao i svako dete dobiti po 100 evra. Predsednik je najavio i mogućnost otkazivanja sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, te istakao da su saznanja do kojih se došlo u vezi sa organizovanim kriminalom - šokantna.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Sastanak je održan u kasarni "Toplički ustanak" u Kuršumliji, a nakon sastaka usledile su izjave za medije.

Prvo se medijima obratio Goran Rakić, predsednik Srpske liste, koji je poručio da niko nikada neće preseći pupčanu vrpcu sa Srbijom. On se zahvalio predsedniku na susretu i zahvalio se narodu na KiM koji je pokazao slogu i jedinstvo.

Dodao je da su Srbi sa KiM zamolili predsednika i članove vlade da se ulaže u infrastrukturne projekte na KiM i dodao da je u toku veliki broj takvih projekata, kao i onih koji će biti realizovani u toku godine. Rakić je zahvalio srpskom narodu na KiM koji je pokazao slogu, jedinstvo i želju da opstane na prostoru KiM.

Vučić je poručio je da je Srpska lista dobila ubedljivu većunu i da to znači da je velika i podrška zajedništvu sa Srbijom.

- Razgovarali smo o situaciji pred dolazak Lajčaka, o bezbednosnim problemima na KiM, ali i o konkretnim projektima i možemo danas da kažemo šta ćemo to vredno da radimo, uradićemo bolnice, magistralni put od Jarinja do Kosovske Mitrovice koji će biti kao pista. Pokazaćemo da je snaga srpske države veća nego dosad - kaže Vučić.

Vučić je najavio da će biti realizovan projekat obnove KBC Kosovska Mitrovica, da će graditi novi KBC Gračanica.

Dogovor je da se uplati posebna finansijska pomoć ljudima koji žive na KiM, što je između 12 i 14.000 ljudi. To je direktan poklon, a za svako dete biće obezbeđeno po 100 evra dodatnog novca. Nezaposlenima će, kaže on, biti dati po 200 evra.

- To su ogromni novci, ali mi želimo time da pomognemo posebno siromašnom delu stanovništva - kaže Vučić.

Vučić kaže da je Srbija danas u svakom smislu u preporodu i narastanju i ponosan je na tu činjenicu. Kaže da je prosečna plata bila za oko 70 evra veća od BiH, a pre tri godine imali smo 70 evra manje nego u BiH. Ovo će, kaže, doneti i neku vrstu problema jer će naše stanovništvo iz regiona da teži ka Srbiji, što ne želimo.

- Srbija drastično napreduje! Mnogo toga se i ovde promenilo i mislim da zato i možemo da pomažemo našem narodu na KiM - kaže Vučić.

Predsednik Vučić je najavio da će Srbija 5. marta imati 2,6 miliona vakcina, po čemu će naša zemlja imati najviše vakcina proporcionalno broju stanovnika posle Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poručio je svojim političkim protivnicima da ako su nezadovoljni takvom Srbije da podrže "šoping u Trstu" i tako reše sve probleme. Predsednik je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što Dragan Djilas iz Trsta tvituje kako je Vučić "dokazana kukavica", a Vuk Jeremić preti svima koji podržavaju SNS. - Što se tiče naših poltiičkih protivnika ovde su naša braća sa KiM i u pravu ste, ja sam kukavica jer sam sa svojm narodom sa KiM, a strašno su hrabri oni koji sada troše naše pare u inostranstvu i provode se po turističkim destinacijama - kazao je Vučić. Dodaje da su ti isti koji su danas otišli u šoping govorili kako su nam obezbedili vakcine. - Samo da kažem da još nijedna vakcina iz programa koji smo mi obezbedili, a na koji su se oni pozivali još nije stigla, a mi ćemo za sedam dana, to jest 5. marta imati 2,6 miliona vakcina u Srbiji, više nego bilo koja zemlja u svetu proporcionalno broju stanovnika neračunajući Izrael i UAE. Ako je neko nezadovoljan takvom Srbijom nemam ništa protiv, neka podrže šoping u Trstu, time će da rese sve probleme - rekao je Vučić.

Na pitanje šta će biti teme na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, Vučić kaže da je dobio određene informacije i da je moguće da se sednica i pomeri.

- Velika je tema, ali to ćemo znati u roku od 48 sati. U svakom slučaju, borba protiv organizovanog kriminala će biti nastavljena. Država će nastaviti ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala i onih koji misle da će rešavati probleme odsećajući glave onima koji im se ne dopadaju - rekao je Vučić.

Narod u Srbiji će, kako kaže, biti blago šokiran kada budu iznete činjenice.

Na kritike Dragana Đilasa, Vučić kaže da je veoma alergičan na one koji se bogate na vlasti i bogate na račun građana. Zato je, kaže, kivan na one koji su uništavali Telekom i druge kompanije, a zarad sopstvenog bogaćenja.

"Naš odgovor biće strpljivost i trpeljivost"

Vučić je poručio, komentarišući stav Prištine i poruke iz Brisela i Vasingtona oko KiM, da oni samo žele da Srbija prizna Kosovo, a da će naš odgovorna sve to biti strpljivost i trpeljivost. On je tako odgovorio i na pitanje može li se status Kosova rešiti na relacziji Priština, Brisel i Vašington bez Beograda, - Videćemo šta će da kažu za Vašingtonski sporazum. Vidim da im se ne sviđa. Jedino što bi želeli je da Srbija prizna Kosovo. Ako misle da je to realno moguće - blago njima. Mi ne mislimo tako - kazao je on. Vučić je ukazao da su se neki čudili i kritikovali kada je rekao "vi radite svoj posao, mi ćemo svoj", te poručio da on nije, za razliku ranijih vlasti, izašao sa "jakim" saopštenjima kao 2004.kada su izdali narod, kada su se lomili krstovi, spaljivale crkve na Kosovu, a da ništa nije prduzeto. - Bolje da pustimo da oni pokazuju nervozu, a mi ćemo da nastavimo da se bavimo jačanjem naše privrede - podvukao je on. Vučić je rekao da bez Beograda mogu da organizuju možda jedino pokušaj smene vlasti, kao što su pokušali, kako je rekao, na najgluplji mogući način na ulici, silom, pa nije uspelo.